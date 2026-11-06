Come rispondere a «Parlami di te» al colloquio di lavoro

di Redazione ZON

In sintesi. Alla domanda «Parlami di te» al colloquio di lavoro si risponde con una breve presentazione professionale legata al ruolo: chi sei oggi, quali esperienze e risultati rilevanti hai alle spalle, cosa cerchi e perché ti interessa quel posto. Secondo le fonti consultate a novembre 2026, la durata va da 30 secondi a 3 minuti.

I punti chiave La risposta a «Parlami di te» è una breve presentazione professionale in tre parti: chi sei oggi, esperienze e risultati rilevanti, cosa cerchi e perché ti interessa il posto.

Il percorso in sei passaggi segue l’ordine presente, passato, futuro; un career service universitario propone invece passato, presente, futuro.

Le fonti indicano durate diverse: Harvard 30-90 secondi, iCareers 1-2 minuti, Wofford College 1-3 minuti, Unicampus 2-3 minuti.

Il candidato dovrebbe scegliere 3-4 esperienze con risultati verificabili e 2-3 competenze in cui è davvero forte.

Il career center dell’Università dell’Alabama consiglia di pianificare la risposta ma di non memorizzarla.

«Parlami di te» non chiede la storia della tua vita: chiede una breve presentazione professionale, pensata per il ruolo per cui ti candidi. Una struttura consigliata dalle fonti è questa: chi sei oggi, quali esperienze e risultati rilevanti hai alle spalle, cosa cerchi e perché ti interessa quel posto. Preparala prima, ma non impararla a memoria.

Cosa serve per prepararsi?

Non servono documenti né app. Serve un po’ di lavoro a monte, su quattro cose:

sapere per quale ruolo ti candidi, perché la risposta deve collegarsi a quello;

scegliere 3-4 esperienze con risultati concreti e verificabili;

individuare 2-3 competenze in cui sei davvero forte;

se vuoi, una persona di fiducia o un professionista con cui fare una simulazione.

Perché il selezionatore fa una domanda così generica?

La genericità è voluta. Il selezionatore guarda come sai raccontarti: chiarezza, ordine, sintesi. Guarda anche quali aspetti ritieni importanti e come colleghi il tuo percorso al ruolo.

Vuole conoscere aspetti della personalità, competenze ed esperienze pertinenti al posto. Scegliere le informazioni più adatte al lavoro non significa mentire: significa selezionare, restando trasparente.

Come costruire la risposta, passo per passo?

Ecco i passaggi in ordine. Il ritmo è presente, passato, futuro. Un career service universitario propone invece passato, presente, futuro. L’importante è che la risposta sia ordinata, facile da seguire e legata al ruolo, senza suonare uguale in ogni colloquio.

Prepara una presentazione professionale breve. Scegli solo le informazioni pertinenti al ruolo, cioè formazione ed esperienze di lavoro, e lascia fuori la vita privata. Parti dal presente. Spiega cosa fai ora, di cosa ti sei occupato di recente e, se puoi, un risultato importante. Passa al passato. Racconta come sei arrivato al ruolo attuale. Cita le esperienze utili e in linea con il lavoro per cui ti candidi: meglio 3-4, con risultati verificabili. Metti in rilievo 2-3 competenze rilevanti. Spiega come le hai acquisite e, se puoi, porta un esempio concreto di una situazione in cui le hai dimostrate. Chiudi con il futuro. Indica le tue ambizioni professionali, cosa ti aspetti di trovare nel nuovo posto e perché il ruolo ti interessa. Esercitati a voce alta. Non imparare il testo a memoria e adattalo a ogni colloquio. Una simulazione con una persona di fiducia o con un professionista può aiutare.

Come schema da riempire con i tuoi dati, senza copiarlo: «Oggi mi occupo di…; prima ho lavorato a…, ottenendo…; so fare bene…, per esempio quando…; adesso cerco…, e questo ruolo mi interessa perché…».

Come chiudere la risposta?

Guardando avanti. Spiega i tuoi obiettivi, perché ti interessa la posizione e come si inserisce nel tuo progetto professionale.

Il career service di Harvard aggiunge un consiglio: sii preciso sulle competenze che vuoi sviluppare o sul tipo di ambiente che cerchi. Gli obiettivi devono essere professionali, non privati.

Se parli dell’azienda, non mostrare più interesse per la retribuzione che per l’attività lavorativa. Lo suggerisce Cliclavoro, il portale pubblico del lavoro.

Quanto deve durare la risposta?

Le fonti non concordano e non c’è una durata ufficiale condivisa. Conviene ragionare per intervallo, non per tempo fisso. Nelle indicazioni consultate, a novembre 2026, le durate sono queste.

Fonte Durata indicata Harvard (career service FAS) in genere 30-90 secondi iCareers 1-2 minuti Wofford College (career center) 1-3 minuti Unicampus (career service) 2-3 minuti Investireoggi (pagina datata) circa 2 minuti e 30 secondi

Le fonti più prudenti dicono di restare brevi e di lasciare spazio alle domande successive: le informazioni in più arriveranno dopo, se servono.

Si parla anche di vita privata e hobby?

Meglio restare su informazioni pertinenti al profilo e non raccontare troppo della vita personale. Cliclavoro e Investireoggi vanno in questa direzione.

Il recruiter non è interessato al tuo passato personale né ai racconti collegati. Raccontare la storia della propria vita è l’errore più citato.

Cosa dire se sei neolaureato o hai poca esperienza?

Puoi usare esperienze di volontariato, associazionismo, sport o collaborazioni occasionali. Secondo iCareers mostrano capacità organizzative, spirito di iniziativa e attitudine al lavoro in team.

Non scusarti per la mancanza di esperienza: parti da ciò che hai fatto e collegalo al ruolo.

Quali errori evitare?

Recitare il curriculum. Anche il career service di Forlì dell’Università di Bologna consiglia di non ripetere o elencare ciò che è già scritto nel CV. Evita anche i dettagli troppo tecnici.

Anche il career service di Forlì dell’Università di Bologna consiglia di non ripetere o elencare ciò che è già scritto nel CV. Evita anche i dettagli troppo tecnici. Fare il «venditore di te stesso». Evita sia l’eccesso di modestia sia quello di arroganza.

Evita sia l’eccesso di modestia sia quello di arroganza. Usare frasi generiche. Meglio evitare «sono una persona dinamica», «mi piace lavorare in team», «sono motivato». Al loro posto servono esempi concreti.

Meglio evitare «sono una persona dinamica», «mi piace lavorare in team», «sono motivato». Al loro posto servono esempi concreti. Esagerare le competenze. Il selezionatore potrebbe chiederti di verificarle, anche durante il colloquio.

Il selezionatore potrebbe chiederti di verificarle, anche durante il colloquio. Parlare male dei vecchi datori di lavoro. Anche dopo brutte esperienze mantieni toni neutri.

Anche dopo brutte esperienze mantieni toni neutri. Divagare. Rischi di sembrare dispersivo.

Posso imparare la risposta a memoria?

Meglio di no. Il career center dell’Università dell’Alabama consiglia di pianificarla ma non memorizzarla. Suggerisce di esercitarsi più volte, rispondendo ogni volta in modo un po’ diverso, perché recitarla parola per parola può risultare poco naturale.

Quanto sono aggiornati questi consigli?

Alcune fonti sono datate: la pagina di Cliclavoro risulta vecchia di oltre 10 anni, quella di Investireoggi di circa 10 e quella dell’Alabama di circa 6. I consigli di base sono coerenti con quelli più recenti, come l’articolo di Harvard del 3 aprile 2026.

Gli esempi di risposta vanno adattati al tuo caso. Alcune fonti sono estere, e la pagina di Unicampus consultata è in inglese.

Domande frequenti Come si risponde a «Parlami di te» al colloquio di lavoro? Si risponde con una breve presentazione professionale pensata per il ruolo. Una struttura consigliata dalle fonti è: chi sei oggi, quali esperienze e risultati rilevanti hai alle spalle, cosa cerchi e perché ti interessa quel posto. Conviene prepararla prima, ma non impararla a memoria. Quanto deve durare la risposta a «Parlami di te»? Non esiste una durata ufficiale condivisa: a novembre 2026 le fonti consultate indicano da 30-90 secondi (Harvard) a 2-3 minuti (Unicampus). Conviene ragionare per intervallo e restare brevi, lasciando spazio alle domande successive. Quando mi chiedono di parlare di me, devo raccontare la vita privata e gli hobby? Meglio di no: conviene restare su informazioni pertinenti al profilo e non raccontare troppo della vita personale. Raccontare la storia della propria vita è l’errore più citato nelle fonti. Cosa rispondere a «Parlami di te» se sei neolaureato o hai poca esperienza? Puoi usare esperienze di volontariato, associazionismo, sport o collaborazioni occasionali. Secondo iCareers mostrano capacità organizzative, spirito di iniziativa e attitudine al lavoro in team. Non scusarti per la mancanza di esperienza: parti da ciò che hai fatto e collegalo al ruolo. Posso imparare a memoria la risposta a «Parlami di te»? Meglio di no. Il career center dell’Università dell’Alabama consiglia di pianificare la risposta ma non memorizzarla, perché recitarla parola per parola può risultare poco naturale. Suggerisce di esercitarsi più volte, rispondendo ogni volta in modo un po’ diverso.

Fonte: Cliclavoro (portale pubblico, Ministero del Lavoro) ·