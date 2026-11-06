Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui alla Ruota della Fortuna: «Col cavolo che non lo porto a casa»
In sintesi. Giovedì 5 novembre 2026 Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5. Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha consegnato in studio due premi: il primo al game show, il secondo, fucsia e personalizzato, a Samira Lui, colta di sorpresa.
I punti chiave
- Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto giovedì 5 novembre 2026 durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5.
- Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha consegnato i due Telegatti in studio.
- Il primo Telegatto è andato al game show La Ruota della Fortuna, prodotto da EndemolShine Italy e RTI.
- Il secondo Telegatto, fucsia e personalizzato, è stato assegnato a Samira Lui, che non era stata avvisata.
- Gerry Scotti ha dedicato il premio a tutti i collaboratori del programma e ha parlato di cento ragazzi dietro le quinte.
Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto giovedì 5 novembre 2026 durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5. A consegnarlo è stato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.
Il Telegatto al programma: «Premia questo programma pazzesco»
Il primo Telegatto è andato al game show prodotto da EndemolShine Italy e RTI. Vitali, entrato in studio per la consegna, ha spiegato il senso del premio rivolgendosi a Gerry Scotti.
«Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente in una maniera straordinaria».
Gerry Scotti ha risposto con una battuta: «Col cavolo che non lo porto a casa». Subito dopo ha dedicato il riconoscimento a chi lavora lontano dalle telecamere: «Lo dedico a tutti i nostri collaboratori».
Il conduttore ha poi ricordato a Vitali la squadra del programma, incontrata dietro le quinte: «Sono cento ragazzi, tu li hai visti dietro le quinte, tutti giovani, tutti bravi».
Il Telegatto fucsia a sorpresa per Samira Lui
Un secondo Telegatto è stato assegnato a Samira Lui. Il premio è fucsia e personalizzato per lei.
Vitali ha motivato la scelta con queste parole: «Samira è la grande rivelazione della Ruota». Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ha sottolineato anche l’alchimia comica tra i due conduttori.
Gerry Scotti ha paragonato l’intesa con Samira Lui a quella di Sandra e Raimondo, il duo storico della televisione italiana.
Samira Lui, visibilmente commossa, è stata colta alla sprovvista dalla consegna. Ha detto: «Io sono rimasta senza parole, non me l’aspettavo proprio, non mi avete detto niente».
Domande frequenti
Chi ha vinto il Telegatto alla Ruota della Fortuna?
Giovedì 5 novembre 2026 due Telegatti sono stati assegnati durante La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il primo è andato al programma, il secondo a Samira Lui. Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il premio in studio.
Chi ha consegnato il Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui?
A consegnare il Telegatto è stato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Vitali è entrato in studio durante La Ruota della Fortuna il 5 novembre 2026.
Com’è il Telegatto di Samira Lui?
Il Telegatto di Samira Lui è fucsia ed è personalizzato per lei. È stato consegnato a sorpresa durante La Ruota della Fortuna e lei ha detto: «Non me l’aspettavo proprio, non mi avete detto niente».
Perché Samira Lui ha ricevuto il Telegatto?
Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha motivato il premio dicendo: «Samira è la grande rivelazione della Ruota». Vitali ha sottolineato anche l’alchimia comica tra Samira Lui e Gerry Scotti.
Su che rete va in onda La Ruota della Fortuna?
La Ruota della Fortuna va in onda su Canale 5. È un game show prodotto da EndemolShine Italy e RTI, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.
Immagine di repertorio
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