Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui alla Ruota della Fortuna: «Col cavolo che non lo porto a casa»

di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 5 novembre 2026 Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5. Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha consegnato in studio due premi: il primo al game show, il secondo, fucsia e personalizzato, a Samira Lui, colta di sorpresa.

I punti chiave Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto giovedì 5 novembre 2026 durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5.

Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha consegnato i due Telegatti in studio.

Il primo Telegatto è andato al game show La Ruota della Fortuna, prodotto da EndemolShine Italy e RTI.

Il secondo Telegatto, fucsia e personalizzato, è stato assegnato a Samira Lui, che non era stata avvisata.

Gerry Scotti ha dedicato il premio a tutti i collaboratori del programma e ha parlato di cento ragazzi dietro le quinte.

Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il Telegatto giovedì 5 novembre 2026 durante La Ruota della Fortuna, su Canale 5. A consegnarlo è stato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il Telegatto al programma: «Premia questo programma pazzesco»

Il primo Telegatto è andato al game show prodotto da EndemolShine Italy e RTI. Vitali, entrato in studio per la consegna, ha spiegato il senso del premio rivolgendosi a Gerry Scotti.

«Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente in una maniera straordinaria».

Gerry Scotti ha risposto con una battuta: «Col cavolo che non lo porto a casa». Subito dopo ha dedicato il riconoscimento a chi lavora lontano dalle telecamere: «Lo dedico a tutti i nostri collaboratori».

Il conduttore ha poi ricordato a Vitali la squadra del programma, incontrata dietro le quinte: «Sono cento ragazzi, tu li hai visti dietro le quinte, tutti giovani, tutti bravi».

Il Telegatto fucsia a sorpresa per Samira Lui

Un secondo Telegatto è stato assegnato a Samira Lui. Il premio è fucsia e personalizzato per lei.

Vitali ha motivato la scelta con queste parole: «Samira è la grande rivelazione della Ruota». Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ha sottolineato anche l’alchimia comica tra i due conduttori.

Gerry Scotti ha paragonato l’intesa con Samira Lui a quella di Sandra e Raimondo, il duo storico della televisione italiana.

Samira Lui, visibilmente commossa, è stata colta alla sprovvista dalla consegna. Ha detto: «Io sono rimasta senza parole, non me l’aspettavo proprio, non mi avete detto niente».

Domande frequenti Chi ha vinto il Telegatto alla Ruota della Fortuna? Giovedì 5 novembre 2026 due Telegatti sono stati assegnati durante La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il primo è andato al programma, il secondo a Samira Lui. Gerry Scotti e Samira Lui hanno ricevuto il premio in studio. Chi ha consegnato il Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui? A consegnare il Telegatto è stato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Vitali è entrato in studio durante La Ruota della Fortuna il 5 novembre 2026. Com’è il Telegatto di Samira Lui? Il Telegatto di Samira Lui è fucsia ed è personalizzato per lei. È stato consegnato a sorpresa durante La Ruota della Fortuna e lei ha detto: «Non me l’aspettavo proprio, non mi avete detto niente». Perché Samira Lui ha ricevuto il Telegatto? Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha motivato il premio dicendo: «Samira è la grande rivelazione della Ruota». Vitali ha sottolineato anche l’alchimia comica tra Samira Lui e Gerry Scotti. Su che rete va in onda La Ruota della Fortuna? La Ruota della Fortuna va in onda su Canale 5. È un game show prodotto da EndemolShine Italy e RTI, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.