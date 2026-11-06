Pamela Petrarolo torna con “Senza tutto questo”: una ballad sull’amore che finisce senza rancore

di Redazione ZON

In sintesi. Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai, ha pubblicato il singolo “Senza tutto questo”, disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026 per JANAMELA Group. Il brano è una ballad sulla fine di una relazione raccontata senza rancore e anticipa un album di nove canzoni inedite dedicate all’amore.

I punti chiave Il singolo “Senza tutto questo” di Pamela Petrarolo è disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026.

Il singolo “Senza tutto questo” esce per JANAMELA Group.

“Senza tutto questo” è una ballad che racconta la fine di una relazione senza trasformare il ricordo in rancore.

L’album di Pamela Petrarolo conterrà nove canzoni inedite, tutte ballad dedicate alle diverse forme dell’amore.

Pamela Petrarolo ha presentato un brano per la selezione del Festival di Sanremo, ma la proposta non è stata accolta: la canzone sarà comunque nel nuovo album.

Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai, è tornata alla musica con il singolo “Senza tutto questo”, disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026 per JANAMELA Group.

Il brano è una ballad che racconta la fine di una relazione senza trasformare il ricordo in rancore. Anticipa un album di nove inediti.

Di cosa parla “Senza tutto questo”: la fine di un amore senza rancore

La canzone di Pamela Petrarolo racconta una relazione arrivata al capolinea che continua a vivere nella memoria di chi l’ha attraversata. Al centro ci sono la nostalgia e il valore dei legami che restano anche dopo la separazione.

La prospettiva scelta da Pamela Petrarolo evita la contrapposizione tra chi ha lasciato e chi è stato lasciato. Si può riconoscere che un rapporto non ha più futuro e, allo stesso tempo, custodire le emozioni positive che ha regalato.

L’artista descrive un amore “sofferto ma bellissimo”. Il suo ricordo è così forte da mettere in secondo piano persino i difetti dell’altra persona.

Pamela Petrarolo ha spiegato il senso del brano in un’intervista all’ANSA:

“È un modo per sfatare il mito secondo cui le storie finite debbano per forza trasformarsi in rancore. Bisogna imparare ad accettare la fine di un rapporto conservando quel ricordo bello che ci fa sentire vivi”.

L’album avrà nove ballad dedicate a tutte le forme dell’amore

“Senza tutto questo” è il primo assaggio del nuovo progetto discografico di Pamela Petrarolo, composto da nove canzoni inedite. Il disco nasce dalla volontà di tornare a pubblicare brani originali dopo molti anni, attraverso una raccolta di ballad.

Il filo conduttore dell’album è l’amore nelle sue molte forme: quello desiderato e sognato, quello sofferto, le relazioni perdute e i legami malati che si fatica a riconoscere o ad abbandonare. Ci saranno anche storie serene e felici.

Ogni canzone affronta una diversa esperienza sentimentale. La scelta mette in primo piano la voce di Pamela Petrarolo e la sua capacità interpretativa.

Dalla tv di Non è la Rai al Festival di Sanremo, fino al nuovo disco

Il grande pubblico ha conosciuto Pamela Petrarolo giovanissima, grazie a Non è la Rai. Quell’esperienza resta una parte riconoscibile della sua identità artistica, ma nel tempo il suo rapporto con la musica è andato avanti.

Tra le precedenti esperienze discografiche c’è il progetto “A Metà”, realizzato nel 2018.

Pamela Petrarolo ha anche presentato un brano per la selezione del Festival di Sanremo, ma la proposta non è stata accolta. Quella canzone farà comunque parte del nuovo album.

Domande frequenti Quando esce “Senza tutto questo” di Pamela Petrarolo? Il singolo “Senza tutto questo” di Pamela Petrarolo è disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026. Esce per JANAMELA Group. Di cosa parla la canzone “Senza tutto questo” di Pamela Petrarolo? “Senza tutto questo” è una ballad che racconta la fine di una relazione senza trasformare il ricordo in rancore. Al centro ci sono la nostalgia e il valore dei legami che restano anche dopo la separazione. Pamela Petrarolo descrive un amore “sofferto ma bellissimo”. Quante canzoni avrà il nuovo album di Pamela Petrarolo? Il nuovo album di Pamela Petrarolo avrà nove canzoni inedite, tutte ballad. Il filo conduttore è l’amore nelle sue molte forme: desiderato, sofferto, perduto, malato e anche sereno e felice. Chi è Pamela Petrarolo? Pamela Petrarolo è una cantante che il grande pubblico ha conosciuto giovanissima come volto di Non è la Rai. Tra le sue esperienze discografiche precedenti c’è il progetto “A Metà”, realizzato nel 2018. Pamela Petrarolo ha partecipato al Festival di Sanremo? No: Pamela Petrarolo ha presentato un brano per la selezione del Festival di Sanremo, ma la proposta non è stata accolta. Quella canzone farà comunque parte del suo nuovo album di nove inediti.

Fonte: All Music Italia