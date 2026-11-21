di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 19 novembre 2026 la fiction Doc – Nelle tue mani 4 ha vinto la prima serata tv su Rai1 con 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share. Seconda è la serie Tutto per la mia famiglia su Canale 5, con 1.816.000 spettatori e il 12,1%. Terza Splendida cornice su Rai3 con 957.000 spettatori.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani 4 ha ottenuto 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1 nella prima serata di giovedì 19 novembre 2026.

Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori e il 12,1% di share su Canale 5 il 19 novembre 2026.

Tra Doc – Nelle tue mani 4 e Tutto per la mia famiglia ci sono 2.324.000 spettatori e 13,3 punti percentuali di share di differenza.

Doc – Nelle tue mani 4 è l’unico programma della prima serata del 19 novembre 2026 sopra i 4 milioni di spettatori.

Splendida cornice su Rai3 ha avuto 957.000 spettatori (6,1%) e Piazzapulita su La7 912.000 spettatori (6,7%).

Doc – Nelle tue mani 4 ha vinto la prima serata di giovedì 19 novembre 2026 con 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1.

Su Canale 5 la serie Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori, pari al 12,1% di share, e si è piazzata seconda.

Doc 4 ha più del doppio degli spettatori di Tutto per la mia famiglia

Tra la fiction di Rai1 e la serie di Canale 5 il 19 novembre 2026 ci sono 2.324.000 spettatori di differenza.

Lo scarto di share è di 13,3 punti percentuali: 25,4% per Doc – Nelle tue mani 4 contro il 12,1% di Tutto per la mia famiglia.

Doc – Nelle tue mani 4 è l’unico programma della serata sopra i 4 milioni di spettatori. Nessun altro titolo della prima serata supera quota 2 milioni.

Gli ascolti delle altre reti nella prima serata del 19 novembre 2026

Terzo posto per Splendida cornice su Rai3 con 957.000 spettatori e il 6,1% di share. Quarta Piazzapulita su La7, a 912.000 spettatori e il 6,7%.

Ascolti della prima serata di giovedì 19 novembre 2026 Rete Programma Spettatori Share Dopo la presentazione Rai1 Doc – Nelle tue mani 4 4.140.000 25,4% — Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.816.000 12,1% — Rai3 Splendida cornice 957.000 6,1% 1.083.000 (5,4%) La7 Piazzapulita 912.000 6,7% — Rai2 Ore 14 Sera 836.000 6,3% 846.000 (4,3%) Rete 4 Dritto e rovescio 774.000 6% 602.000 (3%) Italia 1 ATP Finals 2026 – Zverev-Fils 734.000 3,7% — Nove Only Fun – Comico Show 522.000 3,2% — Tv8 Salt 268.000 1,6% —

Su Rai2 Ore 14 Sera ha ottenuto 836.000 spettatori e il 6,3% di share. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 774.000 spettatori e il 6%.

Su Italia 1 la sfida delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Fils ha avuto 734.000 spettatori e il 3,7% di share. Su Nove Only Fun – Comico Show si è fermato a 522.000 spettatori (3,2%), mentre su Tv8 il film Salt ha raccolto 268.000 spettatori (1,6%).

Domande frequenti Quanti spettatori ha fatto Doc – Nelle tue mani 4 il 19 novembre 2026? Doc – Nelle tue mani 4 ha registrato 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1 nella prima serata di giovedì 19 novembre 2026. È stato il programma più visto della serata. Qual è stato il programma più visto giovedì 19 novembre 2026? Il programma più visto di giovedì 19 novembre 2026 è stato Doc – Nelle tue mani 4 su Rai1, con 4.140.000 spettatori. È stato l’unico programma della prima serata sopra i 4 milioni di spettatori. Che ascolti ha fatto Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori, pari al 12,1% di share, il 19 novembre 2026. La serie di Canale 5 si è piazzata seconda, dietro Doc – Nelle tue mani 4. Quanti spettatori ha avuto Piazzapulita il 19 novembre 2026? Piazzapulita su La7 ha avuto 912.000 spettatori e il 6,7% di share nella prima serata del 19 novembre 2026. Si è piazzata quarta, dopo Splendida cornice su Rai3 (957.000 spettatori). Che ascolti ha fatto la partita ATP Finals Zverev-Fils su Italia 1? La sfida delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Fils ha avuto 734.000 spettatori e il 3,7% di share su Italia 1 il 19 novembre 2026.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni