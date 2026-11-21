Ascolti tv del 19 novembre 2026: Doc – Nelle tue mani 4 vince con 4,1 milioni
In sintesi. Giovedì 19 novembre 2026 la fiction Doc – Nelle tue mani 4 ha vinto la prima serata tv su Rai1 con 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share. Seconda è la serie Tutto per la mia famiglia su Canale 5, con 1.816.000 spettatori e il 12,1%. Terza Splendida cornice su Rai3 con 957.000 spettatori.
I punti chiave
- Doc – Nelle tue mani 4 ha ottenuto 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1 nella prima serata di giovedì 19 novembre 2026.
- Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori e il 12,1% di share su Canale 5 il 19 novembre 2026.
- Tra Doc – Nelle tue mani 4 e Tutto per la mia famiglia ci sono 2.324.000 spettatori e 13,3 punti percentuali di share di differenza.
- Doc – Nelle tue mani 4 è l’unico programma della prima serata del 19 novembre 2026 sopra i 4 milioni di spettatori.
- Splendida cornice su Rai3 ha avuto 957.000 spettatori (6,1%) e Piazzapulita su La7 912.000 spettatori (6,7%).
Doc – Nelle tue mani 4 ha vinto la prima serata di giovedì 19 novembre 2026 con 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1.
Su Canale 5 la serie Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori, pari al 12,1% di share, e si è piazzata seconda.
Doc 4 ha più del doppio degli spettatori di Tutto per la mia famiglia
Tra la fiction di Rai1 e la serie di Canale 5 il 19 novembre 2026 ci sono 2.324.000 spettatori di differenza.
Lo scarto di share è di 13,3 punti percentuali: 25,4% per Doc – Nelle tue mani 4 contro il 12,1% di Tutto per la mia famiglia.
Doc – Nelle tue mani 4 è l’unico programma della serata sopra i 4 milioni di spettatori. Nessun altro titolo della prima serata supera quota 2 milioni.
Gli ascolti delle altre reti nella prima serata del 19 novembre 2026
Terzo posto per Splendida cornice su Rai3 con 957.000 spettatori e il 6,1% di share. Quarta Piazzapulita su La7, a 912.000 spettatori e il 6,7%.
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share
|Dopo la presentazione
|Rai1
|Doc – Nelle tue mani 4
|4.140.000
|25,4%
|—
|Canale 5
|Tutto per la mia famiglia
|1.816.000
|12,1%
|—
|Rai3
|Splendida cornice
|957.000
|6,1%
|1.083.000 (5,4%)
|La7
|Piazzapulita
|912.000
|6,7%
|—
|Rai2
|Ore 14 Sera
|836.000
|6,3%
|846.000 (4,3%)
|Rete 4
|Dritto e rovescio
|774.000
|6%
|602.000 (3%)
|Italia 1
|ATP Finals 2026 – Zverev-Fils
|734.000
|3,7%
|—
|Nove
|Only Fun – Comico Show
|522.000
|3,2%
|—
|Tv8
|Salt
|268.000
|1,6%
|—
Su Rai2 Ore 14 Sera ha ottenuto 836.000 spettatori e il 6,3% di share. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 774.000 spettatori e il 6%.
Su Italia 1 la sfida delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Fils ha avuto 734.000 spettatori e il 3,7% di share. Su Nove Only Fun – Comico Show si è fermato a 522.000 spettatori (3,2%), mentre su Tv8 il film Salt ha raccolto 268.000 spettatori (1,6%).
Domande frequenti
Quanti spettatori ha fatto Doc – Nelle tue mani 4 il 19 novembre 2026?
Doc – Nelle tue mani 4 ha registrato 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share su Rai1 nella prima serata di giovedì 19 novembre 2026. È stato il programma più visto della serata.
Qual è stato il programma più visto giovedì 19 novembre 2026?
Il programma più visto di giovedì 19 novembre 2026 è stato Doc – Nelle tue mani 4 su Rai1, con 4.140.000 spettatori. È stato l’unico programma della prima serata sopra i 4 milioni di spettatori.
Che ascolti ha fatto Tutto per la mia famiglia su Canale 5?
Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.816.000 spettatori, pari al 12,1% di share, il 19 novembre 2026. La serie di Canale 5 si è piazzata seconda, dietro Doc – Nelle tue mani 4.
Quanti spettatori ha avuto Piazzapulita il 19 novembre 2026?
Piazzapulita su La7 ha avuto 912.000 spettatori e il 6,7% di share nella prima serata del 19 novembre 2026. Si è piazzata quarta, dopo Splendida cornice su Rai3 (957.000 spettatori).
Che ascolti ha fatto la partita ATP Finals Zverev-Fils su Italia 1?
La sfida delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Fils ha avuto 734.000 spettatori e il 3,7% di share su Italia 1 il 19 novembre 2026.
Fonte: TV Sorrisi e Canzoni
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