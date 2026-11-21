di Redazione ZON

In sintesi. Sì, il rischio cardiovascolare può restare anche quando il colesterolo LDL è molto basso. Lo sostengono i cardiologi dell’ANMCO, che ne hanno parlato a Firenze il 17 e 18 novembre 2026 nell’evento nazionale LIPIDS & cardioMETABOLIC CARE, indicando trigliceridi, lipoproteina(a) e infiammazione come fattori da valutare oltre all’LDL.

I punti chiave L’ANMCO ha indicato a Firenze, il 17 e 18 novembre 2026, che resta un rischio cardiovascolare residuo anche con livelli bassi di colesterolo LDL.

Secondo l’ANMCO, trigliceridi, lipoproteina(a) e infiammazione sono tra i fattori da valutare oltre al colesterolo LDL.

Le linee guida europee indicano un LDL obiettivo inferiore a 55 mg/dL per il rischio molto alto e inferiore a 70 mg/dL per il rischio alto, con una riduzione di almeno il 50% rispetto al valore iniziale.

Nella ricerca Amgen-Censis «Vivere oltre i 50 anni», il 55,4% degli over 50 conosce il valore-soglia di LDL raccomandato per la propria fascia di rischio.

È stato annunciato il lancio europeo di Obicetrapib, inibitore selettivo della proteina CETP, presentato come opzione orale diversa dalle statine.

Anche con il colesterolo LDL molto basso resta una quota rilevante di rischio cardiovascolare. Lo sostiene l’ANMCO, che ne ha parlato a Firenze il 17 e 18 novembre 2026 nell’evento nazionale LIPIDS & cardioMETABOLIC CARE.

Perché i cardiologi dicono che abbassare l’LDL non basta

Secondo l’ANMCO, raggiungere gli obiettivi di colesterolo LDL resta un pilastro della prevenzione cardiovascolare. Il rischio residuo, però, dipende anche da altri fattori: trigliceridi, lipoproteina(a), infiammazione e il legame tra obesità, disfunzione metabolica e danno d’organo.

Massimo Grimaldi, presidente ANMCO e direttore della Cardiologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, parla di un rischio confermato da evidenze recenti:

«Recenti evidenze hanno confermato la presenza di un rischio cardiovascolare residuo, clinicamente rilevante anche in presenza di bassi livelli di C-LDL»

Furio Colivicchi, presidente della Fondazione ANMCO Per il Tuo cuore e direttore della Cardiologia Clinica e Riabilitativa dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma, indica la sfida: non solo ottenere livelli di LDL sempre più bassi, ma anche agire sui diversi meccanismi del rischio residuo.

Federico Nardi, presidente designato ANMCO e direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, chiede approcci terapeutici integrati. Per l’ANMCO, aderenza e persistenza terapeutica sono essenziali, insieme ad alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e astensione dal fumo.

Quali obiettivi di LDL indicano le linee guida europee

Ciro Indolfi, presidente della Fondazione SIC «Il cuore siamo noi», spiega che il valore sul referto non coincide necessariamente con l’obiettivo della singola persona. Gli obiettivi delle linee guida europee cambiano in base al rischio, come riassunto nella tabella.

Livello di rischio LDL obiettivo (mg/dL) Riduzione richiesta rispetto al valore iniziale Basso inferiore a 116 non indicata Moderato inferiore a 100 non indicata Alto inferiore a 70 almeno 50% Molto alto (come in genere dopo un infarto) inferiore a 55 almeno 50%

Un divario tra valori e obiettivi esiste già oggi: nel corso di una tavola rotonda promossa dal Gruppo Menarini è stato descritto un «cholesterol gap» tra la diminuzione dei valori nel sangue e il raggiungimento dei target delle linee guida europee Esc/Eas 2025.

Quanti italiani over 50 conoscono il proprio valore di riferimento

La ricerca Amgen-Censis «Vivere oltre i 50 anni», presentata a Milano, fotografa la distanza tra misurare il colesterolo e conoscerne il significato. L’89,3% degli intervistati over 50 ha misurato l’LDL almeno una volta e l’83% lo ha fatto nell’ultimo anno.

Solo il 55,4% conosce il valore-soglia di LDL raccomandato per la propria fascia di rischio. Il 30,8% sa dire se un LDL intorno a 150 mg/dL sia un valore buono.

Soltanto il 36,3% degli intervistati ha valutato il proprio rischio cardiovascolare. Tra chi non l’ha mai fatto, il 79,5% chiederebbe al medico di poterlo fare. È partita anche una campagna di informazione e sensibilizzazione.

Cosa è stato annunciato sulle nuove terapie

Secondo i cardiologi riuniti nella tavola rotonda promossa dal Gruppo Menarini, il rischio cardiovascolare si accumula nel tempo. Massimo Volpe, professore ordinario di Cardiologia alla Sapienza Università di Roma, ha dichiarato:

«Accontentarsi di un risultato “abbastanza buono” non è sufficiente»

Pietro Scicchitano, dirigente medico ed elettrofisiologo dell’Università di Bari «Aldo Moro», indica le settimane e i mesi dopo un ictus o un infarto come una finestra cruciale per intervenire.

Durante la stessa tavola rotonda è stato annunciato il lancio europeo di Obicetrapib, inibitore selettivo della proteina CETP. Viene presentato come una nuova opzione terapeutica orale, diversa dalle statine.

Domande frequenti Si può avere rischio cardiovascolare anche con il colesterolo LDL basso? Sì. Secondo l’ANMCO, che ne ha parlato a Firenze il 17 e 18 novembre 2026, resta un rischio cardiovascolare residuo clinicamente rilevante anche con bassi livelli di LDL. Tra i fattori da valutare ci sono trigliceridi, lipoproteina(a) e infiammazione. Qual è il valore di LDL da raggiungere dopo un infarto? Per il rischio molto alto, come in genere dopo un infarto, le linee guida europee indicano un LDL inferiore a 55 mg/dL. È richiesta anche una riduzione di almeno il 50% rispetto al valore iniziale. Quali sono gli obiettivi di LDL secondo le linee guida europee? Cambiano in base al rischio: inferiore a 116 mg/dL per il rischio basso, inferiore a 100 mg/dL per il moderato, inferiore a 70 mg/dL per l’alto e inferiore a 55 mg/dL per il molto alto. Per i livelli alto e molto alto serve anche una riduzione di almeno il 50%. Quanti italiani over 50 conoscono il proprio valore di LDL raccomandato? Secondo la ricerca Amgen-Censis «Vivere oltre i 50 anni», presentata a Milano, il 55,4% degli over 50 conosce il valore-soglia di LDL raccomandato per la propria fascia di rischio. L’89,3% ha misurato l’LDL almeno una volta. Che cos’è Obicetrapib? Obicetrapib è un inibitore selettivo della proteina CETP. Il suo lancio europeo è stato annunciato durante una tavola rotonda promossa dal Gruppo Menarini, che lo ha presentato come una nuova opzione terapeutica orale, diversa dalle statine.

Immagine di repertorio

Fonte: Cardioinfo · ANSA · Il Sole 24 Ore