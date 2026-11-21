di Redazione ZON

In sintesi. Secondo indiscrezioni diffuse il 20 novembre 2026 da testate americane, Disney starebbe sviluppando un nuovo film della saga Mamma, ho perso l’aereo con Macaulay Culkin coinvolto. Variety parla di una fase preliminare. Disney non ha confermato il progetto e non ha comunicato né un regista né una data di uscita.

I punti chiave Disney starebbe sviluppando un nuovo film di Mamma, ho perso l’aereo, secondo indiscrezioni diffuse il 20 novembre 2026 da testate americane.

Seth Rogen ed Evan Goldberg scriverebbero la sceneggiatura insieme a Macaulay Culkin e produrrebbero il film con la loro società Point Grey, secondo Variety.

Variety riferisce che non è chiaro se Macaulay Culkin interpreterebbe di nuovo Kevin McCallister o se si limiterebbe a scrivere e produrre.

Disney non ha confermato ufficialmente il film e non ha comunicato né un regista né una data di uscita.

Il primo Mamma, ho perso l’aereo (1990) ha incassato oltre 476 milioni di dollari nel mondo; il sequel del 1992 circa 359 milioni.

Disney starebbe sviluppando un nuovo film di Mamma, ho perso l’aereo con Macaulay Culkin coinvolto nel progetto, secondo indiscrezioni diffuse il 20 novembre 2026 da testate americane.

La notizia viene attribuita a Puck, ripreso da The Hollywood Reporter, e anche a Variety, che parla di una fase preliminare. Disney non ha confermato ufficialmente il film. Non sono stati comunicati né un regista né una data di uscita.

Chi scriverebbe il nuovo Mamma, ho perso l’aereo

Seth Rogen ed Evan Goldberg scriverebbero la sceneggiatura insieme a Macaulay Culkin e produrrebbero il film con la loro società Point Grey, secondo Variety. Il progetto partirebbe da un’idea dello stesso Culkin.

Rogen e Goldberg devono prima completare la preparazione di una commedia horror originale destinata a Universal, che intendono dirigere. Per questo non è stata annunciata una data d’uscita per il nuovo film su Kevin McCallister.

Resta aperto un punto: stando alle informazioni di Variety, non è chiaro se Culkin interpreterebbe di nuovo Kevin McCallister o se si limiterebbe a scrivere e produrre.

Kevin chiuso fuori casa dal figlio: l’idea lanciata a Long Beach

Nel novembre 2025, durante un incontro con i fan a Long Beach, Macaulay Culkin aveva immaginato Kevin McCallister adulto e padre. Sarebbe un genitore single, forse vedovo o divorziato, assorbito dal lavoro e poco attento al figlio.

In quella versione il bambino chiuderebbe il padre fuori di casa e userebbe le trappole contro di lui. Kevin si troverebbe così nella posizione di Harry e Marv, i ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern nei primi due film.

Culkin aveva spiegato che la casa sarebbe una metafora del rapporto tra padre e figlio: rientrare significherebbe riconquistare la fiducia del bambino. Non è confermato che la storia a cui lavorano ora Culkin, Rogen e Goldberg coincida con quell’idea.

Perché la saga fa parlare di sé a 34 anni dal sequel

Il primo film è uscito nel 1990, diretto da Chris Columbus su sceneggiatura di John Hughes. Racconta Kevin, un bambino dimenticato a casa dalla famiglia alla vigilia delle vacanze di Natale, che si difende da due ladri con trappole ingegnose.

Film Anno Incasso nel mondo Mamma, ho perso l’aereo 1990 oltre 476 milioni di dollari Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York 1992 circa 359 milioni di dollari

Il sequel del 1992 ha riportato Culkin nei panni di Kevin. I capitoli successivi sono andati avanti senza l’attore e hanno avuto un’accoglienza generalmente meno calorosa. Tra questi c’è Home Sweet Home Alone, uscito direttamente su Disney+ nel 2021.

Le indiscrezioni su un ritorno di Culkin circolavano dall’estate 2026. L’interesse si è riacceso dopo la partecipazione dell’attore a uno spot natalizio di McDonald’s, in cui appare come versione adulta di Kevin.

Il progetto è ancora nelle prime fasi: non esistono una data d’uscita ufficiale né informazioni sull’inizio delle riprese.

Domande frequenti Disney sta preparando un nuovo film di Mamma, ho perso l’aereo? Secondo indiscrezioni diffuse il 20 novembre 2026 da testate americane, sì: Puck, ripreso da The Hollywood Reporter, e Variety parlano di un progetto in fase preliminare. Disney non ha però confermato ufficialmente il film. Chi scrive il nuovo film di Mamma, ho perso l’aereo? Secondo Variety, Seth Rogen ed Evan Goldberg scriverebbero la sceneggiatura insieme a Macaulay Culkin. Produrrebbero il film con la loro società Point Grey, e il progetto partirebbe da un’idea dello stesso Culkin. Macaulay Culkin sarà di nuovo Kevin McCallister? Non è chiaro. Stando alle informazioni di Variety, Macaulay Culkin potrebbe interpretare di nuovo Kevin McCallister oppure limitarsi a scrivere e produrre il film. Quando esce il nuovo Mamma, ho perso l’aereo? Non esiste una data di uscita. Rogen e Goldberg devono prima completare la preparazione di una commedia horror originale destinata a Universal, che intendono dirigere. Non sono stati comunicati nemmeno un regista o l’inizio delle riprese. Di cosa parlerebbe il nuovo Mamma, ho perso l’aereo con Culkin? Nel novembre 2025, a Long Beach, Macaulay Culkin aveva immaginato Kevin McCallister adulto e padre single, chiuso fuori casa dal figlio e vittima delle trappole. Non è confermato che la storia a cui lavorano ora Culkin, Rogen e Goldberg coincida con quell’idea.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · CinemaSerieTV.it · Zazoom Social News · Vgmag.it