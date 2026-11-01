Michael Mann si ferisce a una gamba al poligono di Los Angeles: il regista di Heat verrà dimesso

di Redazione ZON

In sintesi. Il regista statunitense Michael Mann, 83 anni, autore di Heat, è rimasto ferito a una gamba da un colpo partito accidentalmente dalla propria pistola al poligono di tiro The Range LA di Los Angeles. Secondo i suoi rappresentanti, la ferita è superficiale: Mann è stato medicato in ospedale e verrà dimesso. Il Los Angeles Police Department ha confermato l’episodio.

I punti chiave Il regista Michael Mann, 83 anni, si è ferito a una gamba con la propria pistola al poligono The Range LA di Los Angeles, intorno alle 16 ora locale.

I rappresentanti di Michael Mann parlano di una ferita superficiale e confermano che il regista verrà dimesso, senza indicare una data.

Il Los Angeles Police Department ha confermato l’incidente e ha spiegato che Michael Mann si è ferito durante un addestramento.

Una fonte del sito Tmz sostiene che il colpo sia partito mentre Michael Mann riponeva la pistola, mentre i rappresentanti del regista scrivono che l’arma era già nella fondina.

Michael Mann sta lavorando a Heat 2, tratto dal romanzo scritto con Meg Gardiner e uscito nel 2022. Secondo Variety il cast dovrebbe includere Leonardo DiCaprio, Christian Bale e Adam Driver.

Il regista statunitense Michael Mann, 83 anni, si è ferito a una gamba con la propria pistola in un poligono di tiro di Los Angeles. Il colpo è partito accidentalmente. Mann è stato portato in ospedale in ambulanza.

Come sta Michael Mann dopo il colpo partito al poligono

I rappresentanti di Michael Mann hanno diffuso un comunicato sulle sue condizioni: «Sabato, in un poligono di tiro, un’arma è esplosa accidentalmente mentre era nella fondina, provocando una ferita superficiale al regista Michael Mann. È stato medicato e verrà dimesso».

Il comunicato dei rappresentanti di Michael Mann non indica quale gamba sia stata colpita. Non riporta nemmeno il nome dell’ospedale né la data prevista per le dimissioni.

Cosa è successo al The Range LA

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di sabato, ora di Los Angeles, al poligono The Range LA. Il sito statunitense Tmz ha rivelato la notizia per primo. Una fonte ha raccontato a Tmz che Michael Mann stava riponendo l’arma nella fondina quando è partito il colpo.

Il Los Angeles Police Department ha confermato l’episodio. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e vigili del fuoco. Secondo le autorità, Mann si è ferito durante un addestramento e non aveva alcuna intenzione di farsi del male.

Le ricostruzioni non coincidono del tutto. La fonte anonima parla di un colpo partito mentre il regista riponeva la pistola. I rappresentanti di Michael Mann scrivono invece che l’arma è esplosa mentre era già nella fondina.

Il rapporto di Michael Mann con le armi resta da chiarire

Le armi da fuoco sono al centro di molti film di Michael Mann. Le sparatorie di Heat sono tra le scene più famose del cinema poliziesco. Sulla vita privata del regista, però, il materiale disponibile dice poco.

Non è stato reso noto da quanto tempo Michael Mann frequenti i poligoni di tiro. Non si sa nemmeno se lo faccia con regolarità o per la preparazione di un film. Le autorità di Los Angeles parlano soltanto di un addestramento. Non hanno aggiunto altri dettagli.

Da Heat a Ferrari: chi è Michael Mann

Michael Mann è regista e sceneggiatore. Tra i suoi film più noti ci sono Heat, Manhunter, Collateral e Insider – Dietro la verità. Il suo ultimo film da regista è Ferrari, uscito nel 2023. Adam Driver interpreta Enzo Ferrari. Penélope Cruz interpreta la moglie Laura.

Heat è uscito nel 1995 ed è stato un grande successo al botteghino. Il film racconta lo scontro tra il tenente detective della polizia di Los Angeles Vincent Hanna, interpretato da Al Pacino, e il ladro professionista Neil McCauley, interpretato da Robert De Niro.

A che punto è Heat 2

Michael Mann sta lavorando a Heat 2, sequel del film del 1995. La sceneggiatura nasce dal romanzo Heat 2, uscito nel 2022 e scritto da Mann insieme a Meg Gardiner. Il film viene descritto sia come sequel sia come prequel. Racconta le vite dei personaggi interpretati da Pacino e De Niro.

Secondo Variety, nel cast di Heat 2 dovrebbero esserci Leonardo DiCaprio, Christian Bale e Adam Driver. La produzione non ha ancora confermato questi nomi. Non è stato reso noto se l’incidente avrà conseguenze sulla lavorazione del film.

Il prossimo aggiornamento sulle condizioni di Michael Mann dovrebbe arrivare con le dimissioni dall’ospedale. I rappresentanti del regista le hanno annunciate senza indicare una data.

Domande frequenti Come sta Michael Mann dopo l’incidente al poligono? Secondo i rappresentanti del regista Michael Mann, il colpo di pistola gli ha provocato una ferita superficiale a una gamba. Mann è stato medicato in ospedale e verrà dimesso, ma la data delle dimissioni non è stata comunicata. Cosa è successo a Michael Mann al poligono di Los Angeles? Al poligono di tiro The Range LA di Los Angeles è partito accidentalmente un colpo dalla pistola del regista Michael Mann, che è rimasto ferito a una gamba. Il Los Angeles Police Department ha confermato l’episodio e ha spiegato che Mann si è ferito durante un addestramento, senza alcuna intenzione di farsi del male. Come è partito il colpo che ha ferito Michael Mann? Le ricostruzioni non coincidono. Una fonte anonima citata dal sito Tmz sostiene che il colpo sia partito mentre Michael Mann riponeva la pistola nella fondina. I rappresentanti del regista scrivono invece che l’arma è esplosa mentre era già nella fondina. A che punto è Heat 2 di Michael Mann? Il regista Michael Mann sta lavorando a Heat 2, sequel del film Heat del 1995. La sceneggiatura nasce dal romanzo Heat 2, scritto da Mann con Meg Gardiner e uscito nel 2022. Non è stato reso noto se l’incidente al poligono di Los Angeles avrà conseguenze sulla lavorazione del film. Chi ci sarà nel cast di Heat 2? Secondo la rivista Variety, nel cast di Heat 2 di Michael Mann dovrebbero esserci Leonardo DiCaprio, Christian Bale e Adam Driver. La produzione del film non ha ancora confermato questi nomi.