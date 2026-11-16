Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026: Larissa sotto pressione al Fürstenhof

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026, Larissa Mahnke affronta i problemi economici e il rischio di essere smascherata dal tribunale di famiglia. Al Fürstenhof Sophia e Christoph si scontrano sulle quote dell’hotel, mentre Fritz, Lale e Fanny vivono svolte importanti.

I punti chiave Tempesta d’amore va in onda in Italia su Rete 4; queste anticipazioni riguardano le puntate da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026.

Larissa Mahnke ha sposato Kilian Rudloff per non perdere l’eredità di famiglia.

Il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del matrimonio di Larissa Mahnke.

Sophia rifiuta di cedere le proprie quote del Fürstenhof a Christoph e legge la sua proposta come un ricatto.

Fritz telefona al padre nel giorno del suo compleanno, poi legge la lettera indirizzata a Fanny.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 il Fürstenhof vive tensioni economiche, scontri di potere e sentimenti in bilico. Al centro c’è Larissa Mahnke, sempre più in difficoltà.

La soap tedesca, il cui titolo originale è Sturm der Liebe, va in onda in Italia su Rete 4.

Larissa Mahnke rischia di essere smascherata dal tribunale di famiglia

Larissa Mahnke, stretta dai problemi economici, accetta di lavorare come cameriera ai piani del Fürstenhof. Scopre poi che il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del suo matrimonio e teme che Yannik possa metterla nei guai. I suoi timori sembrano fondati.

Kilian scopre che Yannik vuole far saltare il matrimonio di facciata e prova a fargli capire le conseguenze di una scelta simile. Larissa, furiosa, chiede consiglio a Sophia e decide di tentare una nuova strategia per riportare Yannik dalla sua parte.

Larissa si sente poi vicina al traguardo e tira un sospiro di sollievo quando Alfons evita di metterla in difficoltà davanti all’incaricata del tribunale. Restano però i dubbi legati a Fanny: la rabbia di Larissa colpisce la pianta simbolo dell’amore tra Fanny e Kilian, distrutta durante una passeggiata. Larissa nega ogni responsabilità. Tra lei e Kilian nasce un momento di vicinanza che Fanny osserva sconvolta.

Perché il matrimonio di facciata è un problema per tutti

Larissa ha sposato Kilian Rudloff per non perdere l’eredità di famiglia. L’accordo prevedeva che entrambi continuassero in segreto le relazioni con Yannik e con Fanny Schätzl.

Larissa si è però innamorata davvero di Kilian. Secondo le anticipazioni sulle puntate italiane in arrivo, Yannik e Fanny cominciano a sospettare di lei, e Kilian decide con Fanny di tenderle una trappola.

Sophia e Christoph si scontrano sulle quote del Fürstenhof

Sophia rifiuta di cedere le proprie quote a Christoph e legge la sua proposta come un ricatto. Ne nasce uno scontro che pesa sugli equilibri di potere del Fürstenhof, e Sophia, delusa da Christoph, pensa di lasciare di nuovo l’hotel.

Christoph capisce poi perché Sophia non voglia cedere le quote e le lascia intendere di essere disposto a immaginare un futuro insieme. Werner teme che un’alleanza tra i due cambi radicalmente gli assetti dell’hotel.

Christoph guarda con sospetto anche il coinvolgimento di Massimo negli affari del Fürstenhof. L’investigatore privato non trova nulla di anomalo e Christoph dubita delle proprie accuse, ma un nuovo episodio riaccende la sua diffidenza.

Il piano di Katja e Christoph per smascherare Massimo fallisce. Werner chiede a entrambi di smettere di perseguitare il nipote: Katja fa un passo indietro, mentre Christoph nota un nuovo dettaglio che rimette in moto i suoi sospetti.

Fritz, Lale e Fanny tra una lettera e una festa

Nel giorno del suo compleanno Fritz telefona al padre e resta sorpreso da una richiesta insolita sulla lettera indirizzata a Fanny. Spinto dalla curiosità la legge, e ciò che scopre lo sconvolge.

Incoraggiato da Fanny, Fritz prova a confessare i suoi sentimenti a Lale, ma all’ultimo perde il coraggio. Un piccolo incidente durante una passeggiata lo porta poi a un gesto che non lascia Lale indifferente.

Alla festa del Fürstenhof Fritz e Lale portano a termine con successo il loro numero, ma vincono a sorpresa Yannik e Olivia. Lale consola Fritz in modo speciale.

Lale respinge con decisione l’idea di Fanny di essersi innamorata di Fritz. Confusa, si confida con Christoph e torna a pensare al suo grande amore Theo.

Olivia invita Leo a una serata con lei ed Elias. Il giorno dopo uno sguardo di Elias verso un altro ragazzo provoca in Leo una reazione inaspettata, legata alla gelosia.

Domande frequenti Dove vedere Tempesta d’amore in Italia? Tempesta d’amore, titolo originale Sturm der Liebe, va in onda in Italia su Rete 4. Le puntate descritte in queste anticipazioni sono quelle da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026. Cosa succede a Larissa in Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre 2026? Larissa Mahnke, stretta dai problemi economici, accetta di lavorare come cameriera ai piani del Fürstenhof. Scopre che il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del suo matrimonio e teme che Yannik possa metterla nei guai. Perché Larissa Mahnke ha sposato Kilian Rudloff in Tempesta d’amore? Larissa Mahnke ha sposato Kilian Rudloff per non perdere l’eredità di famiglia. L’accordo prevedeva che entrambi continuassero in segreto le relazioni con Yannik e con Fanny Schätzl, ma Larissa si è poi innamorata davvero di Kilian. Cosa succede tra Sophia e Christoph in Tempesta d’amore? Sophia rifiuta di cedere le proprie quote a Christoph e legge la sua proposta come un ricatto. Ne nasce uno scontro sugli equilibri di potere del Fürstenhof, ma Christoph capisce poi perché Sophia non voglia cedere e le lascia intendere di essere disposto a immaginare un futuro insieme. Cosa succede tra Fritz e Lale in Tempesta d’amore? Incoraggiato da Fanny, Fritz prova a confessare i suoi sentimenti a Lale, ma all’ultimo perde il coraggio. Alla festa del Fürstenhof Fritz e Lale portano a termine con successo il loro numero e Lale consola Fritz in modo speciale.

Fonte: Bigodino · Tv Soap · Tv Soap