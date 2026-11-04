Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026: Stephan ricatta Olivia e arriva Massimo

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 9 al 13 novembre 2026, alle 10:50, Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi e ricatta Olivia, chiedendole prove del matrimonio fittizio di Larissa. Al Fürstenhof arriva Massimo, presunto nipote di Werner e Alfons, mentre Leo confessa a Irmgard di essere innamorato di Elias.

I punti chiave Tempesta d’amore va in onda in prima visione su Rete 4 alle 10:50, da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026.

Il 9 novembre 2026 Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi e ricatta Olivia: o porta prove del matrimonio fittizio di Larissa, o Olivia ed Elias rischiano il carcere.

Il 10 novembre 2026 Erik, dopo un incidente in bicicletta, conosce un uomo che si presenta come Massimo, il nipote atteso da Werner e Alfons.

Il 12 novembre 2026 Larissa scopre la telecamera nascosta da Olivia e la usa per convincere Stephan che il matrimonio con Kilian è autentico.

Il 13 novembre 2026 Leo ammette con Irmgard di essere innamorato di Elias.

Attenzione: spoiler. Tempesta d’amore torna su Rete 4 dal 9 al 13 novembre 2026, alle 10:50. La settimana ruota attorno al ricatto di Stephan a Olivia e all’arrivo di Massimo.

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schmidt. La serie va in onda dal 26 settembre 2005 sull’emittente Das Erste e ha superato le 3000 puntate nel 2018.

Lunedì 9 novembre Stephan scopre il segreto dei Jakobi

Nella puntata di Tempesta d’amore del 9 novembre 2026, Kilian difende Larissa dall’accusa di aver nascosto una microspia nella baita. Fanny ne resta ferita. Larissa organizza una luna di miele senza coinvolgere Kilian.

Olivia accetta un secondo appuntamento con Stephan per convincerlo che il matrimonio di Larissa sia sincero, ma lui le sottrae il telefono. Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi e ricatta Olivia: o gli porta prove del matrimonio fittizio, o lei ed Elias rischiano il carcere.

Il 9 novembre Elias prova a vivere come semplice amicizia i sentimenti per Leo. Erik, agitato dall’imminente arrivo di Massimo, si sfoga su Yvonne.

Martedì 10 novembre Olivia viene sorpresa in casa di Larissa

Il 10 novembre Olivia sostiene davanti a Stephan che Elias abbia agito per legittima difesa. Per proteggere entrambi accetta di spiare Larissa: entra in casa sua con un pretesto, ma viene sorpresa.

Kilian scopre il progetto della luna di miele, lo respinge e ritrova l’intesa con Fanny. Erik fa pace con Yvonne e procura un cappello a Werner per rendersi indispensabile. Un incidente in bicicletta gli fa conoscere un uomo che si presenta come Massimo, il nipote atteso da Werner e Alfons.

Mercoledì 11 novembre Fritz prepara una dichiarazione per Lale

L’11 novembre Fritz, incoraggiato da Yvonne, prepara una dichiarazione d’amore per Lale, ignaro che per lei ricorre una data dolorosa. Al lago Fritz scopre quanto Lale soffra ancora per la perdita di Theo.

Werner accoglie con entusiasmo il presunto nipote Massimo, mentre Christoph ed Erik restano diffidenti. Olivia nasconde maldestramente una telecamera in casa di Larissa e subisce le pressioni di Stephan. Fanny e Kilian, dopo un incontro notturno, cercano un rifugio segreto. Elias decide di allontanarsi da Leo.

Giovedì 12 novembre Larissa scopre la telecamera nascosta

Il 12 novembre, primo anniversario della morte di Theo, Fritz consola Lale e mette da parte la dichiarazione. Insieme a Christoph, Lale trova un modo sereno per ricordare il compagno.

Larissa scopre la telecamera nascosta da Olivia e la sfrutta per convincere Stephan che il matrimonio è autentico. Coinvolge Kilian in una messinscena affettuosa, mentre Fanny lo aspetta alla baita.

Leo, sfiduciato dopo un pessimo allenamento, non ritrova la concentrazione. Elias prima lo evita, poi sceglie di aiutarlo: una partita tra amici restituisce a Leo il piacere di giocare.

Venerdì 13 novembre Leo confessa a Irmgard i suoi sentimenti

Il 13 novembre Elias interpreta un rifiuto di Leo come la prova che i suoi sentimenti non sono ricambiati. Leo, invece, ammette con Irmgard di essere innamorato di Elias.

Christoph invita Massimo a cena per capire se fidarsi di lui. Un intervento di Pachmayer offre al giovane l’occasione di rendersi utile al Fürstenhof. Alfons soffre per il disinteresse del nipote, mentre Massimo promette a Sandy di farsi dare denaro da Werner.

Larissa comincia a sospettare degli incontri segreti tra Fanny e Kilian. Fritz vorrebbe consegnare alla sorella una lettera del padre, ma lei rifiuta di parlarne.

Quando vedere Tempesta d’amore su Rete 4

Le puntate di Tempesta d’amore dal 9 al 13 novembre 2026 vanno in onda in prima visione su Rete 4 alle 10:50, da lunedì a venerdì.

Domande frequenti A che ora va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 alle 10:50, da lunedì a venerdì. Le puntate dal 9 al 13 novembre 2026 sono trasmesse in prima visione. Perché Stephan ricatta Olivia in Tempesta d’amore? Nella puntata di Tempesta d’amore del 9 novembre 2026 Stephan sottrae il telefono a Olivia e scopre il segreto dei fratelli Jakobi. Stephan chiede a Olivia prove che il matrimonio di Larissa sia fittizio, altrimenti Olivia ed Elias rischiano il carcere. Chi è Massimo in Tempesta d’amore? Nelle puntate di Tempesta d’amore dal 10 al 13 novembre 2026 arriva al Fürstenhof un uomo che si presenta come Massimo, il nipote atteso da Werner e Alfons. Werner lo accoglie con entusiasmo, mentre Christoph ed Erik restano diffidenti. Il 13 novembre Massimo promette a Sandy di farsi dare denaro da Werner. Leo è innamorato di Elias in Tempesta d’amore? Sì. Nella puntata di Tempesta d’amore del 13 novembre 2026 Leo ammette con Irmgard di essere innamorato di Elias. Elias, invece, interpreta un rifiuto di Leo come la prova che i suoi sentimenti non sono ricambiati. Chi ha creato Tempesta d’amore? Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schmidt. La serie va in onda dal 26 settembre 2005 sull’emittente tedesca Das Erste e ha superato le 3000 puntate nel 2018.

Immagine di repertorio

Fonte: Tvserial.it