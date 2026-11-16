Perché i tennisti urlano: il grunting e la velocità del colpo, cosa dicono gli studi

di Redazione ZON

In sintesi. Il grugnito dei tennisti, cioè la vocalizzazione emessa al momento del colpo, è associato a una pallina più veloce. Uno studio del 2014 di O’Connell e colleghi su 32 tennisti universitari ha misurato un aumento medio del 4,91% nel servizio e del 5,39% nel diritto. Le spiegazioni proposte restano ipotesi su muscoli e percezione.

I punti chiave Lo studio del 2014 di O’Connell e colleghi ha coinvolto 32 tennisti universitari.

Con il grugnito, la velocità media del servizio è aumentata del 4,91% e quella del diritto del 5,39%.

Nell’esperimento del 2019 di Müller e colleghi, un grugnito più intenso ha fatto stimare ai partecipanti una traiettoria più lunga di 18 centimetri in media.

Nello studio tra la University of Hawaii e la University of British Columbia, brevi rumori bianchi sincronizzati con l’impatto hanno rallentato i tempi di reazione di circa 21-33 millisecondi.

Nello stesso studio tra la University of Hawaii e la University of British Columbia, i rumori bianchi hanno aumentato del 3-4% gli errori nel prevedere la direzione della pallina.

Il grunting, il grugnito dei tennisti al momento del colpo, si associa a una pallina più veloce: uno studio del 2014 su 32 giocatori universitari ha misurato un aumento di circa il 5%.

Rafael Nadal, Maria Sharapova e Carlos Alcaraz sono tra i tennisti i cui grugniti si sentono nei grandi tornei, da Wimbledon al Roland Garros fino alle ATP Finals. Dietro quelle vocalizzazioni ci sono ipotesi scientifiche precise, che riguardano muscoli e percezione.

Il grunting aumenta la velocità di servizio e diritto di circa il 5%

Lo studio del 2014 di O’Connell e colleghi ha confrontato colpi eseguiti con e senza grugnito. I partecipanti erano 32 tennisti universitari.

Colpo Aumento medio della velocità con il grugnito Servizio 4,91% Diritto 5,39%

I ricercatori hanno misurato anche l’attività elettrica dei muscoli. In alcune condizioni hanno rilevato una maggiore attivazione del grande pettorale e dell’obliquo esterno, due muscoli coinvolti nei movimenti del tronco e della parte superiore del corpo.

Una possibile spiegazione riguarda l’espirazione durante lo sforzo. Vocalizzare mentre si colpisce può accompagnare una contrazione muscolare coordinata e contribuire alla stabilizzazione del tronco, facilitando il trasferimento della forza.

Un’altra ipotesi è la disinibizione motoria: urlare durante uno sforzo intenso potrebbe ridurre la tendenza a trattenere parte della propria forza. Non è ancora chiaro quanto questo meccanismo contribuisca all’aumento della velocità del colpo.

Un grugnito più forte fa sembrare la traiettoria più lunga di 18 centimetri

Un esperimento pubblicato nel 2019 da Müller e colleghi ha usato filmati di scambi tra Rafael Nadal e David Ferrer nella finale del torneo di Barcellona del 2012. L’immagine è rimasta invariata, mentre l’intensità dei grugniti è stata modificata: più forti in alcune versioni, attenuati o assenti in altre.

Ai partecipanti è stato chiesto di prevedere dove sarebbe atterrata la pallina. Con il grugnito più intenso, hanno stimato in media una traiettoria più lunga di 18 centimetri.

Secondo i ricercatori, il risultato suggerisce che il cervello non elabora separatamente vista e udito, ma combina le informazioni disponibili. Resta da capire quanto l’effetto incida sulle risposte dei giocatori in una partita reale, dove contano esperienza, allenamento e altri stimoli.

Sul rumore che copre l’impatto con la racchetta la ricerca ha usato rumori bianchi, non grugniti

Da tempo alcuni tennisti sostengono che le vocalizzazioni rendano più difficile concentrarsi o percepire il suono dell’impatto tra racchetta e pallina. Martina Navratilova ha criticato questa abitudine perché convinta che copra un indizio acustico utile per leggere in anticipo la traiettoria dell’avversario.

Uno studio condotto tra la University of Hawaii e la University of British Columbia ha esaminato un aspetto simile, con una differenza importante. Ai partecipanti sono stati mostrati filmati di tennis con brevi rumori bianchi sincronizzati con l’impatto, non veri grugniti.

In quelle condizioni i tempi di reazione sono rallentati di circa 21-33 millisecondi. Gli errori nel prevedere la direzione della pallina sono aumentati del 3-4%.

Domande frequenti Perché i tennisti urlano quando colpiscono la pallina? Le ipotesi scientifiche riguardano muscoli e percezione. Vocalizzare può accompagnare una contrazione muscolare coordinata e contribuire alla stabilizzazione del tronco. Potrebbe anche ridurre la tendenza a trattenere parte della forza (disinibizione motoria), ma non è chiaro quanto ciascun meccanismo contribuisca. Il grunting aumenta la velocità del colpo nel tennis? Secondo uno studio del 2014 di O’Connell e colleghi su 32 tennisti universitari, i colpi eseguiti con il grugnito sono stati più veloci. L’aumento medio è stato del 4,91% nel servizio e del 5,39% nel diritto. I ricercatori hanno rilevato anche una maggiore attivazione del grande pettorale e dell’obliquo esterno in alcune condizioni. Il grugnito di un tennista confonde l’avversario? In un esperimento pubblicato nel 2019 da Müller e colleghi, un grugnito più intenso ha fatto stimare ai partecipanti una traiettoria più lunga di 18 centimetri in media. Secondo i ricercatori, il cervello combina le informazioni di vista e udito. Resta da capire quanto l’effetto incida sulle risposte dei giocatori in una partita reale. Un rumore che copre il suono dell’impatto rallenta la reazione del tennista? In uno studio tra la University of Hawaii e la University of British Columbia, brevi rumori bianchi sincronizzati con l’impatto hanno rallentato i tempi di reazione di circa 21-33 millisecondi. Gli errori nel prevedere la direzione della pallina sono aumentati del 3-4%. Lo studio ha usato rumori bianchi, non veri grugniti.