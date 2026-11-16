Come trasformare gli appunti in podcast con Gemini Notebook

di Redazione ZON

In sintesi. Gemini Notebook, il nuovo nome di NotebookLM di Google, genera un audio in stile podcast dai tuoi appunti: si carica il testo come fonte in un notebook, si apre il riquadro «Studio» e si sceglie «Overview audio». L’audio arriva in un paio di minuti, con voci generate dall’AI. Serve un account Google. Verificato a novembre 2026.

I punti chiave Gemini Notebook è, secondo le fonti consultate, il nuovo nome di NotebookLM di Google; una fonte secondaria indica il cambio al 16 luglio 2026.

Il piano standard gratuito di Gemini Notebook include 100 notebook, 50 fonti per notebook, 500.000 parole per fonte, 50 query di chat e 3 generazioni audio al giorno, secondo la pagina ufficiale delle domande frequenti a novembre 2026.

In Italia, al 15 ottobre 2026, Google AI Plus costa 4,99 € al mese, Google AI Pro 21,99 € e Google AI Ultra parte da 99,99 €, secondo una fonte secondaria che cita la tabella di Google.

Il formato «Riepilogo» di Gemini Notebook usa un solo oratore e riassume i punti chiave in meno di due minuti, secondo la guida ufficiale.

La scelta della durata dell’overview e la modalità interattiva di Gemini Notebook sono indicate come disponibili solo in inglese, secondo una fonte secondaria.

Per trasformare i tuoi appunti in un podcast carichi il testo come fonte in un notebook di Gemini Notebook (il nuovo nome di NotebookLM), apri il riquadro «Studio» e scegli «Overview audio». Dopo un paio di minuti ottieni un audio in stile podcast con voci generate dall’intelligenza artificiale, che puoi ascoltare, scaricare o condividere. Basta un account Google: esiste un piano gratuito, con dei limiti.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per iniziare?

Serve un account Google. Gemini Notebook si usa dal computer, dal browser, e ha anche un’app mobile: la guida ufficiale ne descrive i passaggi per Android. Il piano standard è gratuito; i piani a pagamento alzano i limiti (li trovi nella tabella più sotto).

Se usi un account scolastico o lavorativo, i limiti, le funzioni e il trattamento dei dati dipendono dalla licenza. In quel caso chiedi a chi amministra l’account.

Gemini Notebook è la stessa cosa di NotebookLM?

Sì, secondo le fonti consultate è lo stesso prodotto con un nuovo nome. Una fonte secondaria indica come data del cambio il 16 luglio 2026. Le pagine di aiuto ufficiali in italiano usano «Gemini Notebook» ma hanno ancora il titolo «Guida di NotebookLM».

I notebook creati nell’app Gemini si sincronizzano con NotebookLM: ogni fonte aggiunta in un’app compare anche nell’altra. Per generare il podcast conviene però usare l’interfaccia di Gemini Notebook con il riquadro «Studio».

Quali appunti si possono caricare?

Dipende dal dispositivo. Da computer la guida ufficiale elenca testo copiato e incollato, file audio (MP3, WAV e altri), Documenti Google, Presentazioni Google (fino a 100 slide) e Fogli Google (limite di 100.000 token). Elenca anche file Word (docx), txt, Markdown, PDF, CSV e PowerPoint (pptx).

Dispositivo Fonti supportate per gli appunti Computer Testo incollato, audio, Documenti, Presentazioni e Fogli Google, docx, txt, Markdown, PDF, CSV, pptx App Android PDF, sito web, YouTube, file audio, testo copiato

Gli appunti registrati a voce si caricano come file audio (MP3, WAV, M4A e altri). Per il testo digitato la strada più semplice è incollarlo, oppure caricare un PDF, un file Word o un txt.

Per quelli scritti a mano la guida elenca anche le immagini (png, jpg, webp e altri). Un’altra versione della guida avverte però che con alcuni tipi di immagine potrebbero non funzionare correttamente.

Come si crea il podcast dai tuoi appunti, passo per passo?

Prepara gli appunti in un formato supportato: testo da incollare, PDF, file Word, file di testo, Documento Google oppure un file audio se sono registrati. Da computer apri Gemini Notebook (o «Notebook in Gemini») e crea un nuovo notebook oppure aprine uno tuo. Da Android apri l’app, seleziona «Nuova» e poi «Crea nuovo», oppure scegli un notebook esistente in «Recenti», «Condivisi», «Titolo» o «Scaricati». Aggiungi gli appunti come fonti. Da computer seleziona «Aggiungi fonti» sul lato sinistro. Da Android tocca «Fonti» in alto e poi «Aggiungi fonti». Aspetta che Gemini Notebook elabori le fonti. Nel riquadro «Chat» compare un riepilogo generato di tutto ciò che hai caricato: leggilo per controllare che gli appunti siano stati letti. Per avere l’audio in italiano, imposta la lingua di output dalle impostazioni. Una fonte secondaria indica il percorso «Impostazioni» › «Lingua di output», ma la posizione esatta del menu va ricontrollata nell’interfaccia attuale. Nel riquadro «Studio» seleziona «Overview audio». Nel riquadro di generazione puoi scegliere come personalizzare l’audio, per esempio il formato «Riepilogo». Attendi un paio di minuti. Poi riascolta l’audio dal riquadro «Studio», dove trovi anche quelli generati in precedenza. Gestisci l’audio dal lettore. Per la velocità seleziona «Altro» e poi «Modifica velocità di riproduzione». Per condividerlo usa «Condividi». Per salvarlo come file seleziona «Scarica».

Che formato di audio scegliere e quanto dura?

Il formato classico è il podcast a due conduttori AI. La guida ufficiale conferma il formato «Riepilogo»: un solo oratore che riassume i punti chiave in meno di due minuti.

Una fonte secondaria elenca quattro formati nel riquadro «Studio»: Approfondimento (predefinito, due conduttori), Riepilogo, Critica e Dibattito. Una durata massima per i formati diversi da «Riepilogo» non è stata resa nota nelle pagine ufficiali consultate.

Un esempio concreto: dalle pagine di appunti a un audio da ascoltare in treno

Immagina tre pagine di appunti di una lezione, salvate in un unico PDF. Le carichi con «Aggiungi fonti», controlli il riepilogo nella «Chat» e avvii «Overview audio» da «Studio». Nella versione di Gemini Notebook che stai usando potresti trovare un campo per personalizzare l’audio.

Un articolo del 2025 lo descrive come pulsante «Personalizza», dove si scrive un prompt per orientare l’audio su un argomento. Una richiesta di esempio: «Concentrati sulle differenze tra i due periodi storici e spiega i termini tecnici». È solo un esempio: se non trovi il pulsante, usa le opzioni mostrate nel riquadro di generazione.

Quanto costa e quali limiti ha?

Secondo la pagina ufficiale delle domande frequenti, a novembre 2026 il piano standard gratuito include 100 notebook, 50 fonti per notebook e 500.000 parole per fonte. Include anche 50 query di chat e 3 generazioni audio al giorno. I prezzi in tabella sono quelli in Italia al 15 ottobre 2026, riportati da una fonte secondaria che cita la tabella di Google.

Piano Prezzo mensile in Italia Limiti indicati Standard Gratuito 100 notebook, 50 fonti per notebook, 500.000 parole per fonte, 50 query di chat e 3 audio al giorno Google AI Plus 4,99 € Limiti doppi rispetto al gratuito Google AI Pro 21,99 € 300 fonti e 500 notebook Google AI Ultra da 99,99 € Non indicati nelle fonti consultate

Attenzione: alcune fonti secondarie sostengono che per i piani consumer Google non pubblichi più un conteggio giornaliero. Parlano invece di una quota basata sul calcolo, che si ricarica ogni 5 ore fino a un limite settimanale. La pagina ufficiale riporta ancora i numeri giornalieri, quindi controlla la pagina dei piani prima di contare sulle 3 generazioni.

Per gli account scolastici o lavorativi le overview audio al giorno vanno da 3 a 200 secondo il livello di accesso (3, 6, 20, 40 o 200). Le fonti per notebook salgono da 50 a 600.

Funziona in italiano?

Secondo fonti secondarie sì, con la lingua di output impostata su italiano. Un articolo del 30 aprile 2025 riporta l’arrivo dei riassunti audio in italiano, e una fonte indica oltre 80 lingue supportate.

Due limiti, secondo la guida di Google riportata da una fonte secondaria: la scelta della durata dell’overview e la modalità interattiva, cioè parlare con i conduttori, sono indicate come disponibili solo in inglese.

Quali errori e avvertenze tenere presenti?

Voci e contenuti generati dall’AI. Secondo la guida ufficiale le overview audio, voci comprese, possono contenere imprecisioni o disturbi audio. Verifica i punti importanti sui tuoi appunti originali, soprattutto se devi studiarci.

Secondo la guida ufficiale le overview audio, voci comprese, possono contenere imprecisioni o disturbi audio. Verifica i punti importanti sui tuoi appunti originali, soprattutto se devi studiarci. Fonti molto lunghe. Una fonte secondaria segnala che l’audio può interrompersi prima della fine del documento e consiglia di generare audio separati per sezioni diverse. Non è confermato da una pagina ufficiale.

Una fonte secondaria segnala che l’audio può interrompersi prima della fine del documento e consiglia di generare audio separati per sezioni diverse. Non è confermato da una pagina ufficiale. App mobile. Può avere funzioni limitate rispetto al web: da Android i tipi di fonte sono meno numerosi.

Può avere funzioni limitate rispetto al web: da Android i tipi di fonte sono meno numerosi. Nomi dei menu. Molte guide in rete citano ancora il vecchio nome NotebookLM e menu del 2024-2025, come «Guida di Notebook» o «Riassunto audio». I nomi attuali nella guida ufficiale sono «Studio» e «Overview audio».

Molte guide in rete citano ancora il vecchio nome NotebookLM e menu del 2024-2025, come «Guida di Notebook» o «Riassunto audio». I nomi attuali nella guida ufficiale sono «Studio» e «Overview audio». Notebook creati nell’app Gemini. Sono partiti ad aprile 2026, solo sul web, per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra. Un articolo di quel mese diceva che le Audio Overviews erano ancora solo in NotebookLM: la situazione potrebbe essere cambiata.

Domande frequenti Come si trasformano gli appunti in un podcast con Gemini Notebook? Si aggiungono gli appunti come fonti in un notebook di Gemini Notebook, si aspetta il riepilogo generato nel riquadro «Chat», poi si apre il riquadro «Studio» e si seleziona «Overview audio». L’audio è pronto dopo un paio di minuti e si può ascoltare, condividere o scaricare. Gemini Notebook è la stessa cosa di NotebookLM? Sì, secondo le fonti consultate Gemini Notebook è lo stesso prodotto di Google con un nuovo nome. Una fonte secondaria indica come data del cambio il 16 luglio 2026, e le pagine di aiuto ufficiali in italiano hanno ancora il titolo «Guida di NotebookLM». Quanti podcast si possono creare gratis con Gemini Notebook? La pagina ufficiale delle domande frequenti indica 3 generazioni audio al giorno per il piano standard gratuito. Alcune fonti secondarie parlano invece di una quota basata sul calcolo, che si ricarica ogni 5 ore fino a un limite settimanale: conviene controllare la pagina dei piani di Google. Gemini Notebook funziona in italiano? Secondo fonti secondarie sì, impostando l’italiano come lingua di output. La scelta della durata dell’overview e la modalità interattiva, cioè parlare con i conduttori, risultano però disponibili solo in inglese. Quali appunti si possono caricare in Gemini Notebook? Da computer la guida ufficiale elenca testo incollato, file audio, Documenti, Presentazioni e Fogli Google, docx, txt, Markdown, PDF, CSV e pptx. Dall’app Android i tipi supportati sono PDF, sito web, YouTube, file audio e testo copiato.

Fonte: Guida di NotebookLM /