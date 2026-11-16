MillionDay, estrazione di lunedì 16 novembre 2026 (ore 13:00): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di lunedì 16 novembre 2026 (ore 13:00) sono 05, 10, 11, 18, 26. Numeri Extra: 12, 13, 22, 38, 48.

I punti chiave Numeri vincenti: 05, 10, 11, 18, 26

Extra: 12, 13, 22, 38, 48

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di lunedì 16 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 16/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 05 10 11 18 26 Extra 12 13 22 38 48

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it