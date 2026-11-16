Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas: di cosa parla la canzone scritta per il film di Genovese

di Redazione ZON

In sintesi. «Il rumore delle cose nuove» è il singolo di Brunori Sas uscito il 9 novembre 2026 per Island Records. Secondo il comunicato ufficiale è una dichiarazione d’amore intima, senza idealizzazioni romantiche, scritta con Riccardo Sinigallia per l’omonimo film di Paolo Genovese e fondata su inquietudini quotidiane, paure e desiderio di continuare a scegliersi.

I punti chiave Brunori Sas ha pubblicato il singolo «Il rumore delle cose nuove» il 9 novembre 2026 per Island Records.

Il brano è la canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese, uscito nelle sale il 12 novembre 2026 con 01 Distribution.

Brunori Sas ha co-scritto il brano con Riccardo Sinigallia, ma le fonti consultate non concordano sulla ripartizione dei crediti.

Le musiche del film «Il rumore delle cose nuove» sono di Daprinski: Brunori Sas ha firmato solo la canzone originale.

Al 16 novembre 2026 non risultano dichiarazioni di Brunori Sas sul significato del brano né recensioni critiche indipendenti.

«Il rumore delle cose nuove» di Brunori Sas è, secondo il comunicato ufficiale, una dichiarazione d’amore intima e senza idealizzazioni romantiche. Racconta inquietudini quotidiane, pensieri in disordine e paure, e trova nell’altro un punto fermo. Brunori l’ha scritta con Riccardo Sinigallia per l’omonimo film di Paolo Genovese.

Al 16 novembre 2026 non risultano dichiarazioni dirette di Brunori sul significato del brano. Quello che segue distingue i fatti dalle letture.

Di cosa parla «Il rumore delle cose nuove»?

Il comunicato la definisce «una dichiarazione d’amore intima e disarmante», che trova forza nella semplicità delle parole e nella sincerità dei sentimenti. Al centro ci sono le piccole inquietudini dell’esistenza, il disordine dei pensieri, le paure e le contraddizioni di ogni giorno.

In questo quadro si cerca nell’altro una presenza che renda più sopportabile il peso delle giornate difficili. L’amore, dice ancora il comunicato, perde ogni idealizzazione e assume i contorni della vita vera.

Non ci sono grandi imprese né destini straordinari da inseguire. C’è il desiderio di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi.

Quando e come è uscito il brano?

Il singolo è uscito il 9 novembre 2026 per Island Records. È la canzone originale dell’omonimo film di Genovese, arrivato nelle sale il 12 novembre con 01 Distribution, tre giorni dopo.

Le fonti consultate lo presentano come singolo e brano della colonna sonora, senza indicare un album di appartenenza. Una scheda non ufficiale su Wikipedia indica «Sirene» (2025) come singolo precedente e una durata di 3:49.

Brunori ha presentato il pezzo dal vivo nel tour teatrale Tuttobrunori, con tappa al Teatro Conciliazione di Roma il 5 novembre. Come sia nata la collaborazione con il regista non è stato reso noto: si sa solo che Genovese ha scelto una canzone originale firmata da Brunori e Sinigallia.

Chi ha scritto la canzone?

Il comunicato dice soltanto che il brano è co-scritto con Riccardo Sinigallia. Le fonti divergono sulla ripartizione dei crediti, come mostra la tabella.

Fonte Testo Musica Produzione Comunicato stampa Co-scritto con Sinigallia, senza dettaglio Non indicata Scheda Wikipedia (non ufficiale) Dario Brunori Brunori e Sinigallia Riccardo Sinigallia

I crediti ufficiali dettagliati vanno verificati su una scheda Universal/Island o su SIAE prima di attribuire le singole parti.

Che legame c’è tra la canzone e il film di Genovese?

Il film racconta tre coppie e i loro equilibri precari. Un evento inatteso mette in discussione le certezze e fa emergere desideri rimasti inespressi. Nel cast ci sono Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Secondo il comunicato, canzone e film si incontrano nello stesso territorio emotivo: l’amore che si misura con la realtà, le imperfezioni e gli imprevisti. Il legame è presentato come naturale, perché Genovese è da sempre attento alle complessità dei rapporti di coppia.

Il film, scritto con Igor Artibani, ha aperto la 21ª Festa del Cinema di Roma.

Brunori ha firmato anche la colonna sonora?

No. Brunori ha firmato solo la canzone originale che riprende il titolo del film. Le musiche del film sono di Daprinski, e nella pellicola c’è anche «Eri piccola così» di Buscaglione e Chiosso, interpretata da Edoardo Pesce.

Il titolo identico genera confusione: la canzone è un singolo di Brunori, il lungometraggio è un’opera distinta, con musiche diverse.

Come si legge il testo, senza riportarlo?

Le fonti consultate non descrivono la struttura del testo strofa per strofa, e il testo non è riportato qui perché protetto da diritto d’autore. I temi indicati dal comunicato si possono però raggruppare in tre nuclei. L’ordine non corrisponde necessariamente a quello delle strofe.

Il primo è il disordine: inquietudini piccole, pensieri confusi, paure e contraddizioni di ogni giorno. Il secondo è la ricerca di un appiglio, cioè una persona che renda le giornate difficili meno pesanti.

Il terzo è la scelta quotidiana: condividere il tempo e i luoghi, riconoscersi anche a distanza, continuare a scegliersi. È una sintesi del comunicato, non un’analisi verso per verso.

Quali interpretazioni esistono oltre al comunicato?

Una testata di cinema legge la canzone come racconto di una familiarità costruita nel tempo, tra luoghi condivisi e giornate in cui anche le cose semplici si complicano. In questa lettura la felicità ha il ritmo di un’attesa condivisa, anche quando nessuno dei due sa come andrà a finire.

Un sito musicale propone una lettura vicina: la felicità non è per forza una conquista, ma qualcosa che si può aspettare insieme, senza fretta e senza garanzie. Anche una storia d’amore apparentemente scontata, se vissuta in due, può custodire qualcosa di prezioso.

Sono interpretazioni delle testate, non parole dell’artista. Quasi tutte le analisi disponibili riprendono lo stesso comunicato Island/Universal, quindi non sono letture indipendenti.

Cosa vuol dire il titolo?

Le pagine consultate non spiegano l’immagine del «rumore delle cose nuove». Né Brunori né Sinigallia né Genovese hanno chiarito, nelle fonti disponibili, che cosa intendano con quell’espressione. Ogni spiegazione sarebbe quindi un’ipotesi del lettore.

Come è stato accolto il brano?

Il pezzo è uscito il 9 novembre 2026 e al 16 novembre non risultano recensioni critiche indipendenti. Nelle ricerche non compaiono nemmeno dati su classifiche, streaming o certificazioni.

Dove si può ascoltare dal vivo?

Il brano fa parte di Tuttobrunori, la tournée teatrale prodotta da Vivo Concerti che unisce musica, parole e narrazione. Secondo una testata televisiva, il tour dura fino al 25 novembre 2026. Date e biglietti vanno controllati sui canali ufficiali dell’artista e del produttore.

Quali errori evitare quando si cerca il brano?

Per la data di uscita valgono l’agenzia ANSA e il comunicato: 9 novembre 2026, anche se alcuni articoli successivi usano formule come «esce oggi». Alcune cronache scrivono inoltre «Senigallia» al posto di Sinigallia.

Per chi cerca il film, al 14 novembre 2026 non risulta una data ufficiale italiana per lo streaming domestico.

Domande frequenti Di cosa parla Il rumore delle cose nuove di Brunori Sas? Secondo il comunicato ufficiale, «Il rumore delle cose nuove» è una dichiarazione d’amore intima e disarmante, senza idealizzazioni romantiche. Racconta le piccole inquietudini quotidiane, il disordine dei pensieri e le paure, e trova nell’altro un punto fermo. Al 16 novembre 2026 non risultano dichiarazioni dirette di Brunori Sas sul significato. Chi ha scritto Il rumore delle cose nuove? Il comunicato dice che Brunori Sas ha scritto il brano insieme a Riccardo Sinigallia, senza indicare la ripartizione dei crediti. Una scheda Wikipedia non ufficiale attribuisce il testo a Dario Brunori, la musica a Brunori e Sinigallia e la produzione a Sinigallia. I crediti ufficiali vanno verificati su una scheda Universal/Island o su SIAE. Quando è uscita la canzone Il rumore delle cose nuove? Il singolo di Brunori Sas è uscito il 9 novembre 2026 per Island Records. Il film omonimo di Paolo Genovese è arrivato nelle sale il 12 novembre 2026 con 01 Distribution. Brunori Sas ha fatto la colonna sonora del film Il rumore delle cose nuove? No. Brunori Sas ha firmato solo la canzone originale che riprende il titolo del film di Paolo Genovese. Le musiche del film sono di Daprinski, e nella pellicola c’è anche «Eri piccola così» di Buscaglione e Chiosso, interpretata da Edoardo Pesce. Cosa significa il titolo Il rumore delle cose nuove? Le fonti consultate non spiegano l’immagine del «rumore delle cose nuove». Né Brunori Sas né Riccardo Sinigallia né Paolo Genovese hanno chiarito che cosa intendano con quell’espressione, quindi ogni spiegazione resta un’ipotesi del lettore.

Fonte: ANSA