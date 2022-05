LIVE – IBI 22, i quarti di finale in diretta: Sinner-Tsitsipas 6-7 2-6, Jannik eliminato

Jannik Sinner per la prima volta disputerà i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato Martinez, Fognini e Krajinovic, il tennista altoatesino è chiamato all’impresa contro Stefanos Tsitsipas, uno tra i migliori del circuito sulla terra battuta.

Per la terza volta in carriera i due si ritrovano sul campo capitolino: i precedenti dicono una vittoria a testa. La prima affermazione fu di Tsitsipas nel 2° turno del 2019 (6-3 6-2) mentre Sinner vinse il match dell’anno successivo, sempre al 2° turno, in 3 set (6-1 6-7 6-2). Invece l’ultimo match ufficiale sul rosso risale alle semifinali di Barcellona nel 2021 con il greco vincitore con un doppio 6-3. Più recente, infine, l’ultimo confronto tra il n°5 ed il n° 13 del Ranking ATP: agli Australian Open Tsitsipas sconfisse nettamente Jannik in 3 set ai quarti di finale.

A third Masters 1000 quarter-final of 2022 for @janniksin!



The Italian closes out Krajinovic 6-2 7-6(6) to reach the last 8 in Rome for the first time 🇮🇹#IBI22 pic.twitter.com/LTvddGPLOF — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2022

Il tabellone

Dagli ottavi di finale, oltre alla vittoria di Sinner, è uscito vincitore anche Novak Djokovic contro Wawrinka. Fino al serale nessuna sorpresa, fin quando sul Centrale c’è stata l’eliminazione in serata di Rafael Nadal per mano di Shapovalov in 3 set. Un problema al piede destro, quello operato, ha impedito al maiorchino di andare oltre il 3° turno del torneo, evento che non si verificava dal 2008. Dunque niente possibile semifinale tra lui ed il serbo, i due Prinicipi del Foro negli ultimi anni.

Per il resto, pronostici rispettati: oltre a Sinner, Tsitsipas, Shapovalov e Djokovic, hanno passato il turno Zverev, Auger Aliassime, Ruud e Garin, unico tennista non testa di serie nella Capitale ed ancora in corsa.

Questa la situazione quando siamo giunti ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma e gli orari di gioco (aggiornamenti in tempo reale):

Djokovic [1] vs. Auger Aliassime [8] – Non prima delle 20:30 sul Centrale

Shapovalov [13] vs. Ruud [5] – 3° match sul Centrale (dopo Sinner-Tsitsipas)

TSITSIPAS [3] b. Sinner [10] 7-6 6-2

ZVEREV [2] b. Garin – 7-5 6-2

Gli aggiornamenti

15:49 – VINCE TSITSIPAS! Non c’è storia nel 2° set: Sinner paga un problema alla coscia sinistra e cede 6-2 dopo 84 minuti di battaglia nel 1° set. Per il greco c’è la semifinale contro Zverev. Momento di tensione nel finale con un tifoso che ha accusato un malore sugli spalti ma Tsitsipas avrebbe voluto giocare nonostante la situazione ed il pubblico lo ha fischiato continuamente per impedirgli di giocarlo. Un’interruzione di

15:26 – Sfiduciato Jannik adesso: lo sforzo del primo set ed i problemi fisici lo stanno togliendo dal match. Altro break, 5-2 Tsitsipas che serve per chiudere la pratica.

15:22 – Resiste il minimo scarto di vantaggio per Tsitsipas, frutto del break nel 3° game: Sinner in scia ma costretto a rincorre. 2-3.

15:10 – Momento difficile per Sinner che perde il servizio nel terzo game e va sotto 1-2 nel 2° set. Tsitsipas bravo nello sfruttare le difficoltà dell’azzurro in questa fase.

14:58 – Dopo un medical timeout per un problema alla coscia sinistra, Sinner rientra in campo ed apre le danze per il secondo set. Da capire quali saranno le condizioni dell’altoatesino adesso.

14:48 – PRIMO SET TSITSIPAS! Sul filo di lana il greco la spunta per 7-5 strappando la possibilità a Sinner di andare a set point. Con un brivido riesce poi a chiudere il parziale dopo un’ora e mezza di partita.

14:43 – Al primo cambio campo è perfetta parità: 3-3.

14:39 – TIEBREAK AL CENTRALE! Altro turno a zero per Sinner, cresciuto molto nel corso del match e bravo a recuperare dopo lo 0-3 iniziale. Primo punto del tie conquistato da Tsitsipas con il servizio.

14:34 – Tsitsipas fatica al servizio ma due ace consecutivi tolgono le castagne dal fuoco al greco. 6-5: ora Sinner serve per andare al tiebreak, altrimenti sarà set per il numero 5 al mondo.

14:29 – Per la prima volta nel match Jannik Sinner non soffre al servizio e tiene la battuta a zero. Si va avanti: 5-5.

14:19 – Quasi un’ora di gioco per “appena” 8 giochi: Sinner annulla una palla break e dopo una serie di botta e risposta riesce a tenere il servizio. 4-4 sul Centrale: fase cruciale del set.

14:09 – Partita lunghissima dove però Sinner è riuscito a tornare “on serve” grazie al break nel 5° game e l’aggancio sul 3-3. Ora bravo Tsitsipas a rientrare da 15-30 e vincere il game.

13:46 – Dopo aver annullato 3 palle break in un game da 15 minuti, Tsitsipas tiene la battuta ed allunga 3-0.

13:31 – Brutto primo game al servizio per Sinner che non mette quasi mai la prima in campo (1/5) e cede alla prima chance utile al greco. 0-2.

13:26 – Nonostante qualche problema col servizio da sinistra (1/4), Tsitsipas conquista il primo game ai vantaggi. Ora tocca a Sinner.

13:21 – SI COMINCIA! Tsitsipas aprirà le danze al servizio con Sinner in risposta.

13:15 – Tutto pronto sul Centrale: scendono in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas.

13:05 – ZVEREV PRIMO SEMIFINALISTA A ROMA! Dopo un primo set complicato, tutto facile per il vincitore del 2017 che entra tra i primi 4 agli Internazionali d’Italia. Garin ko 7-5 6-2.

13:00 – Finisce in questo momento la partita tra Sabalenka ed Anisimova (4-6 6-3 6-2), dunque tra circa 15/20 minuti sarà il momento di Jannik Sinner contro Tsitsipas. Anche Zverev vicino alla vittoria: 5-1 nel 2° con Garin.

12:45 – Si sta avvicinando il traguardo con ogni probabilità il match tra Sabalenka e Anisimova con il bielorussa avanti 4-1 nel 3° set: la sfida precede l’incontro tra Sinner e Tsitsipas. Intanto Zverev avanti 3-1 su Garin nel 2°.

12:22 – Dopo aver annullato due palle break, Zverev vince 7-5 il primo set con Garin dopo oltre un’ora di gioco. Intanto fase cruciale sul Centrale con Sabalenka avanti 5-3 sulla Aninismova, in vantaggio di un set.

12:12 – Zverev rompe gli argini: passaggio a vuoto di Garin nel momento cruciale ed arriva il break sul 6-5 con servizio per il tedesco che ha la possibilità di chiudere il set.

11:48 – Equilibrio sul Grand Stand tra Garin-Zverev sul 3-3 ma il tedesco ha annullato 2 palle break nell’ultimo game. Invece è 6-4 Anisimova sulla Sabalenka sul Centrale.

11:18 – Iniziati ufficialmente i quarti di finale tra il Centrale ed il Grand Stand.

11:00 – Tra pochi minuti prenderà il via il programma dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Per il campo maschile scenderanno in campo Garin opposto a Zverev sul Grandstand, mentre l’attenzione sul Centrale sarà per la sfida al femminile tra Sabalenka-Anisimova. Al termine di quel match sarà tempo di Sinner-Tsitsipas.