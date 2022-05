LIVE – Internazionali d’Italia, Sinner vince il Derby contro Fognini

Agli Internazionali d’Italia a Roma è il giorno di Fognini-Sinner: il derby tricolore si gioca sul Centrale del Foro Italico per il 2° turno del Masters 1000 capitolino. Si comincia a partire dalle 19 come primo match di serata: a pochi passi è prevista la finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter all’Olimpico con fischio d’inizio alle ore 21.

Il percorso di Jannik e Fabio: prima volta contro

Sia per Sinner che per Fognini c’è stato già l’esordio, entrambi sul Centrale: al 1° turno degli Internazionali per l’altoatesino c’è stato un convincente 6-4 6-3 contro lo spagnolo Martinez mentre per il ligure la bella affermazione con Thiem per 6-4 7-5. Il sorteggio è stato beffardo per i due azzurri, costretti a giocare uno contro l’altro già al 2° turno e solo uno (ed unico in tutto il tabellone) rimarrà in corsa per la Finale. Il vincitore del confronto troverà nel turno successo il serbo Krajinovic, il quale ha superato – a sorpresa – Andrey Rublev.

Sarà la prima volta per entrambi a ritrovarsi da avversari ma nel corso della carriera sono stati compagni di squadra in Coppa Davis e nelle Finals, disputando diversi match di doppio. Ora sarà una partita da dentro o fuori ma si preannuncia spettacolo nella Capitale tra i due Alfieri.

VINCE JANNIK SINNER! L’altoatesino si sbarazza di Fognini in 3 set, match equilibrato e bellissimo.

20:53 – BREAK DI JANNIK SINNER! Quasi inaspettato arriva il 3-1 dell’altoatesino con Fognini che si rammarica per le occasioni sprecate e cede la battuta a zero. Ora serve Sinner.

20:44 – Game importante vinto da Fognini bravo a risalire da 15-40 annullando due palle break con una serie di vincenti.

20:38 – Il terzo set si apre con Sinner che annulla una palla break e porta a casa il game ai vantaggi.

20:29 – FOGNINI CHIUDE: SI VA AL 3°! Si chiude 6-3 con Fabio che non fallisce l’occasione. Si deciderà tutto all’ultimo set disponibile. Sinner ha bisogno di una reazione.

20:26 – Fase decisiva del set: Fognini avanti 5-3 e serve per chiudere il set.

20:19 – ALTRO GUIZZO DI FOGNINI! Si sta alzando il ritmo sul centrale ed ora Fabio ci crede, nonostante gli alti e bassi. Sinner un po’ troppo falloso in questa fase: 4-2 per il ligure con servizio.

20:08 – CONTRO BREAK SINNER! Incredibile Fognini: sul 30-15, commette due doppi falli ed in mezzo un gratuito, consentendo a Jannik di recuperare immediatamente. Fabio spacca la racchetta al termine del game.

20:05 – LAMPO DI FOGNINI! Break improvviso ma atteso da parte di Fabio che finalmente alza il suo ritmo in campo e toglie il servizio addirittura a 0 a Sinner. Ora si infiamma anche il Centrale.

19:55 – Mentre inizia al calare il sole sul Centrale, Sinner tiene il turno di battuta senza problemi: 1-1.

19:51 – Via al secondo set con Fognini alla battuta che riesce a tenere il servizio a 30. Ora è il turno di Sinner.

19:45 – PRIMO SET JANNIK SINNER! In scioltezza l’altoatesino chiude 6-2 il primo parziale ai danni di Fognini. Buon prova fin qui della testa di serie numero 10, molto concentrato in campo.

19:40 – Timida reazione di Fognini che annulla un set point sul suo servizio e riesce a prolungare il parziale sul 2-5. Ora però Sinner “on serve” per chiudere.

19:33 – Un dropshot fantastico con un bacio alla riga permette a Sinner di andare sul 5-1.

19:27 – SECONDO BREAK SINNER! Rottura prolungata per Fognini: dopo essere risalito da 0-30 a 30-30, commette un doppio fallo ed un gratuito che permettono a Jannik di andare 4-1 con servizio. Anche un gesto di stizza da parte del ligure, visibilmente contrariato per l’avvio di partita.

19:25 – Parziale di 13-2 in favore di Sinner che allunga sul 3-1. Ancora non totalmente in partita Fognini, poco fa alle prese con un medical timeout per un fastidio alla caviglia.

19:19 – BREAK DI SINNER! Brutto game per Fognini che concede prima tre gratuiti e manda palla break Jannik, il quale converte alla seconda chance utile e si porta avanti nel punteggio. Ora servizio per il 20enne azzurro che cerca l’allungo.

19:17 – Dopo un avvio in salita (0-30), anche Jannik tiene il turno di battuta senza patemi: 1-1 sul Centrale.

19:12 – Buon esordio per Fabio: game tenuto a zero per lui. Ora tocca a Sinner.

19:08 – Warm-up finito: sarà Fognini ad inaugurare il match al servizio.

19:02 – Eccoli in campo: Sinner e Fognini fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Tra circa 10 minuti il via al match.

18:55 – Attesa per l’ingresso in campo dei due tennisti azzurri: il Centrale si sta riempiendo col passare dei minuti prima della sfida tra Fabio Fognini e Jannik Sinner.

18:30 – In attesa della sfida tutta italiana nella prima serata sul Centrale, il mercoledì degli Internazionali ha offerto il convincente esordio di Nadal, uscito vincente 6-3 6-1 contro Isner, approdando così al 3° turno. Qualificati anche Zverev (7-6 6-3 a Baez) e Tsitsipas (6-3 5-7 7-6 ai danni di Dimitrov). Non sono mancate le sorprese anche oggi: fuori gli specialisti della terra rossa Schwartzman, Goffin e Carreno Busta, tutti fuori al 2° turno.