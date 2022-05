Juventus-Inter: le probabili formazioni per la finale di Coppa Italia

Ci siamo. È la partita delle partite. Per la Juventus questa gara significa davvero tanto e può dare un chiaro segnale alla stagione fin qui condita da più ombre che luci per la formazione allenata da Max Allegri. L’Inter, in piena corsa scudetto contro un Milan più agguerrito che mai, può trovare nel trofeo la ciliegina sulla torta di una stagione che può essere perfetta o, qualora la lotta per il primato in classifica dovesse andar male, una vittoria può significherà ugualmente non aver chiuso l’annata a mani vuote. La gara tra Juventus e Inter andrà in scena a partire dalle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. A dirigere il match l’arbitro Valeri di Roma 2. Sarà possibile seguire la diretta della finale di Coppa Italia in esclusiva su Canale 5, oltre che sul nostro sito.

QUI JUVENTUS – Max Allegri darà probabilmente spazio a Perin nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. La linea difensiva bianconera dovrebbe essere composta da Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo Zakaria e Rabiot agiranno in mediana, con Cuadrado, Dybala e Morata sulla linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Vlahovic.

QUI INTER – Inzaghi si affida ad Handanovic tra i pali. Il terzetto difensivo nerazzurro sarà composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Perisic larghi a centrocampo. In mediana confermatissimo il trio Barella, Brozovic e Calhanoglu. Lautaro e Dzeko guideranno le offensive.

Le probabili formazioni del match

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

All.: Inzaghi.