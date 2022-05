Finale Coppa Italia, Juventus-Inter: indisponibili e squalificati

L’Olimpico è pronto per la Finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter: fischio d’inizio del match fissato alle ore 21 agli ordini del signor Paolo Valeri.

5 mesi dopo la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana a San Siro con il gol di Sanchez al 121′, i bianconeri cercano la rivincita e proveranno a portare a casa almeno un trofeo in questa stagione. Inoltre, la squadra di Allegri vogliono evitare di chiudere l’annata senza una vittoria ai danni degli eterni rivali. Infatti, oltre alla Supercoppa, l’Inter si è imposta anche allo Stadium in campionato (1-0) mentre fu pareggio a San Siro (1-1) nel corso della stagione.

Ma come arrivano Juventus ed Inter all’atto finale della Coppa Italia a Roma? Ecco il quadro legato agli indisponibili:

Indisponibili Juventus

Max Allegri deve fare a meno per la Finale di Coppa Italia soltanto dei lungodegenti. Infatti non prenderanno parte al match contro l’Inter Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge.

L’ex-Fiorentina è ancora alle prese con il recupero dopo la rottura del legamento crociato nello scorso gennaio, l’americano è in ripresa dalla frattura della caviglia rimediata il 22 febbraio contro il Villarreal in Champions mentre per il brasiliano c’è la fase di riabilitazione in seguito alla rottura del tendine rotuleo. Un altro assente della finalissima contro l’Inter sarà Mattia De Sciglio, squalificato per somma di ammonizioni: il cartellino giallo “fatale” lo ha rimediato nel match di ritorno contro la Fiorentina allo Stadium.

Per il resto Allegri può sorridere: Locatelli rientra dopo l’infortunio al ginocchio riscontrato proprio contro i nerazzurri in campionato, così come tornano a disposizione Danilo e Luca Pellegrini, assenti venerdì scorso a Marassi nel match con il Genoa. Squadra quasi al completo per il mister livornese.

Infortunati: Chiesa (rottura del legamento crociato), McKennie (frattura della caviglia), Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Squalificati: De Sciglio (1 giornata)

In dubbio: —

Indisponibili Inter

Simone Inzaghi ha un grande ed importante dubbio di formazione legato ad Alessandro Bastoni in vista della Finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore ex-Parma è ancora alle prese con le noie muscolari delle scorse settimane e pertanto la riserva sulla sua presenza dal 1′ sarà sciolta solo nell’ultima riunione tecnica prima del match. In alternativa è pronto Dimarco.

Questo sostanzialmente è l’unico problema per il tecnico nerazzurro: per il resto la squadra è al completo e partita tutta alla volta della Capitale per restare compatti ed uniti e cercare di raggiungere l’obiettivo della vittoria in Coppa Italia. Nessuna assenza per infortunio o squalifiche per l’Inter.

Infortunati: —

Squalificati: —

In dubbio: Bastoni (noie muscolari)