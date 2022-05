Internazionali d’Italia: Nadal fuori con Shapovalov, tutto facile per Djokovic

Colpo di scena negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Rafa Nadal, vincitore a Roma in dieci occasioni, esce di scena per mano del canadese Shapovalov, che per la prima volta in carriera batte lo spagnolo.

Nadal ha accusato un problema fisico non ancora noto tra la fine del secondo set e l’inizio del 3°, dopo che aveva dominato il 1° per 6-1. Lo spagnolo sul 5-6 nel 2° set ha commesso tre errori gravi sul 30-0 a favore, finendo per perdere il parziale. Nel 3° set ha tenuto finché ha potuto, ma nel 6° game ha perso il servizio a 0, e da lì non c’è stato più niente da fare.

Una brutta batosta per Nadal, a poco più di una settimana di distanza dal Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale. Lo spagnolo adesso dovrà valutare questo nuovo problema fisico che rischia di compromettere il resto della stagione. Nadal aveva già saltato Montecarlo e Barcellona per un infortunio alla costola.

Per Shapovalov adesso c’è Ruud, che nel pomeriggio ha sconfitto Brooksby. Tutto facile invece per Djokovic, che si è sbarazzato di Wawrinka con un doppio 6-2. Domani la sfida con Aliassime. Primi quarti di finale agli Internazionali d’Italia per Sinner, che ha sconfitto Krajinovic, e domani affronterà Tsitsipas.