Brividi: Mahmood e Blanco fanno uscire il remix del brano curato dai Meduza

I Meduza continuano a stupire con sorprendenti collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale: è uscita oggi su tutte le piattaforme digitali l’esclusivo Remix di Brivid iconico brano di Mahmood e Blanco, vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream, ora in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022.

Dopo aver calcato il palco dell’Ariston in qualità di super ospiti nella stessa edizione che ha visto vincere il duo, Mahmood e Blanco sono i primi artisti italiani per cui i tre producer nominati ai Grammy hanno realizzato un esplosivo remix, ultimato negli studi di New York ma pensato già nella settimana sanremese, dov’è nata l’amicizia che li lega. Miscelando sapientemente le liriche intense dei due artisti con le sonorità innovative e travolgenti in pieno stile Meduza,il risultato è un concentrato di intensità, una hit al primo ascolto.

Il remix di Brividi si aggiunge alla corposa lista di brani che hanno fatto ballare ogni angolo del pianeta, facendo collezionare ai Meduza numeri da capogiro: dalle più recenti My Love – Remix del singolo di Florence + The Machine – passando per Bad Habits in collaborazione con Ed Sheeran, fino ad arrivare alle popolarissime Paradise (ft. Dermot Kennedy) e Tell it to my heart (feat. Hozier), il trio composto da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale ha conquistato 35 dischi di platino, oltre a centinaia di certificazioni in tutto il mondo, imponendosi come eccellenza tutta italiana nell’Olimpo della musica house internazionale.

Dopo il clamoroso sold out a New York – con 5000 persone presenti nella sala Great Hall dell’Avant Gardner per la prima data in world premiere di Odizzea- Live in Concert, la corsa dei MEDUZA non accenna a fermarsi, pronti a conquistare il mondo con il suono del futuro.

Clicca qui per ascoltare il remix

TESTO DI BRIVIDI, IL BRANO FIRMATO DA MAHMOOD E BLANCO

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.