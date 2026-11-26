di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di giovedì 26 novembre 2026 (ore 20:30) sono 09, 19, 25, 48, 53. Numeri Extra: 02, 12, 28, 45, 49.

I punti chiave Numeri vincenti: 09, 19, 25, 48, 53

Extra: 02, 12, 28, 45, 49

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di giovedì 26 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 26/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 09 19 25 48 53 Extra 02 12 28 45 49

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 27 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it