di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione della serie Nido di vipere, tratta dal romanzo di May Cobb, esce su Netflix il 26 novembre 2026. La stagione ha otto episodi ambientati a Maple Brook, comunità texana di lusso. Tornano Brittany Snow e Malin Akerman nei ruoli di Sophie O’Neil e Margo Banks; Netflix ha confermato anche la terza stagione.

I punti chiave La seconda stagione di Nido di vipere esce su Netflix il 26 novembre 2026.

La seconda stagione di Nido di vipere ha otto episodi, ambientati a Maple Brook.

Brittany Snow interpreta Sophie O’Neil e Malin Akerman interpreta Margo Banks.

John Stamos entra nel cast di Nido di vipere 2 nel ruolo di Chase Brylan.

Netflix ha confermato la terza stagione di Nido di vipere, ma non ha comunicato la data di uscita.

La seconda stagione di Nido di vipere arriva su Netflix il 26 novembre 2026 con otto episodi, ambientati nella lussuosa comunità texana di Maple Brook. Tornano Sophie O’Neil e Margo Banks.

Di cosa parla la seconda stagione di Nido di vipere

La nuova stagione riprende dopo il finale della prima. Sophie O’Neil e Margo Banks hanno un rapporto compromesso da bugie, tradimenti e vicende drammatiche.

Sophie vorrebbe allontanarsi dall’influenza di Margo, ma uscire dal mondo dell’alta società texana è più difficile del previsto. Le conseguenze degli eventi precedenti continuano a pesare su di lei.

Margo deve proteggere la propria posizione in una realtà dove le apparenze contano moltissimo. Il marito Jed Banks è impegnato nella sua ascesa politica, ma dietro la facciata della famiglia ci sono tensioni e segreti.

Con l’arrivo di nuovi nemici e il ritorno di vecchie questioni, Sophie e Margo mettono da parte le divergenze e collaborano ancora. La domanda della stagione è chi siano davvero i cacciatori e chi sia destinato a diventare la preda.

Chi sono gli interpreti della seconda stagione e quali sono le new entry

Brittany Snow e Malin Akerman tornano nei ruoli delle due protagoniste. Con loro ci sono diversi interpreti già visti nella prima stagione.

Attore o attrice Personaggio Brittany Snow Sophie O’Neil Malin Akerman Margo Banks Dermot Mulroney Jed Banks Jaime Ray Newman Callie Baskin Evan Jonigkeit Graham O’Neil George Ferrier Brad Karen Rodriguez Wanda Salazar Hunter Emery Walter Flynn

Tra i nuovi ingressi c’è John Stamos, che interpreta Chase Brylan. Entrano nel cast anche Dale Dickey, Kim Matula, Cam Gigandet e Alex FitzAlan.

La cestista WNBA Angel Reese interpreta Trainer Barbie.

La serie è tratta dal romanzo omonimo di May Cobb ed è creata da Rebecca Cutter, che torna anche come showrunner. In questa stagione la storia va oltre il libro e sviluppa una trama originale per la televisione.

Quanti episodi ha e dove vedere Nido di vipere 2 in streaming

La seconda stagione di Nido di vipere ha otto episodi. Si vede in streaming su Netflix dal 26 novembre 2026.

Netflix ha già confermato il rinnovo della serie per una terza stagione. La data di uscita dei nuovi episodi non è stata ancora comunicata.

Domande frequenti Quanti episodi ha Nido di vipere 2? La seconda stagione di Nido di vipere ha otto episodi. Gli episodi sono ambientati a Maple Brook, la lussuosa comunità texana della serie. Quando esce Nido di vipere 2 su Netflix? Nido di vipere 2 esce su Netflix il 26 novembre 2026. La seconda stagione è disponibile in streaming sulla piattaforma. Chi c’è nel cast di Nido di vipere 2? Brittany Snow interpreta Sophie O’Neil e Malin Akerman interpreta Margo Banks. Tra i nuovi ingressi ci sono John Stamos nel ruolo di Chase Brylan, Dale Dickey, Kim Matula, Cam Gigandet e Alex FitzAlan. Ci sarà la terza stagione di Nido di vipere? Sì, Netflix ha già confermato il rinnovo di Nido di vipere per una terza stagione. La data di uscita dei nuovi episodi non è stata ancora comunicata. Nido di vipere è tratto da un libro? Sì, la serie è tratta dal romanzo omonimo di May Cobb ed è creata da Rebecca Cutter, che è anche showrunner. Nella seconda stagione la storia va oltre il libro e sviluppa una trama originale per la televisione.

Immagine di repertorio

Fonte: Ravengami