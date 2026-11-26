di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di The Pitt, il medical drama con Noah Wyle, debutta in streaming su HBO Max il 7 gennaio 2027. La data è stata confermata dalle pagine social della serie con un breve video. La terza stagione è ambientata all’inizio di novembre, nel pronto soccorso, a cavallo del Giorno del Ringraziamento.

I punti chiave La terza stagione di The Pitt esce il 7 gennaio 2027 in streaming su HBO Max.

La prima stagione di The Pitt è uscita il 9 gennaio 2025 e la seconda l’8 gennaio 2026.

Noah Wyle riprende il ruolo del dottor Robinavitch nella terza stagione di The Pitt.

La terza stagione di The Pitt è ambientata all’inizio di novembre, a cavallo del Giorno del Ringraziamento.

The Pitt, creata da R. Scott Gemill, ha ricevuto 38 candidature agli Emmy Awards e ne ha vinti 11.

The Pitt, il medical drama con Noah Wyle, torna con la terza stagione il 7 gennaio 2027 in streaming su HBO Max. La data è stata confermata sulle pagine social della serie con un breve video.

Quando esce la terza stagione di The Pitt rispetto alle prime due

The Pitt è stata rinnovata per una terza stagione prima ancora del debutto della seconda. La data del 7 gennaio 2027 è in linea con quelle delle due stagioni precedenti, che sono partite sempre nei primi giorni di gennaio.

Stagione Data di debutto in streaming Prima stagione 9 gennaio 2025 Seconda stagione 8 gennaio 2026 Terza stagione 7 gennaio 2027

Chi torna nel cast della terza stagione di The Pitt

Il video con l’annuncio mostra tre protagonisti: Taylor Dearden, che interpreta la dottoressa King, Isa Briones, la dottoressa Santos, e Gerran Howell, il dottor Whitaker.

Noah Wyle riprenderà il ruolo del dottor Robinavitch. Tornano anche Katherine LaNasa, Patrick Ball, Fiona Dourif, Shabana Azeez e Shawn Hatosy.

Cosa aspettarsi: un pronto soccorso nel periodo più caotico dell’anno

Secondo i primi dettagli sulla trama, la terza stagione di The Pitt sarà ambientata all’inizio di novembre. Il pronto soccorso vivrà un periodo particolarmente caotico, a cavallo di alcune delle ricorrenze più importanti degli Stati Uniti, tra cui il Giorno del Ringraziamento.

Perché The Pitt è una delle serie mediche più premiate

The Pitt è stata creata da R. Scott Gemill. La serie ha ricevuto 38 candidature agli Emmy Awards e ne ha vinti 11.

Domande frequenti Quando esce The Pitt 3? La terza stagione di The Pitt esce il 7 gennaio 2027. La data è stata confermata sulle pagine social della serie con un breve video. Dove vedere The Pitt 3? La terza stagione di The Pitt sarà in streaming su HBO Max a partire dal 7 gennaio 2027. Chi c’è nel cast di The Pitt 3? Noah Wyle riprende il ruolo del dottor Robinavitch. Tornano Taylor Dearden (dottoressa King), Isa Briones (dottoressa Santos) e Gerran Howell (dottor Whitaker), insieme a Katherine LaNasa, Patrick Ball, Fiona Dourif, Shabana Azeez e Shawn Hatosy. Di cosa parla la terza stagione di The Pitt? Secondo i primi dettagli sulla trama, la terza stagione di The Pitt è ambientata all’inizio di novembre. Il pronto soccorso vive un periodo particolarmente caotico, a cavallo di alcune delle ricorrenze più importanti degli Stati Uniti, tra cui il Giorno del Ringraziamento. Quanti Emmy ha vinto The Pitt? The Pitt, creata da R. Scott Gemill, ha ricevuto 38 candidature agli Emmy Awards e ne ha vinti 11.

Immagine di repertorio

Fonte: Everyeye Serie TV · Thinkmovies