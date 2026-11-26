di Redazione ZON

In sintesi. Antonella Elia, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il 24 novembre 2026, ha detto di avere «un tantino paura» e di sentirsi più vicina alla morte. L’ex volto di Non è la Rai dovrebbe iniziare la chemioterapia lunedì 30 novembre 2026, dopo due interventi chirurgici: il primo nell’ottobre 2026 e il secondo il 13 novembre 2026.

I punti chiave Antonella Elia è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il 24 novembre 2026.

Antonella Elia dovrebbe iniziare la chemioterapia lunedì 30 novembre 2026.

Il primo intervento di Antonella Elia, nell’ottobre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma, è servito ad asportare un tumore borderline.

Il 13 novembre 2026 Antonella Elia è tornata in sala operatoria per la rimozione d’urgenza di altre tre formazioni.

Antonella Elia ha detto di avere «un tantino paura» e anche «pensieri positivi», descrivendo «una felicità un po’ strana».

Antonella Elia ha raccontato il 24 novembre 2026 a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, che lunedì 30 novembre 2026 dovrebbe iniziare la chemioterapia. L’ex volto di Non è la Rai ha parlato anche della paura che accompagna la malattia.

Antonella Elia: «Ci penso, eccome»

Antonella Elia ha spiegato a Caterina Balivo che, quando si entra nella malattia, ci si illude che il percorso sia breve, mentre a volte è lungo. Dopo il secondo intervento, ha detto, ha ancora «un bel po’ di cose» da fare e cerca di prenderla «meglio che posso».

L’ospite di La Volta Buona ha ammesso di avere «un tantino paura» e ha descritto così il momento che sta vivendo:

«Quando si inizia un percorso di questo tipo ci si sente sempre più precari, più diversi e più vicino – è brutto da dire – alla morte. Ci penso, eccome, perché non è detto che tutto vada per il meglio.»

I pensieri positivi di Antonella Elia: «una felicità un po’ strana»

Alla fine del suo intervento a La Volta Buona, Antonella Elia ha detto di avere anche «pensieri positivi». Ha descritto il proprio stato d’animo con queste parole:

«Sto vivendo una felicità un po’ strana. Sei dentro una bolla e tutto scorre un po’ fuori da te, però si fa il meglio che si può.»

Due interventi in poco più di un mese prima della chemioterapia

Il percorso di Antonella Elia è iniziato nell’ottobre 2026 con un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma, per l’asportazione di un tumore borderline.

Il 13 novembre 2026 Antonella Elia è tornata in sala operatoria per la rimozione d’urgenza di altre tre formazioni. Le terapie, a partire dalla chemioterapia, sono previste dalla settimana successiva alla puntata di La Volta Buona.

Domande frequenti Quando inizia la chemioterapia Antonella Elia? Antonella Elia ha raccontato il 24 novembre 2026 a La Volta Buona che dovrebbe iniziare la chemioterapia lunedì 30 novembre 2026. Il percorso di cura segue due interventi chirurgici, il primo nell’ottobre 2026 e il secondo il 13 novembre 2026. Cosa ha detto Antonella Elia a La Volta Buona? Ospite di Caterina Balivo il 24 novembre 2026, Antonella Elia ha ammesso di avere «un tantino paura» e ha spiegato che durante la malattia ci si sente più precari e più diversi. Ha aggiunto di avere anche «pensieri positivi» e di vivere «una felicità un po’ strana». Perché Antonella Elia è stata operata? Nell’ottobre 2026 Antonella Elia è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di un tumore borderline. Il 13 novembre 2026 è tornata in sala operatoria per la rimozione d’urgenza di altre tre formazioni. Quanti interventi ha fatto Antonella Elia prima della chemioterapia? Antonella Elia ha fatto due interventi chirurgici prima della chemioterapia. Il primo è stato nell’ottobre 2026 e il secondo il 13 novembre 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio