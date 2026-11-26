di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 novembre 2026, in onda su Rai 1, Diana vuole lasciare l’università, allontanarsi dalla madre Carla Corsi e ottenere la propria parte di eredità. Valeria decide di accettare la proposta di Roberto e una lettera inaspettata turba Villa Guarnieri. Matteo arriva in ritardo alla serata di beneficenza.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1: le anticipazioni riguardano le puntate del 26 e 27 novembre 2026.

Il 27 novembre 2026 Diana vuole lasciare l’università, allontanarsi dalla madre Carla Corsi e ottenere la propria parte di eredità.

Il 25 novembre 2026 Carla Corsi scopre che la figlia Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

Il 27 novembre 2026 Valeria decide di accettare la proposta di Roberto.

Il 27 novembre 2026 una lettera inaspettata arriva a Villa Guarnieri e turba la famiglia di Riccardo e Delia.

Attenzione: spoiler. Ne Il Paradiso delle Signore del 26 e 27 novembre 2026, su Rai 1, Diana rompe con la madre Carla Corsi e la gelosia per Matteo coinvolge Lia e Odile.

Diana si scontra con Carla e vuole lasciare l’università

Il 25 novembre 2026 Carla Corsi (Lavinia Longhi) scopre che la figlia Diana (Ksenia Borzak) rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. Già il 23 novembre Rebecca (Aurora Moroni), cugina di Diana, aveva approvato la sua ribellione contro la madre.

Il 26 novembre 2026 Diana continua a rifiutarsi di chiedere scusa al rettore. Lo scontro con Carla Corsi raggiunge un punto di rottura.

Il 27 novembre 2026 Diana vuole lasciare l’università, allontanarsi dalla madre e ottenere la propria parte di eredità. Una scoperta sconvolgente, però, cambia le carte in tavola.

La gelosia attorno a Matteo: chi è davvero gelosa di chi

Le anticipazioni non concordano sulla direzione della gelosia. Dal 25 novembre 2026 Lia guarda con crescente fastidio l’intesa tra Odile e Matteo, e questo è il filone più indicato.

Una delle anticipazioni attribuisce invece a Odile la gelosia nei confronti di Lia. Il 27 novembre 2026, secondo le anticipazioni, Odile nota la sintonia tra Lia e Matteo.

Quello stesso 27 novembre Matteo è impegnato ad aiutare una Venere con un problema legato al padre. Per questo arriva in ritardo alla serata di beneficenza.

La serata di beneficenza e la scelta di Valeria

La serata raccoglie fondi per una casa-famiglia. Il 24 novembre 2026 Odile e Matteo decidono di organizzare la festa, mentre Irene pensa di coinvolgere Johnny.

Il 25 novembre 2026 Johnny non vuole esibirsi, ma potrebbe esserci un modo per convincerlo. Il 26 novembre Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a partecipare al coro per Johnny.

Per Valeria, il 24 novembre 2026 Iacopo propone un nuovo lavoro. Il 26 novembre Roberto non riesce a competere con l’offerta della GMM, ma le propone un’alternativa che la mette in difficoltà. Il 27 novembre Valeria decide di accettare la proposta di Roberto.

Riccardo, Delia e la lettera che turba Villa Guarnieri

Il 23 novembre 2026 la piccola Margherita torna a Parigi e Riccardo deve salutarla. Il 26 novembre soffre per la partenza della figlia e per la fine della relazione con Nicoletta, ma può contare sul sostegno della famiglia.

Il 26 novembre 2026 i discorsi dei genitori di Delia sui figli mettono in difficoltà sia lei sia Botteri. Il 27 novembre una lettera inaspettata arriva a Villa Guarnieri e turba la famiglia.

Domande frequenti Cosa succede a Diana nel Paradiso delle Signore il 27 novembre 2026? Secondo le anticipazioni, il 27 novembre 2026 Diana vuole lasciare l’università, allontanarsi dalla madre Carla Corsi e ottenere la propria parte di eredità. Una scoperta sconvolgente, però, cambia le carte in tavola. Perché Diana litiga con Carla Corsi ne Il Paradiso delle Signore? Il 25 novembre 2026 Carla Corsi scopre che la figlia Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. Il 26 novembre 2026 Diana continua a rifiutarsi di chiedere scusa al rettore e lo scontro con la madre raggiunge un punto di rottura. Chi è geloso di chi per Matteo ne Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni non concordano. Dal 25 novembre 2026 Lia guarda con crescente fastidio l’intesa tra Odile e Matteo, ma una delle anticipazioni attribuisce a Odile la gelosia verso Lia: il 27 novembre 2026 Odile nota la sintonia tra Lia e Matteo. Cosa decide Valeria nella puntata del Paradiso delle Signore del 27 novembre 2026? Il 27 novembre 2026 Valeria decide di accettare la proposta di Roberto. Il 26 novembre Roberto non riesce a competere con l’offerta della GMM, ma le propone un’alternativa che la mette in difficoltà. Perché Matteo arriva in ritardo alla serata di beneficenza? Il 27 novembre 2026 Matteo è impegnato ad aiutare una Venere con un problema legato al padre. Per questo motivo arriva in ritardo alla serata di beneficenza, che raccoglie fondi per una casa-famiglia.

Fonte: Il Messaggero · kisskiss.it · Fattitaliani.it · Il Mattino