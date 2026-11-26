di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, Cansu spara durante il barbecue organizzato da Hasan Ali per la nascita del nuovo nipote. Sahika muore e Yildiz perde il bambino che aspettava. La settimana ruota poi attorno alla fiction ispirata a Yildiz e al bilancio societario falsificato.

I punti chiave Cansu apre il fuoco sugli invitati al barbecue organizzato da Hasan Ali per la nascita del nuovo nipote.

Sahika muore nella sparatoria, mentre Yildiz viene colpita e perde il bambino che aspettava.

Yildiz chiude la lavanderia e lo comunica a Emir e Caner, mentre Ömer prende in gestione una palestra e propone ai due di lavorare con lui.

Asuman scopre che la nuova fiction racconta la vita di Yildiz, dagli inizi come lavoratrice a villa Argun.

Hasan Ali fa recapitare a Kaya il bilancio della società, ma il documento è falsificato.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 Cansu si presenta armata al barbecue di Hasan Ali e spara: Sahika muore e Yildiz perde il bambino che aspettava.

Chi ha sparato e chi è stato colpito al barbecue di Hasan Ali

L’autrice della sparatoria è Cansu. Arriva senza preavviso durante la festa che Hasan Ali ha organizzato per la nascita del nuovo nipote e apre il fuoco sugli invitati.

Yildiz viene colpita e perde il bambino che aspettava. Sahika, invece, rimane uccisa.

Il giorno prima Ömer e Sahika avevano deciso di cenare insieme. La serata era stata disturbata da Tugba, un’amica di Ömer, la cui presenza aveva scatenato la gelosia di Sahika.

Cosa cambia nella trama dopo la tragedia

Kaya, scosso dalla morte della sorella Sahika, decide di occuparsi personalmente di Hayati. Ender teme che Kaya possa approfittarne per trasferirsi di nuovo a Londra.

Hasan Ali rimprovera Ömer per essersi lasciato sottrarre le chiavi di casa. Yildiz, decisa a lasciarsi alle spalle le bugie, chiude la lavanderia e lo comunica a Emir e Caner, che lavoravano per lei.

Ömer sceglie un’altra strada: prende in gestione una palestra e propone a Emir e Caner di lavorare con lui.

La fiction che racconta la vita di Yildiz

A villa Argun Feride, Aysel e Sedai seguono una nuova serie televisiva di successo. Asuman riconosce nella trama dettagli familiari, guarda un episodio e scopre che la fiction racconta la vita di Yildiz, dagli inizi come lavoratrice a villa Argun.

Asuman teme che Çagatay e Hasan Ali vengano a sapere di episodi compromettenti del loro passato. Convoca quindi Ender, Caner ed Emir per decidere come intervenire sull’atteggiamento di Yildiz, che racconta ogni cosa senza filtri.

Yildiz e Ender cercano l’autore della sceneggiatura e arrivano ad Aysel. Aysel aveva raccontato tutta la propria vita a una presunta psicoterapeuta, senza capire le conseguenze.

Un servizio televisivo rivela poi che la fiction si ispira a Yildiz. Hasan Ali e Feride reagiscono con grande indignazione, proprio mentre lui, che finge un malore per attirare l’ex moglie, stava cercando di riconquistarla.

Il bilancio che Kaya aspetta e i sospetti sull’azienda

Kaya vuole vendere le azioni appartenute a Sahika e chiede di esaminare il bilancio della società. Il documento tarda ad arrivare e Kaya sospetta che qualcuno nasconda qualcosa nella gestione finanziaria.

Kaya confida i dubbi a Ender, che informa Yildiz. Insieme a Caner, le due donne ideano un piano: Yildiz inviterà Hasan Ali a cena e proverà a prendergli il cellulare per installare un programma che intercetti le sue conversazioni.

Ender e Caner intanto fanno verifiche su Bilal, il responsabile finanziario dell’azienda. Alla fine Hasan Ali fa recapitare a Kaya il bilancio, ma il documento è falsificato.

Gli altri episodi della settimana

Asuman improvvisa nell’ufficio di Hasan Ali un rituale contro il malocchio e brucia della salvia. Sedai, convinto che sia scoppiato un incendio, irrompe e svuota l’estintore su Asuman e Hasan Ali.

Dopo l’accaduto Hasan Ali confida a Sedai di sentire la mancanza di una donna come Feride. Coinvolge Güler e Çagatay nel piano per riconquistare l’ex moglie.

Asuman, tornata a casa, suggerisce a Yildiz di chiedere a Çagatay un risarcimento per le disavventure vissute da quando è sua moglie.

Domande frequenti Chi spara al barbecue di Hasan Ali in Forbidden Fruit? A sparare è Cansu, che si presenta armata alla festa organizzata da Hasan Ali per la nascita del nuovo nipote. Apre il fuoco sugli invitati nelle puntate di Forbidden Fruit dal 30 novembre al 5 dicembre 2026. Chi muore in Forbidden Fruit nelle puntate dal 30 novembre al 5 dicembre? Nella sparatoria di Cansu al barbecue muore Sahika. Yildiz viene colpita e perde il bambino che aspettava. Di cosa parla la fiction sulla vita di Yildiz in Forbidden Fruit? La fiction racconta la vita di Yildiz, dagli inizi come lavoratrice a villa Argun. Asuman la scopre guardando un episodio, mentre Yildiz e Ender cercano l’autore della sceneggiatura e arrivano ad Aysel, che aveva raccontato tutta la propria vita a una presunta psicoterapeuta. Cosa succede al bilancio della società in Forbidden Fruit? Kaya vuole vendere le azioni appartenute a Sahika e chiede di esaminare il bilancio della società, ma il documento tarda ad arrivare. Alla fine Hasan Ali lo fa recapitare a Kaya, ma il bilancio è falsificato. Cosa fa Ömer dopo la sparatoria in Forbidden Fruit? Ömer prende in gestione una palestra. Propone a Emir e Caner, che lavoravano per Yildiz nella lavanderia, di lavorare con lui.

Fonte: 2anews