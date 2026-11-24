di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 24 novembre 2026 Canale 5 trasmette due serie turche nel pomeriggio: Forbidden Fruit, quarta stagione, va in onda alle 14.10 e Tutto per la mia famiglia, seconda stagione, alle 16.05. Le puntate italiane sono riadattate nel formato da 45 minuti e poi spezzate ulteriormente nella programmazione di Canale 5.

I punti chiave Canale 5 trasmette la quarta stagione di Forbidden Fruit martedì 24 novembre 2026 alle 14.10.

Canale 5 trasmette la seconda stagione di Tutto per la mia famiglia martedì 24 novembre 2026 alle 16.05.

Forbidden Fruit conta sei stagioni complete in Turchia, mentre Tutto per la mia famiglia ne conta quattro.

In Turchia le puntate delle due serie durano 130 minuti, mentre in Italia vengono riadattate nel formato da 45 minuti.

Nella quarta stagione di Forbidden Fruit, Yildiz ha deciso di non raccontare più bugie dopo la scoperta della verità sul quadro.

Martedì 24 novembre 2026 Canale 5 trasmette due serie turche: Forbidden Fruit alle 14.10, con la quarta stagione, e Tutto per la mia famiglia alle 16.05, con la seconda.

A che ora vanno in onda le due serie il 24 novembre

Serie tv Canale Orario Stagione in onda Forbidden Fruit Canale 5 14.10 Quarta Tutto per la mia famiglia Canale 5 16.05 Seconda

Forbidden Fruit conta sei stagioni complete in Turchia, dove è già stata trasmessa per intero. Tutto per la mia famiglia ne conta quattro, anch’essa già andata in onda per intero nel paese d’origine.

In Turchia le puntate durano 130 minuti. In Italia vengono riadattate nel formato da 45 minuti e poi spezzate ulteriormente nella programmazione di Canale 5.

Forbidden Fruit: Yildiz non vuole più mentire dopo la scoperta sul quadro

Nella quarta stagione di Forbidden Fruit, Yildiz è piena di debiti perché il figlio ha rovinato un quadro che lei aveva comprato all’asta.

Per uscire dai guai, Yildiz ha provato a vendere il dipinto ad Hasan Ali, sostenendo che appartenesse a un’amica con problemi economici.

Il suocero ha capito la verità grazie alle indagini di Sedai. Poi ha attaccato Yildiz davanti a tutti.

Cagatay ha difeso la moglie. Yildiz, stanca della situazione, ha deciso di non raccontare più bugie.

Tutto per la mia famiglia: Sengul in carcere tra l’ammirazione delle detenute

Nella seconda stagione di Tutto per la mia famiglia, Sengul è in carcere. Le altre detenute la acclamano perché è riuscita a far trasferire Kadriye.

Alla compagna di cella Zehra, Sengul ha raccontato di non aver tentato di uccidere i figli. Ha spiegato di voler danneggiare Gonul, che a suo dire si stava insinuando nel suo matrimonio.

Intanto Ogulcan e Omer sono preoccupati, perché rischiano l’espulsione.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit il 24 novembre? Martedì 24 novembre 2026 Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 14.10. In onda c’è la quarta stagione della serie turca. A che ora c’è Tutto per la mia famiglia su Canale 5 il 24 novembre? Martedì 24 novembre 2026 Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16.05. In onda c’è la seconda stagione della serie turca. Quante stagioni hanno Forbidden Fruit e Tutto per la mia famiglia? Forbidden Fruit conta sei stagioni complete in Turchia, dove è già stata trasmessa per intero. Tutto per la mia famiglia ne conta quattro ed è anch’essa già andata in onda per intero nel paese d’origine. Quanto durano le puntate di Forbidden Fruit e Tutto per la mia famiglia? In Turchia le puntate durano 130 minuti. In Italia vengono riadattate nel formato da 45 minuti e poi spezzate ulteriormente nella programmazione di Canale 5. Cosa succede a Yildiz nella quarta stagione di Forbidden Fruit? Yildiz è piena di debiti perché il figlio ha rovinato un quadro che lei aveva comprato all’asta. Dopo aver provato a venderlo ad Hasan Ali, la verità viene scoperta grazie alle indagini di Sedai e Yildiz decide di non raccontare più bugie.

Fonte: La Gazzetta dello Sport