di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 martedì 24 novembre 2026, Iacopo propone a Valeria Craveri un lavoro lontano dal grande magazzino. Odile e Matteo organizzano una serata di beneficenza per una casa-famiglia, mentre Delia prepara una cena per i genitori con l’aiuto di Mimmo.

I punti chiave La puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2026 va in onda su Rai 1; le anticipazioni indicano l’inizio alle 16.00 oppure alle 16.10.

Iacopo propone a Valeria Craveri un lavoro lontano dal grande magazzino e Valeria Craveri non ha ancora dato una risposta definitiva.

Odile e Matteo organizzano insieme una serata di beneficenza a sostegno di una casa-famiglia.

Delia chiede aiuto a Mimmo per il menù della cena con i genitori, ma i preparativi prendono una piega imprevista.

Secondo il quadro settimanale delle anticipazioni, mercoledì 25 novembre 2026 Lia non nasconderà la gelosia per il rapporto tra Matteo e Odile.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 24 novembre 2026, su Rai 1, Iacopo propone a Valeria Craveri un lavoro lontano dal grande magazzino. La proposta la mette davanti a una scelta difficile.

L’orario indicato per la puntata non è univoco: le anticipazioni parlano di inizio alle 16.00 oppure alle 16.10.

Iacopo offre a Valeria Craveri un lavoro lontano dal Paradiso

Valeria Craveri è appena tornata al Paradiso delle Signore per presentare la nuova collezione di intimo femminile. Proprio mentre sembra pronta a riprendere il suo percorso, Iacopo le prospetta un’opportunità professionale inattesa.

Accettare significherebbe rivedere i suoi programmi e imboccare una strada diversa da quella immaginata. Per ora Valeria non ha una risposta definitiva: è divisa tra l’offerta e il legame con il Paradiso.

La decisione potrebbe pesare sugli equilibri del grande magazzino, che rischierebbe di perdere una collaboratrice subito dopo il suo ritorno.

Odile e Matteo organizzano la festa per la casa-famiglia

Odile e Matteo lavorano insieme alla serata di beneficenza a sostegno di una casa-famiglia. Lavorando fianco a fianco scoprono una sintonia crescente, che attira sguardi curiosi e fa emergere i primi segnali di gelosia.

Anche Irene, capocommessa del Paradiso, contribuisce all’evento: cerca un modo per coinvolgere Johnny, che all’inizio non sembra convinto di partecipare.

Il quadro settimanale delle anticipazioni indica che mercoledì 25 novembre 2026 Lia non nasconderà la gelosia per il rapporto tra Matteo e Odile.

Delia prepara la cena per i genitori con l’aiuto di Mimmo

Delia è sempre più agitata per l’arrivo dei genitori e vuole accoglierli con una cena perfetta. Per evitare brutte figure chiede aiuto a Mimmo, che le dà una mano con il menù.

I preparativi però prendono una piega imprevista e qualcosa non va come previsto. Delia deve così gestire un contrattempo proprio mentre cerca di tenere a bada l’ansia per l’incontro.

Cosa era successo nella puntata del 23 novembre 2026

Lunedì 23 novembre 2026 Valeria Craveri è tornata al Paradiso per presentare la collezione di intimo, riportando entusiasmo tra le Veneri. Margherita è ripartita per Parigi, lasciando Riccardo alle prese con la malinconia dopo aver appena ritrovato la figlia.

Nella stessa puntata Odile ha proposto di lanciare una linea di accessori per la GMM, dopo aver deciso di puntare sul prêt-à-porter. Rebecca ha approvato la scelta di Diana di opporsi alla madre, mentre Lia si è presentata con un trucco vistoso, legato anche agli scatti per il calendario.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata del Paradiso delle Signore del 24 novembre 2026? Iacopo propone a Valeria Craveri un lavoro lontano dal grande magazzino. Odile e Matteo lavorano alla serata di beneficenza per una casa-famiglia, mentre Delia prepara una cena per i genitori con l’aiuto di Mimmo. A che ora inizia Il Paradiso delle Signore il 24 novembre 2026? La puntata va in onda su Rai 1 martedì 24 novembre 2026. L’orario non è univoco: le anticipazioni parlano di inizio alle 16.00 oppure alle 16.10. Che scelta deve fare Valeria Craveri nel Paradiso delle Signore? Iacopo le propone un lavoro lontano dal grande magazzino. Accettare significherebbe rivedere i suoi programmi, e Valeria Craveri è divisa tra l’offerta e il legame con il Paradiso delle Signore. Cosa era successo nella puntata del Paradiso delle Signore del 23 novembre 2026? Lunedì 23 novembre 2026 Valeria Craveri è tornata al Paradiso per presentare la collezione di intimo. Margherita è ripartita per Parigi, lasciando Riccardo alle prese con la malinconia dopo aver ritrovato la figlia.

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