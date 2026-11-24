di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful di martedì 24 novembre 2026, in onda alle 13.50 su Canale 5, Will affronta Remy e libera Electra, che l’uomo teneva stretta vicino alla ringhiera. Electra si allontana, Remy finisce a terra e lei abbraccia Will. La puntata si rivede su Mediaset Infinity.

I punti chiave Beautiful va in onda martedì 24 novembre 2026 alle 13.50 su Canale 5.

Dopo la messa in onda, la puntata di Beautiful si può rivedere su Mediaset Infinity.

Will affronta Remy e libera Electra, che Remy teneva ancora stretta vicino alla ringhiera.

Nello scontro tra Will e Remy, Remy finisce a terra ed Electra abbraccia Will.

Prima della puntata, Remy aveva trattenuto Electra nel suo appartamento e voleva che partisse con lui per New York.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful di martedì 24 novembre 2026 Will affronta Remy e riesce a liberare Electra, che l’uomo tiene ancora stretta vicino alla ringhiera.

Beautiful va in onda martedì 24 novembre 2026 alle 13.50 su Canale 5. Dopo la messa in onda la puntata si può rivedere su Mediaset Infinity.

Remy prova a mettere Electra contro Will

Quando Will raggiunge Electra presso la ringhiera, Remy la tiene ancora stretta. Will gli chiede di lasciarla andare. Electra replica a Remy che tutti verranno a sapere cosa ha fatto e quali bugie ha raccontato.

Remy sostiene invece di essere l’unico a tenere davvero a Electra e di esserle stato accanto per anni. Fa leva sul licenziamento dalla Forrester Creations: ricorda a Electra che è stata la madre di Will a mandarla via e paragona quel gesto al modo in cui era stata trattata a casa.

Lo scontro tra Will e Remy si chiude con un abbraccio

Remy continua a dichiarare il suo amore a Electra mentre lei cerca di sottrarsi alla presa. Will interviene e tra i due uomini scoppia uno scontro. Electra riesce ad allontanarsi dalla ringhiera e Remy finisce a terra.

Quando Will raggiunge Electra, lei lo stringe in un abbraccio. L’intervento di Will mette fine al tentativo di Remy di portarla via.

Cosa era successo a Electra prima della puntata del 24 novembre

Electra aveva scoperto che Remy era responsabile delle immagini manipolate che avevano compromesso la sua reputazione. Remy l’aveva trattenuta nel suo appartamento e voleva che partisse con lui per New York.

Il licenziamento di Electra dalla Forrester Creations aveva spinto Will e Ivy a chiedere spiegazioni a Katie. Vedendo le immagini arrivate per email, Will aveva capito che si trattava di deepfake.

Nella puntata di lunedì 23 novembre 2026 Katie promette a Ivy che troveranno la persona responsabile della persecuzione ai danni di Electra. Nella stessa puntata Will ed Electra cercano di ragionare con Remy, che appare fuori controllo e intenzionato a fare del male alla giovane.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful il 24 novembre 2026? Beautiful va in onda martedì 24 novembre 2026 alle 13.50 su Canale 5. Dopo la messa in onda la puntata si può rivedere su Mediaset Infinity. Dove si può rivedere la puntata di Beautiful del 24 novembre 2026? La puntata di Beautiful del 24 novembre 2026 si può rivedere su Mediaset Infinity dopo la messa in onda su Canale 5. La messa in onda è prevista alle 13.50. Cosa succede a Electra nella puntata di Beautiful del 24 novembre 2026? Remy tiene ancora stretta Electra vicino alla ringhiera e prova a metterla contro Will. Will lo affronta e tra i due scoppia uno scontro. Electra riesce ad allontanarsi, Remy finisce a terra ed Electra abbraccia Will. Cosa era successo a Electra prima della puntata di Beautiful del 24 novembre 2026? Electra aveva scoperto che Remy era responsabile delle immagini manipolate che avevano compromesso la sua reputazione. Remy l’aveva trattenuta nel suo appartamento e voleva che partisse con lui per New York. Il licenziamento di Electra dalla Forrester Creations aveva spinto Will e Ivy a chiedere spiegazioni a Katie. Chi ha creato i deepfake contro Electra in Beautiful? Electra aveva scoperto che Remy era responsabile delle immagini manipolate che avevano compromesso la sua reputazione. Vedendo le immagini arrivate per email, Will aveva capito che si trattava di deepfake.

Fonte: Everyeye Serie TV · Tv Soap