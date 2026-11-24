Cosa succede nella puntata de La Promessa del 24 novembre?

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 24 novembre 2026 Curro chiede di riavere il proprio rango nobiliare. Intorno a lui crescono tensioni e rancori. Le vicende di Sebastian e Lorenzo compaiono in un testo di anticipazione riferito alla puntata del 23 novembre 2026, quindi non è chiaro se siano presenti anche il 24 novembre.