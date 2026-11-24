La Promessa, anticipazioni del 24 novembre 2026: Curro rivuole il suo rango e la puntata va in onda alle 19.40 su Rete 4
In sintesi. Il 24 novembre 2026 alle 19.40 Rete 4 manda in onda una puntata de La Promessa, soap spagnola in preserale. Secondo le anticipazioni, il personaggio di Curro chiede di riavere il proprio rango nobiliare, mentre nella storia aumentano tensioni e rancori. In Italia la soap va in onda su Rete 4 dal 30 settembre 2024.
I punti chiave
- La Promessa va in onda il 24 novembre 2026 su Rete 4 alle 19.40.
- Nella puntata del 24 novembre 2026 il personaggio Curro chiede di riavere il proprio rango nobiliare.
- Rete 4 trasmette La Promessa in preserale dal 30 settembre 2024.
- Canale 5 ha trasmesso La Promessa in day-time dal 29 maggio 2023 al 30 settembre 2024.
- La Promessa va in onda in Spagna su La 1 di Televisión Española dal 12 gennaio 2023.
Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa in onda il 24 novembre 2026 su Rete 4 alle 19.40, Curro rivuole il suo rango nobiliare. Intanto nella soap spagnola crescono tensioni e rancori.
Cosa anticipa la trama della puntata del 24 novembre
Le anticipazioni della puntata del 24 novembre 2026 mettono al centro Curro, che chiede di riavere il proprio rango. Attorno a lui, secondo le anticipazioni, aumentano le tensioni e i rancori.
Il testo di anticipazione cita anche altre due vicende. Sebastian non può cedere il motore senza il via libera dell’esercito, mentre Lorenzo pretende una data per le nozze. Quel testo le attribuisce però alla puntata di lunedì 23 novembre 2026, quindi non è chiaro se compaiano anche il 24 novembre.
Chi è Curro e perché il rango conta nella storia
Nella seconda stagione de La Promessa Curro scopre di essere figlio del marchese Alonso, l’uomo che fino a quel momento credeva suo zio. La scoperta arriva con una lettera di sua madre.
Nella quinta stagione Curro recupera lo status di signorino e chiede la mano di Angela, che accetta. In quella stagione Manuel de Luján dichiara apertamente guerra a Leocadia, descritta come l’antagonista che continua a tessere intrighi.
Dove e quando vedere La Promessa in Italia
In Italia La Promessa va in onda su Rete 4 in preserale dal 30 settembre 2024. In precedenza la soap è andata in onda su Canale 5 in day-time, dal 29 maggio 2023 al 30 settembre 2024.
La serie è nata in Spagna e va in onda su La 1 di Televisión Española dal 12 gennaio 2023. La storia comincia nel 1913 nel palazzo de La Promessa, a Los Pedroches, dove vive il marchese Alonso.
Domande frequenti
A che ora va in onda La Promessa il 24 novembre su Rete 4?
Il 24 novembre 2026 La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.40. La soap spagnola occupa la fascia del preserale.
Cosa succede nella puntata de La Promessa del 24 novembre?
Secondo le anticipazioni, nella puntata del 24 novembre 2026 Curro chiede di riavere il proprio rango nobiliare. Intorno a lui crescono tensioni e rancori. Le vicende di Sebastian e Lorenzo compaiono in un testo di anticipazione riferito alla puntata del 23 novembre 2026, quindi non è chiaro se siano presenti anche il 24 novembre.
Su che canale va in onda La Promessa in Italia?
In Italia La Promessa va in onda su Rete 4 in preserale dal 30 settembre 2024. In precedenza la soap è andata in onda su Canale 5 in day-time, dal 29 maggio 2023 al 30 settembre 2024.
Chi è Curro ne La Promessa?
Curro è un personaggio de La Promessa che nella seconda stagione scopre di essere figlio del marchese Alonso, l’uomo che credeva suo zio. La scoperta arriva con una lettera di sua madre. Nella quinta stagione recupera lo status di signorino e chiede la mano di Angela, che accetta.
Dove è ambientata La Promessa e quando è nata la serie?
La Promessa è una serie spagnola che va in onda su La 1 di Televisión Española dal 12 gennaio 2023. La storia comincia nel 1913 nel palazzo de La Promessa, a Los Pedroches, dove vive il marchese Alonso.
Fonte: La Notizia.net
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