di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di mercoledì 25 novembre 2026 (ore 20:30) sono 04, 26, 30, 32, 47. Numeri Extra: 08, 17, 29, 36, 45.

I punti chiave Numeri vincenti: 04, 26, 30, 32, 47

Extra: 08, 17, 29, 36, 45

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di mercoledì 25 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 25/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 04 26 30 32 47 Extra 08 17 29 36 45

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 26 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it