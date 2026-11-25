La Promessa, anticipazioni del 25 novembre 2026: Curro chiede ad Alonso di riavere il suo rango
In sintesi. Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026, Angela rimprovera Curro perché non fa abbastanza per impedire il matrimonio. Curro si rivolge allora ad Alonso e chiede di riavere subito il proprio rango. Vera soffre per l’assenza di Lope, mentre Jacobo si confida con Adriano su un bacio.
I punti chiave
- Il 25 novembre 2026 Angela rimprovera Curro perché non fa abbastanza per impedire il matrimonio.
- Curro chiede ad Alonso di recuperare immediatamente il proprio rango.
- Vera soffre per l’assenza di Lope e mantiene un forte risentimento verso Teresa.
- Jacobo si confida con Adriano su un bacio che ha cambiato il suo rapporto sentimentale.
Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026, Angela rimprovera duramente Curro e lo accusa di non fare abbastanza per impedire il matrimonio.
Curro si rivolge ad Alonso per riavere il proprio rango
Dopo l’accusa di Angela, Curro decide di rivolgersi ad Alonso. Il giovane chiede di recuperare immediatamente il proprio rango.
Vera soffre per l’assenza di Lope e non perdona Teresa
Nella puntata del 25 novembre 2026 Vera continua a soffrire per l’assenza di Lope. Il suo risentimento verso Teresa resta forte.
Jacobo parla con Adriano di un bacio che ha cambiato la sua relazione
Jacobo confida ad Adriano alcune riflessioni su un bacio. Quel bacio ha cambiato il suo rapporto sentimentale.
I punti chiave della puntata
- Angela e Curro: lei lo rimprovera per l’impegno giudicato insufficiente contro il matrimonio.
- Curro e Alonso: Curro chiede di recuperare subito il proprio rango.
- Vera: soffre per l’assenza di Lope e ce l’ha con Teresa.
- Jacobo e Adriano: Jacobo si confida su un bacio che ha cambiato la sua relazione.
Domande frequenti
Cosa succede a La Promessa il 25 novembre 2026?
Nella puntata del 25 novembre 2026 Angela rimprovera duramente Curro e lo accusa di non fare abbastanza per impedire il matrimonio. Curro si rivolge ad Alonso, Vera continua a soffrire per l’assenza di Lope e Jacobo si confida con Adriano.
Cosa chiede Curro ad Alonso a La Promessa?
Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026 Curro chiede ad Alonso di recuperare immediatamente il proprio rango. Lo fa dopo l’accusa di Angela, che lo ritiene poco impegnato contro il matrimonio.
Perché Vera soffre a La Promessa?
Nella puntata del 25 novembre 2026 Vera soffre per l’assenza di Lope. Il suo risentimento verso Teresa resta forte.
Di cosa parla Jacobo con Adriano a La Promessa?
Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026 Jacobo si confida con Adriano su un bacio. Secondo le anticipazioni, quel bacio ha cambiato il suo rapporto sentimentale.
Perché Angela rimprovera Curro a La Promessa?
Nella puntata del 25 novembre 2026 Angela rimprovera duramente Curro perché lo accusa di non fare abbastanza per impedire il matrimonio. Dopo il rimprovero, Curro decide di rivolgersi ad Alonso.
Immagine di repertorio
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