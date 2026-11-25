In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 del 25 novembre 2026, Nebahat e Ayla escludono Akif dal proprio progetto imprenditoriale. Le due donne organizzano i provini per la campagna pubblicitaria di un nuovo prodotto per la cura del viso. Akif è contrariato per essere rimasto fuori dalle decisioni e cerca un confronto con Nebahat e Ayla.