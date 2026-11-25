In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 25 novembre 2026, Carla scopre che la figlia Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. Secondo le anticipazioni, Lia è gelosa di Odile e Matteo, mentre Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza e Roberto valuta un premio speciale per la lotteria.