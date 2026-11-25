Il Paradiso delle Signore, puntata del 25 novembre 2026: Diana rischia l’espulsione dall’università
In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 25 novembre 2026, Carla scopre che la figlia Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore. Secondo le anticipazioni, Lia è gelosa di Odile e Matteo, mentre Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza e Roberto valuta un premio speciale per la lotteria.
I punti chiave
- Nella puntata del 25 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, Diana rischia l’espulsione dall’università dopo aver insultato il rettore.
- Nella puntata del 25 novembre 2026, Carla scopre che la figlia Diana rischia l’espulsione.
- Lia è sempre più infastidita dalla complicità tra Odile e Matteo.
- Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza.
- Roberto sta valutando un premio speciale per la lotteria della festa di beneficenza.
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 25 novembre 2026, Carla scopre che sua figlia Diana rischia di essere espulsa dall’università. Il motivo è un insulto rivolto al rettore.
Carla scopre che Diana ha insultato il rettore
Secondo le anticipazioni della puntata del 25 novembre 2026, Diana rischia l’espulsione dall’università dopo aver insultato il rettore. A scoprirlo è la madre, Carla.
Per Diana la situazione è delicata: la possibile espulsione dall’ateneo è il tema centrale dell’episodio.
Lia è sempre più infastidita da Odile e Matteo
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026, Lia vive con crescente fastidio la complicità tra Odile e Matteo. La gelosia della ragazza è uno dei fili narrativi dell’episodio.
Sul fronte della festa di beneficenza, Johnny non vuole suonare. Roberto, intanto, sta valutando un premio speciale per la lotteria.
Il disagio di Delia e di suo marito
Anche Delia e suo marito attraversano un momento di disagio nella puntata del 25 novembre 2026. A crearlo sono le parole dei genitori della ragazza.
Le trame in sintesi
- Diana: rischia l’espulsione dall’università dopo aver insultato il rettore, e Carla lo scopre.
- Lia: è sempre più infastidita dalla complicità tra Odile e Matteo.
- Johnny: non vuole suonare alla festa di beneficenza.
- Roberto: pensa a un premio speciale per la lotteria.
- Delia e suo marito: vivono un momento di disagio per le parole dei genitori della ragazza.
Domande frequenti
Cosa succede a Diana nel Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026?
Secondo le anticipazioni della puntata del 25 novembre 2026, Diana rischia di essere espulsa dall’università. Il motivo è un insulto rivolto al rettore. A scoprirlo è sua madre, Carla.
Perché Diana rischia l’espulsione dall’università?
Diana rischia l’espulsione dall’ateneo per aver insultato il rettore. Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026, la possibile espulsione è il tema centrale dell’episodio.
Cosa succede a Lia nella puntata del Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026?
Nella puntata del 25 novembre 2026 Lia vive con crescente fastidio la complicità tra Odile e Matteo. La gelosia di Lia è uno dei fili narrativi dell’episodio.
Johnny suona alla festa di beneficenza nel Paradiso delle Signore?
Nella puntata del 25 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza. Le anticipazioni non indicano come si concluda la vicenda.
Che cosa decide Roberto per la lotteria del Paradiso delle Signore?
Nella puntata del 25 novembre 2026 Roberto sta valutando un premio speciale per la lotteria. La lotteria fa parte della festa di beneficenza.
Immagine di repertorio
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