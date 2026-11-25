Love For Rent, terza puntata: Defne si infortuna sul set di Sile e Omer la soccorre
In sintesi. Nella terza puntata di Love For Rent, disponibile dal 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity, Defne si fa male a una caviglia durante un’attività sul set di Sile. Omer è il primo a intervenire per aiutare Defne e l’atteggiamento premuroso di Omer attira l’attenzione di Yasemin.
I punti chiave
- La terza puntata di Love For Rent è disponibile dal 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity.
- Defne si infortuna a una caviglia durante un’attività sul set di Sile.
- Omer è il primo a intervenire per aiutare Defne.
- Yasemin si accorge dell’atteggiamento premuroso di Omer verso Defne.
- Neriman incoraggia Defne a conquistare l’attenzione di Omer.
Nella terza puntata di Love For Rent, disponibile dal 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity, Defne si infortuna a una caviglia durante un’attività sul set di Sile. Omer interviene immediatamente per aiutarla.
Defne si fa male sul set e Omer la soccorre subito
L’incidente di Defne avviene mentre la ragazza partecipa a un’attività sul set di Sile. Il danno è a una caviglia.
Omer è il primo a intervenire e, nelle anticipazioni della terza puntata di Love For Rent, si dimostra particolarmente premuroso con Defne. Il suo atteggiamento non passa inosservato: attira l’attenzione di Yasemin.
Defne prova a ambientarsi nel nuovo lavoro con il consiglio di Neriman
Prima dell’infortunio, nella terza puntata di Love For Rent, Defne cerca di ambientarsi nel nuovo lavoro come assistente.
Neriman la incoraggia a conquistare l’attenzione di Omer. Il soccorso sul set di Sile porta Omer a mostrarsi più vicino a Defne.
Dove vedere la terza puntata di Love For Rent
La terza puntata di Love For Rent è disponibile dal 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
Dove vedere la terza puntata di Love For Rent?
La terza puntata di Love For Rent è disponibile su Mediaset Infinity. È online dal 25 novembre 2026.
Cosa succede a Defne nella terza puntata di Love For Rent?
Nella terza puntata di Love For Rent Defne si infortuna a una caviglia durante un’attività sul set di Sile. Omer interviene immediatamente per aiutarla.
Chi soccorre Defne in Love For Rent quando si fa male?
Omer è il primo a intervenire quando Defne si infortuna sul set di Sile. Nelle anticipazioni della terza puntata di Love For Rent, Omer si dimostra particolarmente premuroso con Defne, e Yasemin se ne accorge.
Cosa consiglia Neriman a Defne in Love For Rent?
Nella terza puntata di Love For Rent Neriman incoraggia Defne a conquistare l’attenzione di Omer. Defne, in quel momento, cerca di ambientarsi nel nuovo lavoro come assistente.
Immagine di repertorio
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