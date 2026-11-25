My Sweet Lie, anticipazioni: Suna e Nejat tornano insieme in segreto
In sintesi. Suna e Nejat tornano insieme in segreto nell’episodio di My Sweet Lie disponibile il 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity. Dopo aver chiarito il ricatto messo in atto da Aylin, i due riprendono la relazione senza dirlo a nessuno. Nejat intanto finge un riavvicinamento ad Aylin per ottenere informazioni e allontanarla in modo definitivo.
I punti chiave
- Suna e Nejat tornano insieme in segreto nell’episodio di My Sweet Lie del 25 novembre 2026.
- Suna e Nejat chiariscono il ricatto messo in atto da Aylin prima di riprendere la loro relazione.
- Nejat finge un riavvicinamento ad Aylin per ottenere informazioni da lei.
- Lo scopo di Nejat è allontanare Aylin in modo definitivo.
- L’episodio di My Sweet Lie del 25 novembre 2026 è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.
L’episodio di My Sweet Lie disponibile il 25 novembre 2026 su Mediaset Infinity vede Suna e Nejat riavvicinarsi: dopo aver chiarito la questione del ricatto di Aylin, tornano insieme in segreto.
Suna e Nejat chiariscono il ricatto e si rimettono insieme di nascosto
Nella puntata del 25 novembre 2026 di My Sweet Lie, Suna e Nejat affrontano il ricatto messo in atto da Aylin. Il confronto serve a chiarirsi, e i due decidono di riprendere la loro relazione.
La scelta è però riservata: Suna e Nejat tornano insieme senza dirlo a nessuno, in modo da proteggere il loro amore.
Nejat finge un riavvicinamento ad Aylin per ottenere informazioni
Nejat continua a mostrarsi vicino ad Aylin, ma si tratta di una finzione. Il suo scopo è ottenere informazioni da lei e riuscire ad allontanarla in modo definitivo.
Nell’episodio del 25 novembre 2026, il piano contro Aylin introduce nuove tensioni nella storia. La coppia formata da Suna e Nejat prova a difendere il proprio rapporto mentre l’inganno prosegue.
Dove vedere la puntata
L’episodio di My Sweet Lie con queste anticipazioni è disponibile il 25 novembre 2026 sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Domande frequenti
Cosa succede a Suna e Nejat in My Sweet Lie il 25 novembre 2026?
Nell’episodio di My Sweet Lie del 25 novembre 2026, Suna e Nejat affrontano il ricatto messo in atto da Aylin e si chiariscono. Decidono di riprendere la loro relazione, ma tornano insieme senza dirlo a nessuno.
Suna e Nejat tornano insieme in My Sweet Lie?
Sì, nell’episodio del 25 novembre 2026 Suna e Nejat tornano insieme. La scelta resta segreta, perché i due vogliono proteggere il proprio amore.
Perché Nejat si avvicina ad Aylin in My Sweet Lie?
Nejat finge un riavvicinamento ad Aylin per ottenere informazioni da lei. Il suo obiettivo è allontanarla in modo definitivo.
Dove vedere l’episodio di My Sweet Lie del 25 novembre 2026?
L’episodio di My Sweet Lie del 25 novembre 2026 è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Immagine di repertorio
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