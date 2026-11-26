di Redazione ZON

In sintesi. Tempesta d’amore, la soap tedesca di Das Erste, va in onda su Rete 4 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, ogni giorno dalle 10:50, con cinque puntate in prima visione. Le trame ruotano attorno a Fanny, Kilian e al nuovo guardaboschi Marlon, a Leo, Elias e Lale, e al torneo di golf di Werner.

I punti chiave Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, dalle 10:50.

La programmazione della settimana comprende cinque puntate in prima visione.

Marlon, il nuovo guardaboschi, ritrova l’amico d’infanzia Fritz nella puntata di lunedì 30 novembre 2026.

Werner vuole organizzare un torneo internazionale di golf che richiede tre milioni di euro.

Tempesta d’amore va in onda su Das Erste dal 26 settembre 2005 e nel 2018 ha superato le 3000 puntate.

Attenzione: spoiler. Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, dalle 10:50, con cinque puntate in prima visione.

La soap tedesca, creata da Bea Schmidt, va in onda sull’emittente Das Erste dal 26 settembre 2005. Nel 2018 ha superato le 3000 puntate.

Il nuovo guardaboschi Marlon scuote i sentimenti di Fanny e Kilian

Lunedì 30 novembre 2026 Kilian prova a consolare Fanny con una rosa, ma l’intervento di Larissa peggiora la situazione. Nello stesso episodio Marlon, il nuovo guardaboschi, ritrova l’amico d’infanzia Fritz. Fanny lo affronta accusandolo di maltrattare le piante, e la sua passione lo affascina.

Martedì 1 dicembre Marlon confida a Fritz di essere interessato a Fanny e scopre quanto lei soffra ancora per Kilian. Mercoledì 2 dicembre Kilian affronta Fanny, convinto che abbia raccontato a Marlon la loro storia. Lei nega e scopre di apprezzare la schiettezza del guardaboschi, ma pretende che rispetti la sua autonomia.

Venerdì 4 dicembre la franchezza di Marlon ferisce Fanny. Quando lui va a scusarsi, si lascia sfuggire una confessione inattesa.

Larissa intanto guadagna spazio accanto a Kilian. Giovedì 3 dicembre lo affianca tra degustazioni e lezioni di cucina, e venerdì 4 dicembre un suo consiglio lo aiuta a perfezionare il dessert per il critico gastronomico.

Leo ed Elias, il segreto e la finta relazione con Lale

Lunedì 30 novembre 2026 Lale interrompe senza volere una serata romantica tra Leo ed Elias e intuisce il loro segreto. Martedì 1 dicembre Leo cede alle pressioni di Ben e partecipa a un doppio appuntamento. Elias scopre la bugia e ne resta profondamente ferito, mentre la riconciliazione avrà un testimone inatteso.

Mercoledì 2 dicembre Ben vede Leo abbracciare Elias e i compagni di squadra iniziano con le battute. Per proteggerlo, Lale escogita un gesto clamoroso che avrà conseguenze anche per Fritz.

Giovedì 3 dicembre la finta relazione tra Leo e Lale convince la squadra, ma ferisce Fritz e costringe Elias ad accettare nuove finzioni. Venerdì 4 dicembre Lale rischia di far saltare la messinscena e rovina l’appuntamento che Elias aveva organizzato per Leo.

Il torneo di golf di Werner mette Massimo ed Erik l’uno contro l’altro

Lunedì 30 novembre 2026 Werner vorrebbe organizzare un torneo internazionale di golf, ma servono tre milioni di euro. Massimo propone di cercare sponsor, mentre il nonno comincia a dubitare di lui. Erik è appena rientrato dal Portogallo e trova una colonia di formiche in casa.

Martedì 1 dicembre Werner affida a Massimo la ricerca degli sponsor, e la scelta fa ingelosire Erik. Massimo nasconde un piano ben diverso. Mercoledì 2 dicembre Erik decide di affiancarlo e coinvolge Fritz.

Giovedì 3 dicembre Erik incontra René Trenkow e prova a coinvolgerlo nel torneo, ma Massimo sembra deciso a evitarlo. Venerdì 4 dicembre Massimo teme che Trenkow ricordi dove lo ha conosciuto e cerca un modo per sviare i suoi sospetti.

Gerry lancia a Erik la sfida del diario dei sentimenti per Yvonne

Mercoledì 2 dicembre 2026 Gerry cerca un modo davvero speciale per dire a Shirin quanto gli manca. Giovedì 3 dicembre sfida Erik a scrivere per Yvonne un diario dei sentimenti, trasformando il romanticismo in una scommessa.

Venerdì 4 dicembre Erik non riesce a scrivere il diario e cerca di guadagnare tempo con Gerry. Giovedì 3 dicembre Fritz trova invece una distrazione aiutando Olivia a vendere un vecchio trenino.

Domande frequenti Quando va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026. Le cinque puntate in prima visione iniziano ogni giorno alle 10:50. Chi è Marlon in Tempesta d’amore? Marlon è il nuovo guardaboschi di Tempesta d’amore. Il 30 novembre 2026 ritrova l’amico d’infanzia Fritz e incontra Fanny, che lo accusa di maltrattare le piante. Il 1 dicembre 2026 confida a Fritz di essere interessato a Fanny. Quanto costa il torneo di golf di Werner in Tempesta d’amore? Il torneo internazionale di golf che Werner vorrebbe organizzare richiede tre milioni di euro. Il 1 dicembre 2026 Werner affida a Massimo la ricerca degli sponsor, e la scelta fa ingelosire Erik. Da quanto tempo va in onda Tempesta d’amore? Tempesta d’amore, la soap tedesca creata da Bea Schmidt, va in onda sull’emittente Das Erste dal 26 settembre 2005. Nel 2018 ha superato le 3000 puntate. Cosa succede tra Leo, Elias e Lale in Tempesta d’amore? Il 30 novembre 2026 Lale interrompe senza volere una serata romantica tra Leo ed Elias e intuisce il loro segreto. Il 3 dicembre 2026 la finta relazione tra Leo e Lale convince la squadra, ma ferisce Fritz e costringe Elias ad accettare nuove finzioni.

Fonte: Tvserial.it