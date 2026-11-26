di Redazione ZON

In sintesi. La puntata numero 59 de Il Paradiso delle Signore va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 16:10 su Rai 1. Riccardo torna da Parigi triste per la fine della storia con Nicoletta e trova conforto nella famiglia. Diana rifiuta di chiedere scusa al rettore dell’università e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura.

I punti chiave La puntata numero 59 de Il Paradiso delle Signore va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 16:10 su Rai 1.

Riccardo torna da Parigi triste per la fine della storia con Nicoletta e trova conforto nella famiglia.

Diana rifiuta di chiedere scusa al rettore dell’università e lo scontro con Carla arriva al punto di rottura.

Dal 7 all’11 dicembre 2026 Il Paradiso delle Signore propone cinque nuove puntate della stagione 11, dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Attenzione: spoiler. Nella puntata del 26 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, Riccardo torna da Parigi triste per la fine della storia con Nicoletta e trova conforto nella famiglia.

La puntata numero 59 della nuova stagione va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 16:10 su Rai 1. La soap va in onda dal lunedì al venerdì, alla stessa ora.

Perché la vita di Riccardo è cambiata dopo Parigi

Riccardo rientra da Parigi con il peso della fine della sua storia con Nicoletta. Il ragazzo è profondamente triste per quell’addio.

In questo momento difficile Riccardo trova conforto nella famiglia.

Cosa succede agli altri personaggi il 26 novembre 2026

Il discorso dei genitori di Delia sul tema dei figli manda in confusione lei e Botteri.

Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a unirsi al coretto per Johnny.

Roberto non può competere con l’offerta della GMM a Valeria Craveri. Le fa però una proposta che la metterà in crisi.

Diana rifiuta di chiedere scusa al rettore dell’università. Lo scontro con Carla arriva al punto di rottura.

Dove eravamo rimasti il 25 novembre 2026

Il 25 novembre 2026 la complicità tra Odile e Matteo infastidisce sempre di più Lia.

Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza, ma forse esiste un modo per convincerlo.

Roberto, informato dell’offerta della GMM, pensa a un premio speciale per la lotteria.

Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato il rettore.

La soap e le prossime puntate fino all’11 dicembre 2026

Il Paradiso delle Signore è in onda dal 2015 su Rai 1. È ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola ed è ambientata a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Dal 7 all’11 dicembre 2026 arrivano cinque nuove puntate della stagione 11, dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Lunedì 7 dicembre 2026, giorno della Prima alla Scala, gli Oh Bej! Oh Bej! riempiono il grande magazzino di clienti. Mimmo propone una festicciola in Caffetteria. Nella notte qualcuno entra nell’ufficio della contabilità.

Due nodi attraversano la settimana: il furto degli incassi del grande magazzino e la frattura tra Adelaide e Umberto. Tra i sospetti per il furto c’è anche quello su Carmine.

Domande frequenti A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1? Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 alle 16:10, dal lunedì al venerdì. La puntata numero 59 è in programma giovedì 26 novembre 2026. Cosa succede a Riccardo nella puntata del 26 novembre 2026 del Paradiso delle Signore? Riccardo torna da Parigi triste per la fine della storia con Nicoletta. In questo momento difficile trova conforto nella famiglia. Cosa succede tra Diana e Carla nel Paradiso delle Signore il 26 novembre 2026? Diana rifiuta di chiedere scusa al rettore dell’università. Lo scontro con Carla arriva al punto di rottura. Il giorno prima Carla aveva scoperto che Diana rischiava l’espulsione per aver insultato il rettore. Quante puntate del Paradiso delle Signore ci sono dal 7 all’11 dicembre 2026? Dal 7 all’11 dicembre 2026 arrivano cinque nuove puntate della stagione 11, dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay. Cosa succede nel Paradiso delle Signore lunedì 7 dicembre 2026? Nel giorno della Prima alla Scala gli Oh Bej! Oh Bej! riempiono il grande magazzino di clienti. Mimmo propone una festicciola in Caffetteria e nella notte qualcuno entra nell’ufficio della contabilità.

Fonte: Libero · Zazoom Social News