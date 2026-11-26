di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di giovedì 26 novembre 2026 sono 08, 10, 11, 16, 18, 26, 27, 30, 38, 39, 48, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 65, 74, 90. Numero Oro 52.

I punti chiave Numero Oro: 52

Doppio Oro: 52, 10

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di giovedì 26 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 26/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 08 10 11 16 18 26 27 30 38 39 48 52 53 55 58 59 61 65 74 90 Numero Oro 52 Doppio Oro 52 10

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 27 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it