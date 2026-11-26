di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di giovedì 26 novembre 2026: ruota di Napoli 39, 48, 81, 57, 23; ruota di Roma 08, 26, 21, 51, 71; ruota di Milano 90, 74, 69, 12, 71.

I punti chiave Ruota di Napoli: 39, 48, 81, 57, 23

Ruota di Roma: 08, 26, 21, 51, 71

Ruota di Milano: 90, 74, 69, 12, 71

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di giovedì 26 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 26/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 52 10 87 59 79 Cagliari 55 16 28 66 38 Firenze 38 18 07 06 25 Genova 53 59 52 61 82 Milano 90 74 69 12 71 Napoli 39 48 81 57 23 Palermo 30 27 37 60 80 Roma 08 26 21 51 71 Torino 65 11 78 35 47 Venezia 61 58 46 26 81 Nazionale 49 82 77 46 86

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 27 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it