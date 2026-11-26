di Redazione ZON

In sintesi. Il 22 novembre 2026 un attacco ucraino con droni navali ha colpito due navi russe a Bengasi, nell’est della Libia. L’Italia guarda alla sicurezza dei circa 200 militari della missione Miasit tra Tripoli e Misurata e ha convocato l’ambasciatore ucraino Ihor Brusylo.

I punti chiave Il 22 novembre 2026 la corvetta russa Merkury è stata colpita da droni navali nel porto di Bengasi, in Libia; il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che è stata affondata.

Sul numero dei droni navali le versioni divergono: l’Ucraina parla di sette mezzi, le autorità libiche ne hanno contati venti.

La missione italiana Miasit conta circa 200 militari in Libia, tra Tripoli e Misurata.

Il governo dell’est della Libia, guidato da Osama Hammad, ha presentato un reclamo formale all’Onu e chiede un’indagine sugli attacchi alle navi.

Il 25 novembre 2026 il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha incontrato ad Ankara, per la prima volta, il generale Khalifa Haftar.

Dopo l’attacco ucraino a due navi russe a Bengasi del 22 novembre 2026, l’Italia guarda alla sicurezza dei circa 200 militari della missione Miasit in Libia, tra Tripoli e Misurata.

Secondo indiscrezioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto starebbe valutando un innalzamento delle misure di sicurezza per i militari italiani in Libia. Roma ha inoltre convocato l’ambasciatore ucraino Ihor Brusylo.

Che cosa è successo a Bengasi il 22 novembre 2026

Il 22 novembre 2026 la corvetta russa Merkury, classe Steregushchiy, era ormeggiata nel porto di Bengasi, nell’est della Libia, quando è stata colpita da droni navali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X: «La corvetta russa Merkury è stata affondata».

Il secondo bersaglio è la nave cargo MV Angara, che secondo l’Ucraina trasportava armi. Una fonte la indica invece come Ascalon. Le immagini disponibili confermano il danneggiamento, e la nave difficilmente potrà tornare a navigare.

Sul numero dei mezzi le versioni divergono. L’Ucraina parla di sette droni navali, le autorità libiche ne hanno contati venti, uno dei quali danneggiato e catturato prima dell’impatto. I media libici legati al governo di Bengasi riferiscono di morti e feriti tra i militari dell’Esercito Nazionale Libico presenti nell’area militare del porto.

Come hanno reagito il governo italiano e quello libico

Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: «Un conto è inviare aiuti per sostenere un popolo aggredito e un altro è se questi aiuti finiscono per affondare navi in giro per il mondo». Salvini ha anche annunciato che chiederà all’ambasciatore ucraino di togliere dal sito Myrotvorets i cittadini italiani inseriti nella lista dei nemici di Kiev e di chiudere il portale.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso preoccupazione per la sicurezza della regione e ha detto che occorre evitare la guerra nel Mediterraneo.

Il governo dell’est della Libia, guidato da Osama Hammad, ha presentato un reclamo formale all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Chiede un’indagine sugli attacchi contro navi russe e maltesi al largo di Bengasi e sull’eventuale presenza di personale o strutture militari ucraine in Libia.

Perché la presenza ucraina in Libia è contestata

Le autorità dell’est accusano l’ovest del Paese di ospitare personale militare ucraino. Il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha negato l’uso delle proprie basi per attacchi contro obiettivi stranieri, e Kiev non ha mai confermato una presenza in Libia.

Secondo fonti libiche, l’accusa è stata ripetuta più volte senza alcun riscontro ufficiale. Ad aprile un’emittente francese aveva parlato di 200 ufficiali e specialisti ucraini in Libia, alcuni all’Accademia dell’Aeronautica di Misurata, dove si trovano anche militari italiani e turchi.

Il ruolo della Turchia e i prossimi passaggi

Il 25 novembre 2026 il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha incontrato ad Ankara, per la prima volta, il generale Khalifa Haftar, comandante delle forze armate della Libia orientale. Al momento non emergono prove di un coinvolgimento diretto della Turchia nell’operazione.

Restano da chiarire il punto da cui i droni sono stati lanciati e le conseguenze diplomatiche dell’attacco.

Domande frequenti Cosa è successo a Bengasi il 22 novembre 2026? Il 22 novembre 2026 la corvetta russa Merkury, ormeggiata nel porto di Bengasi, nell’est della Libia, è stata colpita da droni navali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che la nave è stata affondata. È stata colpita anche la nave cargo MV Angara. Quanti sono i militari italiani in Libia? I militari italiani della missione Miasit in Libia sono circa 200 e operano tra Tripoli e Misurata. Secondo indiscrezioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto starebbe valutando un innalzamento delle misure di sicurezza per loro. Chi ha convocato l’ambasciatore ucraino dopo l’attacco a Bengasi? Roma ha convocato l’ambasciatore ucraino Ihor Brusylo. Il vicepremier Matteo Salvini ha inoltre annunciato che gli chiederà di togliere dal sito Myrotvorets i cittadini italiani inseriti nella lista dei nemici di Kiev e di chiudere il portale. Quanti droni navali hanno attaccato le navi russe a Bengasi? Le versioni divergono. L’Ucraina parla di sette droni navali, mentre le autorità libiche ne hanno contati venti, uno dei quali danneggiato e catturato prima dell’impatto. Cosa chiede all’Onu il governo della Libia orientale? Il governo dell’est della Libia, guidato da Osama Hammad, ha presentato un reclamo formale all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Chiede un’indagine sugli attacchi contro navi russe e maltesi al largo di Bengasi e sull’eventuale presenza di personale o strutture militari ucraine in Libia.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop · Notizie.it · L’Eco Del Litorale (Adnkronos) · Zazoom Social News