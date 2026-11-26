di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea, un laureato italiano guadagna in media 1.491 euro netti al mese a un anno dalla laurea triennale e 1.495 euro dalla magistrale. A cinque anni lo stipendio sale a 1.796 euro per la triennale e a 1.903 euro per la magistrale. Dati riportati da ZON.it il 26 novembre 2026.

I punti chiave Il Rapporto AlmaLaurea indica 1.491 euro netti al mese a un anno dalla laurea triennale e 1.495 euro a un anno dalla magistrale.

A cinque anni dal titolo, lo stipendio netto mensile medio dei laureati è di 1.796 euro per la triennale e di 1.903 euro per la magistrale.

Il premio salariale OCSE della laurea in Italia è del 35% tra i 25 e i 64 anni, contro una media OCSE del 54%.

Nel 2025 il 31,1% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea: è il penultimo dato dell’Unione Europea, davanti solo alla Romania.

L’articolo 44 della Manovra di Bilancio 2027 prevede un’imposta sostitutiva dell’1% su IRPEF e addizionali per i neoassunti nati dopo il 31 dicembre 1997, con reddito fino a 28.000 euro annui.

Un laureato italiano guadagna in media 1.491 euro netti al mese a un anno dalla laurea triennale e 1.495 euro dalla magistrale, secondo l’ultimo Rapporto AlmaLaurea. Sono i dati su cui si discute mentre proseguono le mobilitazioni studentesche iniziate in autunno.

Quanto guadagna un laureato a uno e a cinque anni dal titolo

Titolo Netto mensile a un anno Netto mensile a cinque anni Variazione reale a un anno Laurea triennale 1.491 euro 1.796 euro -1,4% Laurea magistrale 1.495 euro 1.903 euro -0,9%

La variazione, indicata da AlmaLaurea, è calcolata al netto dell’inflazione e rispetto all’anno precedente.

Quanto vale la laurea rispetto al diploma e agli altri Paesi

Il premio salariale OCSE misura quanto guadagna in più un laureato rispetto a un diplomato. In Italia è del 35% tra i 25 e i 64 anni e del 20% tra i 25 e i 34 anni, contro una media OCSE del 54% per la fascia 25-64.

Tra gli adulti italiani la laurea triennale vale appena il 4% in più del diploma, secondo l’OCSE. Premio salariale e stipendi AlmaLaurea non sono confrontabili: misurano grandezze diverse.

Nel 2025 il 31,1% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea. È il penultimo dato dell’Unione Europea, davanti soltanto alla Romania.

Quanto investe l’Italia in istruzione e diritto allo studio

Secondo Eurostat, nel 2024 l’Italia ha destinato all’istruzione circa il 4% del PIL, contro una media europea del 4,8%. Per il diritto allo studio 2026 il MUR ha stanziato 845,8 milioni, di cui 288 nuovi: il riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 12 novembre 2026.

Cosa prevede la Manovra 2027 per i giovani neoassunti

La Manovra di Bilancio 2027 è ancora in discussione. L’articolo 44 del disegno di legge introduce per il 2027 un’imposta sostitutiva dell’1% su IRPEF e addizionali per i dipendenti privati neoassunti nati dopo il 31 dicembre 1997, con reddito fino a 28.000 euro annui.

L’aliquota dell’1% riguarda solo l’aumento di reddito rispetto all’anno precedente, fino a 2.500 euro. Chi passa da 20.000 a 22.000 euro, a parità di giorni lavorati, paga l’1% sui 2.000 euro di differenza.

Per le imprese, l’articolo 42 proroga l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35: fino a 500 euro al mese, 650 nelle regioni della ZES unica, per 12 o 24 mesi. Vale solo se i dipendenti complessivi aumentano.

Uno studio del 2025 di Michele Cantarella, Maria Cristina Maurizio e Francesco Serti sugli incentivi del 2018, con dati toscani, rileva che le stabilizzazioni sono aumentate ma l’effetto si è esaurito nel tempo.

Domande frequenti Quanto guadagna in media un laureato in Italia a un anno dalla laurea? Secondo il Rapporto AlmaLaurea, un laureato triennale guadagna in media 1.491 euro netti al mese a un anno dal titolo. Un laureato magistrale guadagna 1.495 euro netti al mese. A cinque anni le cifre salgono rispettivamente a 1.796 e 1.903 euro. Quanto guadagna in più un laureato rispetto a un diplomato in Italia? Secondo l’OCSE, il premio salariale della laurea in Italia è del 35% tra i 25 e i 64 anni e del 20% tra i 25 e i 34 anni. La media OCSE per la fascia 25-64 è del 54%. Tra gli adulti italiani la laurea triennale vale appena il 4% in più del diploma. Quanti giovani laureati ci sono in Italia? Nel 2025 il 31,1% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea. È il penultimo dato dell’Unione Europea, davanti soltanto alla Romania. Cosa prevede la Manovra 2027 per i giovani neoassunti? L’articolo 44 del disegno di legge introduce per il 2027 un’imposta sostitutiva dell’1% su IRPEF e addizionali per i dipendenti privati neoassunti nati dopo il 31 dicembre 1997, con reddito fino a 28.000 euro annui. L’aliquota si applica solo all’aumento di reddito rispetto all’anno precedente, fino a 2.500 euro. La Manovra di Bilancio 2027 è ancora in discussione. Quanto vale l’esonero contributivo per assumere under 35 a tempo indeterminato? L’articolo 42 della Manovra di Bilancio 2027 proroga l’esonero contributivo fino a 500 euro al mese, che salgono a 650 nelle regioni della ZES unica. Dura 12 o 24 mesi e vale solo se il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa aumenta.

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Fonte: Geopop