di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di giovedì 26 novembre 2026 (ore 13:00) sono 18, 19, 26, 35, 40. Numeri Extra: 02, 16, 23, 44, 55.

I punti chiave Numeri vincenti: 18, 19, 26, 35, 40

Extra: 02, 16, 23, 44, 55

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di giovedì 26 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 26/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 18 19 26 35 40 Extra 02 16 23 44 55

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it