di Redazione ZON

In sintesi. L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda sono nell’elenco ufficiale dei 42 film non in inglese ammessi all’84ª edizione dei Golden Globe, secondo la lista ottenuta da Variety. I due film italiani non sono ancora candidati: le schede di voto scadono il 4 dicembre 2026 e le nomination saranno annunciate il 7 dicembre 2026.

I punti chiave L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda sono tra i 42 film non in inglese ammessi all’84ª edizione dei Golden Globe.

L’ammissione alla lista non equivale a una nomination: i Golden Globe annunceranno i candidati il 7 dicembre 2026.

Le schede di voto dei Golden Globe scadono il 4 dicembre 2026, tre giorni prima dell’annuncio delle nomination.

L’Estranea è il film candidato ufficialmente dall’Italia agli Oscar.

La cerimonia dei Golden Globe si terrà il 10 gennaio 2027 al Beverly Hilton di Beverly Hills e sarà condotta da Nikki Glaser.

L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda sono nella lista ufficiale dei 42 film non in inglese ammessi all’84ª edizione dei Golden Globe.

L’elenco dei titoli eleggibili è stato distribuito ai giurati e l’ha ottenuto Variety. Per ora si tratta di un’ammissione, non di una candidatura.

Quali film italiani sono nella lista dei Golden Globe

L’Estranea, diretto da Paolo Strippoli, è il film candidato ufficialmente dall’Italia agli Oscar.

Il Vangelo di Giuda è stato girato in Calabria e presentato fuori concorso a Locarno. I produttori sono Tiziana Rocca, Gianluca Curti e Santo Versace.

Cosa significa l’ammissione per le chance dell’Italia

I due film italiani competono nel gruppo dei film non in inglese, dove sono ammessi 42 titoli provenienti da più mercati cinematografici. Essere in questa lista significa far parte delle opere sottoposte ai giurati.

L’ammissione non equivale a una nomination. Solo dopo l’annuncio del 7 dicembre 2026 sarà chiaro se L’Estranea e Il Vangelo di Giuda entreranno tra i candidati della categoria internazionale.

Quando si vota e quando arrivano le nomination

Le votazioni per i Golden Globe sono al via. Le schede di voto scadono il 4 dicembre 2026, tre giorni prima dell’annuncio delle nomination, fissato al 7 dicembre 2026.

La cerimonia si terrà il 10 gennaio 2027 al Beverly Hilton di Beverly Hills. A condurla sarà la comica Nikki Glaser, per il terzo anno consecutivo. I Golden Globe aprono la stagione dei premi di Hollywood.

I numeri della lista: quanti titoli sono in gara in ogni categoria

Il documento distribuito ai giurati comprende i titoli presentati in sette categorie. Include anche attori, registi, sceneggiatori e compositori proposti dalle rispettive case di produzione.

Categoria Titoli ammessi Film non in inglese 42 Miglior film drammatico 88 Miglior film musicale o commedia 43 Lungometraggi d’animazione 24 Colonne sonore originali 100 Canzoni originali 51 Risultati cinematografici e botteghino 20

Domande frequenti Quali film italiani sono ammessi ai Golden Globe 2027? Sono due: L’Estranea di Paolo Strippoli e Il Vangelo di Giuda. Entrambi figurano tra i 42 film non in inglese ammessi all’84ª edizione dei Golden Globe, secondo l’elenco distribuito ai giurati e ottenuto da Variety. Quando escono le nomination dei Golden Globe 2027? I Golden Globe annunceranno le nomination il 7 dicembre 2026. Le schede di voto scadono il 4 dicembre 2026, tre giorni prima dell’annuncio. Essere nella lista dei Golden Globe significa essere candidati? No, l’ammissione non equivale a una nomination. Significa far parte delle opere sottoposte ai giurati: solo dopo l’annuncio del 7 dicembre 2026 si saprà se L’Estranea e Il Vangelo di Giuda entreranno tra i candidati. Quando e dove si tiene la cerimonia dei Golden Globe 2027? La cerimonia dei Golden Globe si terrà il 10 gennaio 2027 al Beverly Hilton di Beverly Hills. La condurrà la comica Nikki Glaser, per il terzo anno consecutivo. Quanti film non in inglese sono ammessi ai Golden Globe? I film non in inglese ammessi ai Golden Globe sono 42, provenienti da più mercati cinematografici. Tra questi ci sono i due titoli italiani L’Estranea e Il Vangelo di Giuda.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News