Telefono perso o rubato: come ritrovarlo e bloccarlo con l’IMEI

di Redazione ZON

In sintesi. Per ritrovare un telefono perso o rubato, il proprietario prova prima a localizzarlo con Find Hub su Android o con Dov’è su iPhone. Se non lo recupera, chiede all’operatore il blocco della SIM, denuncia il fatto a Polizia di Stato o Carabinieri e chiede poi il blocco dell’IMEI, il codice di 15 cifre del telefono.

I punti chiave Find Hub di Google localizza un telefono Android solo se è acceso, collegato a un account Google e connesso a internet.

Il blocco della SIM da solo non basta: senza il blocco dell’IMEI, chi ha il telefono può inserire un’altra SIM funzionante.

L’IMEI è un codice di 15 cifre che si legge digitando *#06# nel tastierino; un telefono con due SIM ha due codici IMEI.

La pre-denuncia di furto sul portale «Denunce online» della Polizia di Stato va formalizzata in un ufficio di Polizia entro 48 ore, altrimenti viene eliminata.

Il verbale di smarrimento presentato sul portale «Denunce online» è disponibile entro 96 ore nell’area personale.

Per ritrovare un telefono perso o rubato si prova prima a localizzarlo da un altro dispositivo: con Find Hub su Android, con l’app Dov’è o con icloud.com su iPhone. Se non lo recuperi, chiami l’operatore per bloccare la SIM, denunci il fatto a Polizia di Stato o Carabinieri e chiedi il blocco dell’IMEI, di solito con un modulo, la denuncia e un documento. Le regole esatte cambiano da operatore a operatore.

Cosa serve per bloccare e ritrovare il telefono?

Prima di cominciare, tieni a portata di mano questi elementi:

un altro dispositivo da cui accedere agli strumenti di localizzazione;

l’account Google (Android) o l’Apple ID (iPhone) collegato al telefono perso;

il codice IMEI, composto da 15 cifre (come trovarlo: più sotto);

marca e modello del telefono;

un documento d’identità, da allegare al modulo dell’operatore;

la copia della denuncia, che quasi tutte le guide indicano come necessaria per il blocco dell’IMEI;

SPID o CIE, solo se vuoi usare il portale della Polizia «Denunce online».

Sui costi, l’unico dato disponibile riguarda TIM: il blocco dell’IMEI è gratuito. Per gli altri operatori controlla sul sito del tuo gestore.

Come si ritrova un telefono Android perso o rubato?

Lo strumento è Find Hub di Google, il nome nuovo di «Trova il mio dispositivo». Serve a localizzare, bloccare o resettare il telefono. Le etichette dei pulsanti possono variare da una guida all’altra, perché l’interfaccia è cambiata.

Da un altro dispositivo vai su google.com/android/find, oppure apri l’app Find Hub su un altro Android. Accedi con lo stesso account Google del telefono smarrito. Seleziona il dispositivo dall’elenco e guarda la mappa. Se non lo trovi, scegli «Contrassegna come smarrito»: il telefono si blocca con il PIN o la password. Se ti serve, usa anche i comandi «Riproduci audio», «Blocca dispositivo» e «Resetta dispositivo».

C’è anche il Blocco remoto, che blocca lo schermo associando un numero di telefono, senza fare l’accesso. Alcuni produttori, come Huawei, Oppo e Motorola, hanno portali propri accanto a quello di Google.

Come si ritrova un iPhone perso o rubato?

Su iPhone si usa Dov’è, come app o dal sito icloud.com.

Apri l’app Dov’è su un altro dispositivo Apple, oppure vai su icloud.com. Accedi con l’Apple ID del telefono perso. Seleziona l’iPhone smarrito. Attiva la «Modalità Smarrito»: blocca il dispositivo e mostra un messaggio di contatto. Se serve, usa anche il suono o la cancellazione remota.

Secondo una guida di settore, un iPhone spento o scarico continua a trasmettere un segnale Bluetooth captato dai dispositivi Apple vicini. In caso di furto la stessa guida consiglia di attivare subito la Modalità Smarrito.

Android e iPhone: che differenze ci sono?

Aspetto Android iPhone Strumento Find Hub Dov’è Dove si usa google.com/android/find o app Find Hub su un altro Android App Dov’è su un altro dispositivo Apple o icloud.com Account Account Google del telefono Apple ID del telefono Blocco «Contrassegna come smarrito» «Modalità Smarrito» Condizioni Telefono acceso, account Google, rete dati o Wi-Fi, geolocalizzazione attiva Secondo una guida non ufficiale, Dov’è deve essere stato attivato prima dello smarrimento

Cosa succede se il telefono è spento o senza rete?

Su Android, Find Hub funziona solo se il telefono è acceso, collegato a un account Google e connesso a internet. Se non è raggiungibile, vedi al massimo l’ultima posizione nota.

Con la geolocalizzazione disattivata puoi solo bloccare o cancellare il telefono, non vederne la posizione.

Conviene resettare il telefono da remoto?

«Contrassegna come smarrito» blocca il telefono ma non cancella nulla. Il reset invece cancella i dati. Google lo propone se il telefono non si trova.

Dopo il reset da remoto, Find Hub non funziona più su quel telefono. Se lo ritrovi, di solito servirà la password dell’account Google per riusarlo.

Come si trova il codice IMEI, anche senza il telefono?

L’IMEI è un codice di 15 cifre. Se il telefono ha due SIM, i codici sono due, uno per ciascuna SIM.

Con il telefono in mano hai tre strade:

digita *#06# nel tastierino;

nel tastierino; su Android: «Impostazioni» > «Info sul telefono» > «Stato»;

su iPhone: «Impostazioni» > «Generale» > «Info».

Senza il telefono, cerca l’etichetta sulla scatola oppure guarda nell’account Google o Apple. Su Android l’IMEI si legge anche nell’app Find Hub. Per iPhone, Apple ricorda che il numero di serie si recupera anche senza il dispositivo.

Il codice *#06# potrebbe non funzionare su alcuni dispositivi recenti, e su Android è meglio non usare tastiere personalizzate. I percorsi dei menu cambiano anche per produttore e versione: per esempio, per Samsung e Huawei una guida indica «Impostazioni» > «Informazioni sul telefono». In caso di dubbi, cerca «IMEI» nelle impostazioni.

Come si blocca la SIM?

Il blocco della SIM va chiesto subito, anche se stai ancora cercando il telefono.

Chiama il servizio clienti del tuo operatore. Segui il servizio automatico e scegli l’opzione furto e smarrimento. Supera la breve verifica d’identità. Chiedi il blocco della SIM. Se vuoi, chiedi anche una nuova SIM con lo stesso numero.

Come si denuncia il furto o lo smarrimento?

La denuncia si presenta a Polizia di Stato o Carabinieri. Porta, se possibile, IMEI o numero di serie, marca e modello. Hai più canali, e conviene sapere quali sono prima di scegliere.

Smarrimento, Polizia: sul portale «Denunce online» (denunceonline.poliziadistato.it) basta la segnalazione online, con accesso tramite SPID o CIE. Il verbale è disponibile entro 96 ore nell’area personale. Il link è anche nell’app IO, sezione «Servizi», sotto Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

sul portale «Denunce online» (denunceonline.poliziadistato.it) basta la segnalazione online, con accesso tramite SPID o CIE. Il verbale è disponibile entro 96 ore nell’area personale. Il link è anche nell’app IO, sezione «Servizi», sotto Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Furto, Polizia: sullo stesso portale si invia una pre-denuncia, da formalizzare entro 48 ore in un ufficio di Polizia. Passato il termine, viene eliminata in automatico.

sullo stesso portale si invia una pre-denuncia, da formalizzare entro 48 ore in un ufficio di Polizia. Passato il termine, viene eliminata in automatico. Furto, Carabinieri: esiste il servizio «Denuncia vi@ Web», da confermare e firmare in caserma entro 48 ore.

esiste il servizio «Denuncia vi@ Web», da confermare e firmare in caserma entro 48 ore. Smarrimento, Carabinieri: c’è un modulo cartaceo che chiede marca, modello, IMEI, società della SIM, numero di utenza e se la SIM è stata bloccata.

A novembre 2026 il portale «Denunce online» è ancora in fase sperimentale, attivo dal 15 giugno 2026. Lo smarrimento online è operativo in tutta Italia. Per il furto, la disponibilità sul territorio va verificata.

Come si chiede il blocco dell’IMEI?

Il blocco dell’IMEI si chiede all’operatore. Il modulo, il canale di invio e gli allegati variano da gestore a gestore.

Cerca sul sito del tuo operatore il modulo di richiesta di blocco dell’IMEI e compilalo. Indica l’IMEI. Con un telefono dual SIM i codici sono due: chiedi all’operatore se vanno comunicati entrambi. Allega la copia del documento d’identità e della denuncia. Invia il modulo per posta o con il servizio online, oppure vai in un negozio dell’operatore. Dopo l’invio, verifica con l’operatore lo stato del blocco.

Esempio TIM, da un articolo non recente: il cliente invia un’autodichiarazione di furto o smarrimento con il modulo online «Blocco IMEI», indica l’IMEI e allega il documento. Senza IMEI si possono comunicare quattro numeri chiamati abitualmente. Qui la denuncia non è citata: per questo, prima di tutto, controlla cosa chiede il tuo operatore.

Che differenza c’è tra blocco della SIM e blocco dell’IMEI?

Sono due operazioni distinte, e la prima da sola non basta: senza il blocco dell’IMEI, chi ha il telefono può inserire un’altra SIM funzionante.

Aspetto Blocco della SIM Blocco dell’IMEI Cosa fa Impedisce l’uso della linea Inserisce l’IMEI in una sorta di black list: il telefono non si collega più alle reti dei gestori con nessuna SIM Come si chiede Chiamando l’operatore, con verifica d’identità Con un modulo dell’operatore, di solito con documento e denuncia Limite Il telefono resta utilizzabile con un’altra SIM Non è garantito all’estero: funziona sulle reti degli operatori nazionali

Quanto tempo e quanto costa?

Pre-denuncia di furto online: da formalizzare entro 48 ore.

da formalizzare entro 48 ore. Verbale di smarrimento online: disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale.

disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale. Blocco dell’IMEI su TIM: gratuito, secondo un articolo non recente.

gratuito, secondo un articolo non recente. Tempi del blocco dell’IMEI: gli operatori non li indicano nelle fonti consultate. Una guida datata parla di pochi giorni: chiedi conferma al tuo gestore.

Quali errori evitare?

Fermarsi al blocco della SIM. Chiedi anche il blocco dell’IMEI.

Chiedi anche il blocco dell’IMEI. Dare per scontato che il telefono si localizzi. Se è spento, senza rete o senza geolocalizzazione, vedi al massimo l’ultima posizione.

Se è spento, senza rete o senza geolocalizzazione, vedi al massimo l’ultima posizione. Cancellare i dati troppo presto. Dopo il reset, Find Hub non funziona più su quel telefono.

Dopo il reset, Find Hub non funziona più su quel telefono. Far scadere la pre-denuncia. Se non la formalizzi entro 48 ore, viene eliminata.

Se non la formalizzi entro 48 ore, viene eliminata. Seguire una guida datata alla lettera. Moduli e canali di invio cambiano: verifica sul sito del tuo operatore.

Cosa fare se ritrovi il telefono?

Se il telefono compare dopo il blocco dell’IMEI, serve chiedere lo sblocco all’operatore. Su TIM serve il modulo di sblocco e, se avevi fatto denuncia, anche la denuncia di ritrovamento. Con gli altri operatori la procedura può essere diversa.

Domande frequenti Come si ritrova un telefono perso o rubato? Si prova prima a localizzarlo da un altro dispositivo: con Find Hub su Android, con l’app Dov’è o con icloud.com su iPhone. Se il telefono non si recupera, si chiama l’operatore per bloccare la SIM, si denuncia il fatto a Polizia di Stato o Carabinieri e si chiede il blocco dell’IMEI. Come si blocca l’IMEI di un telefono rubato? Il blocco dell’IMEI si chiede all’operatore con un modulo, indicando il codice IMEI e allegando di solito il documento d’identità e la copia della denuncia. Modulo, canale di invio e allegati cambiano da operatore a operatore, quindi conviene controllare sul sito del proprio gestore. Basta bloccare la SIM se mi hanno rubato il telefono? No. Il blocco della SIM impedisce l’uso della linea, ma il telefono resta utilizzabile con un’altra SIM. Per impedirlo serve anche il blocco dell’IMEI, che inserisce il codice in una sorta di black list. Come trovo il codice IMEI senza il telefono? Si può cercare l’etichetta sulla scatola oppure guardare nell’account Google o Apple. Su Android l’IMEI si legge anche nell’app Find Hub. L’IMEI è composto da 15 cifre. Si può localizzare un telefono spento o senza rete? Su Android, Find Hub funziona solo se il telefono è acceso, collegato a un account Google e connesso a internet; altrimenti mostra al massimo l’ultima posizione nota. Secondo una guida di settore, un iPhone spento o scarico continua a trasmettere un segnale Bluetooth captato dai dispositivi Apple vicini.

Fonte: Come bloccare uno smartphone rubato tramite l’IMEI · Come trovare un iPhone anche se è spento o senza batteria – FASTWEBPLUS · Come bloccare il telefono in caso di furto? – Segugio Tariffe · Come bloccare telefono rubato, IMEI e Sim: guida completa · Ho perso il mio Telefono: Cosa posso fare? · Come rendere inutilizzabile un cellulare rubato · Smartphone rubato o smarrito: come localizzarlo e bloccarlo · Denunce online, parte il nuovo portale della Polizia di Stato: pre-denunce digitali e smarrimenti senza andare in ufficio · Codice IMEI: cos’è, a cosa serve e come trovarlo · Attivo, in via sperimentale, il nuovo servizio della Polizia di Stato “Denunce online” · Denunce Online: al via il nuovo portale della Polizia di Stato · Modulo per la denuncia di smarrimento di telefono cellulare · Come bloccare telefono rubato · Come bloccare o sbloccare il telefono rubato – TIM Offerte · Codice IMEI: Dove Trovarlo per iPhone, Samsung e Xiaomi – Switcho · Smartphone rubato: blocco a distanza, Sim e denuncia · Find Hub: individua, blocca o resetta il tuo dispositivo · ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DENUNCE ONLINE PER SMARRIMENTO DI BENI PERSONALI – Questura di Venezia · Dalla SIM alla denuncia. La procedura completa in caso di furto del cellulare · Ritrovare un telefono smarrito| Motorola Support IT · Trova, proteggi o resetta un dispositivo Android smarrito – Guida di Account Google · Codice IMEI: cos’è e a cosa serve · Come rintracciare un iPhone Smarrito: tutti i metodi – CERTIDEAL