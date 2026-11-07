La Promessa, anticipazioni 7 novembre 2026: Manuel accusa Leocadia di essere una truffatrice
In sintesi. Nella puntata di La Promessa di sabato 7 novembre 2026, Manuel accusa apertamente Leocadia di essere una truffatrice. Nello stesso episodio Curro e Angela tornano alla tenuta per difendere la propria relazione, mentre María tenta di riconciliarsi con Carlo e viene respinta.
I punti chiave
- Manuel accusa apertamente Leocadia di essere una truffatrice nella puntata di La Promessa di sabato 7 novembre 2026.
- Curro e Angela tornano alla tenuta il 7 novembre 2026 per difendere la propria relazione.
- I familiari di Curro e Angela si oppongono alla loro relazione.
- María tenta di riconciliarsi con Carlo il 7 novembre 2026, ma Carlo la respinge.
- Il rapporto tra María e Carlo entra ulteriormente in crisi dopo il rifiuto.
Nella puntata di La Promessa di sabato 7 novembre 2026, Manuel accusa apertamente Leocadia di essere una truffatrice. Nello stesso episodio Curro e Angela tornano alla tenuta decisi a difendere la propria relazione.
Curro e Angela tornano alla tenuta e sfidano le famiglie
Nella puntata del 7 novembre 2026, Curro e Angela rientrano alla tenuta con un obiettivo preciso: difendere la propria relazione. Lo fanno nonostante l’opposizione dei rispettivi familiari.
Il ritorno dei due giovani è il filo conduttore dell’episodio e rimette al centro il conflitto con le famiglie.
Manuel accusa Leocadia di essere una truffatrice
Nell’episodio di sabato 7 novembre 2026, Manuel accusa apertamente Leocadia di essere una truffatrice. L’accusa alimenta nuove tensioni.
María cerca Carlo, ma lui la respinge
Nella stessa puntata María tenta di riconciliarsi con Carlo. Il giovane però la respinge, e il rapporto tra i due entra ulteriormente in crisi.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di La Promessa del 7 novembre 2026?
Nella puntata di sabato 7 novembre 2026 Manuel accusa apertamente Leocadia di essere una truffatrice. Curro e Angela tornano alla tenuta per difendere la loro relazione, mentre María tenta di riconciliarsi con Carlo e viene respinta.
Chi accusa Leocadia di essere una truffatrice in La Promessa?
Nella puntata del 7 novembre 2026 è Manuel ad accusare apertamente Leocadia di essere una truffatrice. L’accusa alimenta nuove tensioni.
Perché Curro e Angela tornano alla tenuta in La Promessa?
Curro e Angela tornano alla tenuta nella puntata del 7 novembre 2026 per difendere la propria relazione. Lo fanno nonostante l’opposizione dei rispettivi familiari.
María e Carlo fanno pace nella puntata di La Promessa del 7 novembre 2026?
No. María tenta di riconciliarsi con Carlo, ma Carlo la respinge. Il rapporto tra i due entra ulteriormente in crisi.
Immagine di repertorio
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