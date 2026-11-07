Segreti di famiglia, anticipazioni del 7 novembre 2026: Ilgaz resta in carcere

In sintesi. Nella puntata di Segreti di famiglia di sabato 7 novembre 2026, il personaggio Ilgaz resta in carcere dopo la conferma della custodia cautelare. Secondo le anticipazioni, Ceylin e Yekta collaborano per cercare prove contro Omer, sospettato di coinvolgimento nel complotto, e le indagini di Ceylin e Yekta portano a scoprire che il vero Eyup sarebbe morto.