Terra Amara, replica del 7 novembre 2026: Zuleyha e Fikret catturano Betul e Abdulkadir
In sintesi. Nella replica di Terra Amara di sabato 7 novembre 2026, Zuleyha e Fikret scoprono il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia. Nello stesso episodio Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno, mentre la fuga di Abdulkadir e Betul verso la Siria si conclude con la cattura.
I punti chiave
- Terra Amara va in replica sabato 7 novembre 2026.
- Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan.
- Zuleyha e Fikret catturano Betul e Abdulkadir e li riportano in Turchia.
- Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno.
- Abdulkadir, Betul e Vahap tentano di lasciare la Turchia per raggiungere la Siria, ma il piano non procede come previsto.
Nella replica di Terra Amara di sabato 7 novembre 2026, Zuleyha e Fikret individuano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia.
Fikret e Zeynep annunciano il matrimonio
Nella puntata di Terra Amara in replica il 7 novembre 2026, Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno. È la notizia più lieta di un episodio che per il resto ruota attorno alla caccia ai responsabili della morte di Hakan.
La fuga verso la Siria incontra diversi ostacoli
Abdulkadir, Betul e Vahap cercano di lasciare la Turchia e di raggiungere la Siria. Il loro piano, nell’episodio del 7 novembre 2026, si scontra con diversi ostacoli e non procede come previsto.
Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio e riportano i fuggitivi in Turchia
Zuleyha e Fikret riescono a scoprire dove si nascondono Betul e Abdulkadir. Entrambi sono ritenuti responsabili della morte di Hakan. Zuleyha e Fikret li catturano e li riportano in Turchia.
Domande frequenti
Cosa succede nella replica di Terra Amara del 7 novembre 2026?
Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia. Nello stesso episodio Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno.
Chi annuncia il matrimonio in Terra Amara il 7 novembre 2026?
Nella puntata in replica il 7 novembre 2026 sono Fikret e Zeynep ad annunciare che si sposeranno. È la notizia più lieta di un episodio dedicato per il resto alla caccia ai responsabili della morte di Hakan.
Chi cattura Betul e Abdulkadir in Terra Amara?
Zuleyha e Fikret scoprono dove si nascondono Betul e Abdulkadir, li catturano e li riportano in Turchia. Entrambi sono ritenuti responsabili della morte di Hakan.
Dove cercano di fuggire Abdulkadir e Betul in Terra Amara?
Abdulkadir, Betul e Vahap cercano di lasciare la Turchia e di raggiungere la Siria. Nell’episodio del 7 novembre 2026 il piano si scontra con diversi ostacoli e non procede come previsto.
Immagine di repertorio
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