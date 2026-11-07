Terra Amara, replica del 7 novembre 2026: Zuleyha e Fikret catturano Betul e Abdulkadir

di Redazione ZON

In sintesi. Nella replica di Terra Amara di sabato 7 novembre 2026, Zuleyha e Fikret scoprono il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia. Nello stesso episodio Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno, mentre la fuga di Abdulkadir e Betul verso la Siria si conclude con la cattura.

I punti chiave Terra Amara va in replica sabato 7 novembre 2026.

Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan.

Zuleyha e Fikret catturano Betul e Abdulkadir e li riportano in Turchia.

Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno.

Abdulkadir, Betul e Vahap tentano di lasciare la Turchia per raggiungere la Siria, ma il piano non procede come previsto.

Nella replica di Terra Amara di sabato 7 novembre 2026, Zuleyha e Fikret individuano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia.

Fikret e Zeynep annunciano il matrimonio

Nella puntata di Terra Amara in replica il 7 novembre 2026, Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno. È la notizia più lieta di un episodio che per il resto ruota attorno alla caccia ai responsabili della morte di Hakan.

La fuga verso la Siria incontra diversi ostacoli

Abdulkadir, Betul e Vahap cercano di lasciare la Turchia e di raggiungere la Siria. Il loro piano, nell’episodio del 7 novembre 2026, si scontra con diversi ostacoli e non procede come previsto.

Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio e riportano i fuggitivi in Turchia

Zuleyha e Fikret riescono a scoprire dove si nascondono Betul e Abdulkadir. Entrambi sono ritenuti responsabili della morte di Hakan. Zuleyha e Fikret li catturano e li riportano in Turchia.

Domande frequenti Cosa succede nella replica di Terra Amara del 7 novembre 2026? Zuleyha e Fikret trovano il nascondiglio di Betul e Abdulkadir, ritenuti responsabili della morte di Hakan, e li riportano in Turchia. Nello stesso episodio Fikret e Zeynep annunciano che si sposeranno. Chi annuncia il matrimonio in Terra Amara il 7 novembre 2026? Nella puntata in replica il 7 novembre 2026 sono Fikret e Zeynep ad annunciare che si sposeranno. È la notizia più lieta di un episodio dedicato per il resto alla caccia ai responsabili della morte di Hakan. Chi cattura Betul e Abdulkadir in Terra Amara? Zuleyha e Fikret scoprono dove si nascondono Betul e Abdulkadir, li catturano e li riportano in Turchia. Entrambi sono ritenuti responsabili della morte di Hakan. Dove cercano di fuggire Abdulkadir e Betul in Terra Amara? Abdulkadir, Betul e Vahap cercano di lasciare la Turchia e di raggiungere la Siria. Nell’episodio del 7 novembre 2026 il piano si scontra con diversi ostacoli e non procede come previsto.