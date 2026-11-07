S.W.A.T. Exiles su Rai 2 il 7 novembre 2026: la sparatoria in superstrada e le accuse a Hondo
In sintesi. Sabato 7 novembre 2026 Rai 2 trasmette nuovi episodi della serie S.W.A.T. Exiles. Nella trama, la squadra interviene dopo gli spari di un ex ingegnere lungo una superstrada, che provocano diversi feriti. Poi il personaggio di Hondo deve rispondere di un intervento concluso con la morte di una donna, con nuove accuse.
I punti chiave
- Rai 2 trasmette nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles sabato 7 novembre 2026.
- Nella trama di S.W.A.T. Exiles un ex ingegnere apre il fuoco lungo una superstrada.
- La sparatoria in S.W.A.T. Exiles provoca diversi feriti e la squadra viene chiamata a intervenire.
- Il personaggio di Hondo deve rispondere di un intervento finito con la morte di una donna.
- Le anticipazioni di S.W.A.T. Exiles parlano di nuove accuse contro Hondo.
Sabato 7 novembre 2026 Rai 2 propone nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles: la squadra interviene su una sparatoria in superstrada, poi Hondo deve rispondere di un intervento finito con la morte di una donna.
Che cosa succede nella sparatoria lungo la superstrada
Nei nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles in onda su Rai 2 il 7 novembre 2026, un ex ingegnere apre il fuoco lungo una superstrada.
La sparatoria provoca diversi feriti. La squadra della serie viene chiamata a intervenire.
Perché Hondo deve rispondere del proprio operato
Dopo la sparatoria, nella trama di S.W.A.T. Exiles Hondo si trova ad affrontare una situazione delicata.
Il personaggio deve rispondere del proprio operato dopo un intervento conclusosi con la morte di una donna. Le anticipazioni parlano di nuove accuse contro Hondo.
Quando va in onda S.W.A.T. Exiles
I nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles vanno in onda su Rai 2 sabato 7 novembre 2026.
Domande frequenti
Quando va in onda S.W.A.T. Exiles su Rai 2?
Rai 2 trasmette nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles sabato 7 novembre 2026. L’orario non è indicato nelle anticipazioni.
Che cosa succede nella sparatoria di S.W.A.T. Exiles?
Nei nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles un ex ingegnere apre il fuoco lungo una superstrada. La sparatoria provoca diversi feriti e la squadra della serie viene chiamata a intervenire.
Perché Hondo deve rispondere del proprio operato in S.W.A.T. Exiles?
In S.W.A.T. Exiles Hondo deve rispondere di un intervento conclusosi con la morte di una donna. Le anticipazioni parlano di nuove accuse contro il personaggio.
Su quale canale va in onda S.W.A.T. Exiles?
S.W.A.T. Exiles va in onda su Rai 2. I nuovi episodi sono in programma sabato 7 novembre 2026.
Immagine di repertorio
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