7 Novembre 2026 - 11:41

Blue Bloods su Rai 2 sabato 7 novembre 2026: due episodi della decima stagione

In sintesi. Rai 2 trasmette sabato 7 novembre 2026 due episodi della decima stagione di Blue Bloods, la serie poliziesca ambientata a New York. Nelle due puntate la famiglia Reagan affronta nuovi casi investigativi, mentre i protagonisti gestiscono responsabilità professionali e difficili equilibri personali.

I punti chiave

  • Rai 2 trasmette Blue Bloods sabato 7 novembre 2026.
  • Rai 2 manda in onda due episodi della decima stagione di Blue Bloods.
  • Blue Bloods è una serie poliziesca ambientata a New York.
  • La famiglia Reagan, protagonista di Blue Bloods, affronta nuovi casi investigativi nei due episodi.
  • I protagonisti di Blue Bloods devono gestire responsabilità professionali e difficili equilibri personali.

Sabato 7 novembre 2026 Rai 2 trasmette due episodi della decima stagione di Blue Bloods, la serie poliziesca ambientata a New York.

Che cosa affronta la famiglia Reagan nelle due puntate

Nei due episodi della decima stagione, la famiglia Reagan si misura con nuovi casi investigativi.

Accanto alle indagini, i protagonisti di Blue Bloods devono gestire responsabilità professionali e difficili equilibri personali.

Dove e quando vedere Blue Bloods il 7 novembre 2026

Blue Bloods va in onda su Rai 2 sabato 7 novembre 2026. In programmazione ci sono due episodi della decima stagione.

Con queste puntate proseguono le vicende della famiglia Reagan, protagonista della serie ambientata a New York.

Domande frequenti

Quando va in onda Blue Bloods su Rai 2?

Blue Bloods va in onda su Rai 2 sabato 7 novembre 2026. In quella data il canale trasmette due episodi della serie.

Quanti episodi di Blue Bloods trasmette Rai 2 il 7 novembre 2026?

Rai 2 trasmette due episodi di Blue Bloods sabato 7 novembre 2026. Gli episodi fanno parte della decima stagione della serie.

Quale stagione di Blue Bloods va in onda il 7 novembre 2026?

Il 7 novembre 2026 Rai 2 trasmette due episodi della decima stagione di Blue Bloods. Con queste puntate proseguono le vicende della famiglia Reagan.

Di cosa parlano gli episodi di Blue Bloods in onda su Rai 2 il 7 novembre?

Blue Bloods è una serie poliziesca ambientata a New York. Nei due episodi della decima stagione la famiglia Reagan si misura con nuovi casi investigativi e gestisce responsabilità professionali e difficili equilibri personali.

Immagine di repertorio

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