Blue Bloods su Rai 2 sabato 7 novembre 2026: due episodi della decima stagione

Rai 2 trasmette due episodi di Blue Bloods sabato 7 novembre 2026. Gli episodi fanno parte della decima stagione della serie.

Di cosa parlano gli episodi di Blue Bloods in onda su Rai 2 il 7 novembre?

Blue Bloods è una serie poliziesca ambientata a New York. Nei due episodi della decima stagione la famiglia Reagan si misura con nuovi casi investigativi e gestisce responsabilità professionali e difficili equilibri personali.