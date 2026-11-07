Blue Bloods su Rai 2 sabato 7 novembre 2026: due episodi della decima stagione
In sintesi. Rai 2 trasmette sabato 7 novembre 2026 due episodi della decima stagione di Blue Bloods, la serie poliziesca ambientata a New York. Nelle due puntate la famiglia Reagan affronta nuovi casi investigativi, mentre i protagonisti gestiscono responsabilità professionali e difficili equilibri personali.
I punti chiave
- Rai 2 trasmette Blue Bloods sabato 7 novembre 2026.
- Rai 2 manda in onda due episodi della decima stagione di Blue Bloods.
- Blue Bloods è una serie poliziesca ambientata a New York.
- La famiglia Reagan, protagonista di Blue Bloods, affronta nuovi casi investigativi nei due episodi.
- I protagonisti di Blue Bloods devono gestire responsabilità professionali e difficili equilibri personali.
Sabato 7 novembre 2026 Rai 2 trasmette due episodi della decima stagione di Blue Bloods, la serie poliziesca ambientata a New York.
Che cosa affronta la famiglia Reagan nelle due puntate
Nei due episodi della decima stagione, la famiglia Reagan si misura con nuovi casi investigativi.
Accanto alle indagini, i protagonisti di Blue Bloods devono gestire responsabilità professionali e difficili equilibri personali.
Dove e quando vedere Blue Bloods il 7 novembre 2026
Blue Bloods va in onda su Rai 2 sabato 7 novembre 2026. In programmazione ci sono due episodi della decima stagione.
Con queste puntate proseguono le vicende della famiglia Reagan, protagonista della serie ambientata a New York.
Domande frequenti
Quando va in onda Blue Bloods su Rai 2?
Blue Bloods va in onda su Rai 2 sabato 7 novembre 2026. In quella data il canale trasmette due episodi della serie.
Quanti episodi di Blue Bloods trasmette Rai 2 il 7 novembre 2026?
Rai 2 trasmette due episodi di Blue Bloods sabato 7 novembre 2026. Gli episodi fanno parte della decima stagione della serie.
Quale stagione di Blue Bloods va in onda il 7 novembre 2026?
Il 7 novembre 2026 Rai 2 trasmette due episodi della decima stagione di Blue Bloods. Con queste puntate proseguono le vicende della famiglia Reagan.
Di cosa parlano gli episodi di Blue Bloods in onda su Rai 2 il 7 novembre?
Blue Bloods è una serie poliziesca ambientata a New York. Nei due episodi della decima stagione la famiglia Reagan si misura con nuovi casi investigativi e gestisce responsabilità professionali e difficili equilibri personali.
Immagine di repertorio
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