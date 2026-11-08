Tú Sí Que Vales, la Lip Sync Battle di Alessandra Amoroso e Maria De Filippi

di Redazione ZON

In sintesi. Alessandra Amoroso e Maria De Filippi sono le protagoniste di una Lip Sync Battle, sfida in playback, nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales di sabato 7 novembre 2026. Il video dell’esibizione è online tra le clip della puntata. Il 7 novembre 2026 sono state pubblicate altre tre clip di lip sync con coppie diverse.

I punti chiave Alessandra Amoroso e Maria De Filippi sono le protagoniste di una Lip Sync Battle nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales, quella di sabato 7 novembre 2026.

Il 7 novembre 2026 sono state pubblicate online altre tre clip di Lip Sync Battle, ciascuna con una coppia diversa.

Le altre tre coppie sono Raniero Monaco Di Lapio e Sabrina Ferilli, Elena Santarelli e Rudy Zerbi, Al Bano e Paolo Bonolis.

La puntata completa, intitolata “Sabato 7 novembre – Sesta puntata”, è stata pubblicata online l’8 novembre 2026.

Tú Sí Que Vales ha iniziato la stagione 2026 sabato 3 ottobre 2026 con la prima puntata.

Alessandra Amoroso e Maria De Filippi sono le protagoniste di una Lip Sync Battle nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales, quella di sabato 7 novembre 2026. Il video dell’esibizione è online tra le clip della puntata.

Le altre sfide di lip sync della sesta puntata

La clip con Alessandra Amoroso e Maria De Filippi non è l’unica Lip Sync Battle della serata. Il 7 novembre 2026 sono state pubblicate online altre tre clip dello stesso tipo, ciascuna con una coppia diversa.

Raniero Monaco Di Lapio e Sabrina Ferilli

Elena Santarelli e Rudy Zerbi

Al Bano e Paolo Bonolis

Esiste anche una clip intitolata “Lip Sync Battle – Sesta puntata”, pubblicata il 7 novembre 2026.

Dove rivedere la puntata e le altre esibizioni

La puntata completa, intitolata “Sabato 7 novembre – Sesta puntata”, è stata pubblicata online l’8 novembre 2026. Insieme a lei sono disponibili le clip dei singoli numeri.

Tra quelle indicate come appartenenti alla sesta puntata ci sono Carlotta Conversi, Hirakuza Sumo, Reflex Challenge, Oleh Valko, Carmine Sergio e il Demian Gritsko Team.

Tú Sí Che Vales ha iniziato la stagione 2026 sabato 3 ottobre 2026 con la prima puntata. Quella del 7 novembre 2026 è la sesta.

Domande frequenti Chi ha fatto la Lip Sync Battle a Tú Sí Que Vales il 7 novembre 2026? Nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales, quella di sabato 7 novembre 2026, la Lip Sync Battle ha avuto come protagoniste Alessandra Amoroso e Maria De Filippi. Il video dell’esibizione è online tra le clip della puntata. Quali altre coppie hanno fatto lip sync nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales? Il 7 novembre 2026 sono state pubblicate online altre tre clip di Lip Sync Battle. Le coppie sono Raniero Monaco Di Lapio e Sabrina Ferilli, Elena Santarelli e Rudy Zerbi, Al Bano e Paolo Bonolis. Dove si rivede la sesta puntata di Tú Sí Que Vales del 7 novembre 2026? La puntata completa, intitolata “Sabato 7 novembre – Sesta puntata”, è stata pubblicata online l’8 novembre 2026. Insieme a lei sono disponibili online le clip dei singoli numeri. Chi altro si è esibito nella sesta puntata di Tú Sí Que Vales 2026? Tra le clip indicate come appartenenti alla sesta puntata ci sono Carlotta Conversi, Hirakuza Sumo, Reflex Challenge, Oleh Valko, Carmine Sergio e il Demian Gritsko Team. Quando è iniziato Tú Sí Que Vales 2026? Tú Sí Que Vales ha iniziato la stagione 2026 sabato 3 ottobre 2026 con la prima puntata. La puntata del 7 novembre 2026 è la sesta della stagione.

Immagine di repertorio

Fonte: Witty TV